Las confesiones de Michelle Obama en su nuevo libro: del acuerdo con su marido a los dos trajes que le regaló Oprah

Este pasado martes, 4 de noviembre, ha visto la luz el nuevo libro de Michelle Obama (61 años), The Look. Un texto en el que la ex primera dama de Estados Unidos desvela cómo es su relación con la moda, la imagen y el poder.

Casualidad o no, el día del lanzamiento coincide con la fecha en la que su marido, Barack Obama (64), fue elegido por primera vez como presidente.

En The Look, la abogada hace un recorrido por la evolución de su estilo. Desde la campaña de su marido como candidato al Senado, pasando por su era de primera dama afroamericana, y hasta la actualidad, convertida en una de las figuras más influyentes de su país.

Michelle comparte cómo utiliza su estilo para dar a conocer su mensaje. A su vez, con la moda como hilo conductor, relata momentos emblemáticos de su trayectoria. Muchos de ellos, con Barack Obama como protagonista.

La estadounidense, así, reflexiona sobre lo que significa ser una mujer negra en el ojo público, sometida a un doble juicio: por su apariencia y por su papel político.

En las primeras páginas del libro, recuerda su salto a la vida pública, entre 2003 y 2004, cuando Barack Obama hacía campaña por el Senado estadounidense. Un cargo que finalmente consiguió, con el 70% de los votos a favor.

"Días antes de la elección de tu marido para el Senado de los Estados Unidos no es el momento ideal para preguntarte: '¿Qué debería ponerme?' Y, sin embargo, ese fue exactamente el dilema en el que me encontré en los días previos al 2 de noviembre de 2004, cuando parecía cada vez más probable que Barack fuera elegido senador", recuerda Michelle.

Michelle y Barack Obama durante una visita a Londres en 2011. Gtres

Su atuendo, como rememora, ya era un tema importante: "Ganara o perdiera, tendría que estar lista para acompañarlo en el escenario mientras daba un discurso. Y no tenía qué ponerme".

Dejando a un lado la importancia de su apariencia, en estas líneas Michelle Obama desvela una crucial petición que le hizo a su marido, quien ya despuntaba como líder político.

"Le había dejado claro a Barack que tenía mis reservas sobre que se postulara. Y habíamos hecho un acuerdo: si perdía esa carrera por el Senado, no habría más campañas, ni más elecciones, ni más sesiones legislativas largas lejos de casa; dejaría la política para siempre. Así que estaba alimentando una pequeña esperanza de que nuestra familia se librara de ese tipo de vida", confiesa.

Michelle, sin embargo, no pudo librarse. Obama fue elegido miembro del Senado en noviembre de 2004. Casi tres años después, en febrero de 2007, anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, y el 4 de noviembre de 2008, se convirtió en presidente.

El 4 de abril de 2011, el demócrata anunció el inicio de su campaña de reelección presidencial, y el 6 de noviembre fue reelegido para ejercer el cargo por cuatro años más.

La carrera de Barack Obama influyó directamente en Michelle. Ya no era una sencilla abogada de Chicago y debía proyectar una nueva imagen. Así, en su nuevo libro, rememora cómo adaptó su vestidor de trabajadora a un nuevo estilo de vida que incluía innumerables apariciones públicas y hasta sesiones de fotos.

Michelle y Barack Obama en la Casa Blanca. Año 2010. Gtres

Desde el primer momento fue consciente y puso el foco en ello. "Tuve mi primera intuición de cómo estar bajo la mirada pública cambiaría mi relación con la forma de vestirme", recuerda en The Look.

"Sabía que había una oportunidad de cambiar el guion y usar la ropa a mi favor. Eso significaba ser tan reflexiva y estratégica con la moda como Barack y yo lo éramos con todos los aspectos domésticos de nuestra vida en la Casa Blanca", cuenta la ex primera dama.

Aunque el líder era su marido, a quien analizaban al milímetro, sobre todo por su apariencia y forma de vestir, era a Michelle. "Barack podía ponerse el mismo traje varias veces, solo cambiando la corbata, y podía salir de casa sin siquiera pensar en su cabello", apunta en su nuevo libro.

Para la escritora, la tarea fue más difícil. En una conversación con Oprah Winfrey (71), se sinceró.

La veterana presentadora fue la primera en presentar a la familia Obama en una revista, O, The Oprah Magazine: "Usé unos pantalones capri blancos y un jersey rosa que saqué directamente de mi armario, principalmente porque ya estaba bastante nerviosa por recibir a la reina del talk show, y ese era un atuendo con el que me sentía cómoda", explica Michelle.

"En ese momento de mi vida casi nunca me maquillaba; la única otra vez que me habían maquillado profesionalmente había sido para mi boda. Pero esta ocasión requería ayuda experta", añade.

Barack y Michelle Obama en un acto en Estados Unidos. Imagen difundida en sus redes. Instagram

Sobre su encuentro con Winfrey, recuerda: "Después de la entrevista, bromeé diciendo que de pronto tenía que hacer muchas compras para todos los eventos públicos".

La presentadora se quedó con aquella declaración y quiso hacerle un especial regalo a Michelle: "Una semana más tarde, llegó una enorme caja a la puerta de mi casa. Como agradecimiento por la entrevista, Oprah, generosamente, me regaló dos trajes de Ralph Lauren y una colección de sus lujosos jerséis de punto grueso. Esa fue mi primera experiencia con ropa de diseñador de alta gama".

La evolución de su estilo

Michelle Obama, a través de su historia, cuenta cómo su forma de vestir ha evolucionado a lo largo de su vida. Desde los coloridos vestidos tubo, cárdigan y broches que lució durante su etapa como primera dama, hasta los trajes llamativos, la mezclilla y las trenzas de su vida posterior a la Casa Blanca.

La que fuera primera dama de Estados Unidos explica el propósito de la moda y la belleza, y cómo, cuando se usan con gracia y cuidado, pueden realzar y reafirmar sus valores.