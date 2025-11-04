El patrimonio de 300 millones de euros de Mariah Carey: un piso en Nueva York y cuantiosas ganancias por Navidad

It's Time... No hay Navidad sin Mariah Carey (56 años). Y este año no será la excepción. Como manda la tradición, el pasado 1 de noviembre, tras el fin de Halloween, la cantante dio la bienvenida a la nueva temporada con su mítica canción All I Want For Christmas Is You. Un tema que representa una parte importante de su millonaria fortuna.

Celebrity Networth, la conocida página estadounidense que publica estimaciones sobre el patrimonio de las celebridades, sitúa la fortuna de la cantante en 350 millones (alrededor de 300 millones de euros). De esta cifra, más de 60 millones de dólares (52 millones de euros) lo ha ganado, precisamente, por All I Want for Christmas Is You.

Según The Economist, se estima que la canción generó estas ganancias desde su lanzamiento en 1994 hasta 2016. Lo que se traduce en alrededor de 2,5 millones de dólares (2,12 millones de euros) al año, solo por los derechos de autor.

Estos números, cabe puntualizar, no incluye el merchandising, conciertos especiales navideños, licencias... Así, el dinero ingresado por la mítica canción de Navidad es superior. Este año, por ejemplo, su himno navideño se utiliza en la campaña de Sephora.

Mariah Carey compuso el single hace 31 años y en apenas 15 minutos -según ella misma ha contado-, mientras trabajaba en un álbum navideño que le encargó su discográfica y que compuso con Walter Afanasieff. Un triunfo impensable para la artista, quien se llegó a mostrar reticente en grabar este tema.

Pero, al margen de este exitoso tema, ¿de dónde proviene el patrimonio de Mariah Carey?

Considerada la segunda artista femenina con mayores ventas de todos los tiempos, después de Madonna (67), casi toda su fortuna tiene que ver con sus proyectos musicales. Mariah, no obstante, ha sabido diversificar sus negocios, invirtiendo en inmuebles.

Mariah Carey en una imagen compartida en Instagram. Redes sociales

A día de hoy, su residencia principal está en Nueva York. Concretamente, en Tribeca, un barrio de Manhattan. Se trata de un ático de tres plantas que adquirió en 1999 por nueve millones de dólares y que en 2022, aprovechando que diciembre es su mes de mayor éxito, abrió a una pareja de fans.

Hace tres años, la artista se asoció con Booking, la popular plataforma de reserva de alojamientos, para brindar a una pareja actividades navideñas dentro de su casa y otros puntos de referencia de La Gran Manzana.

El evento, que Mariah Carey titulaba como Ultimate Holiday Experience in NYC, tenía una duración de tres días y un valor de 20,19 dólares (19,45 euros). El precio (20.19 para los estadounidenses) tenía que ver con el año en el que All I Want For Christmas Is You alcanzó el número uno de la lista Billboard por primera vez.

La pareja ganadora pudo disfrutar de un espacio de la casa de Mariah Carey, privado y decorado de Navidad.

La artista también ha sido propietaria de una mansión de 3.066 metros cuadrados en Nueva York, que compartió con Tommy Mottola (77) durante su relación sentimental. En 1999, tras su separación, la vendieron por 20,5 millones de euros (17,7 millones de euros).

En cambio, con el que fuera su marido hasta 2016, Nick Cannon (45), compró una mansión estilo colonial en Bel-Air de 6,9 millones de dólares (5,9 millones de euros). La vendieron en 2014 por casi tres millones más.

Mariah Carey también adquirió una villa en las Bahamas de cinco millones de dólares. Una casa de lujo en la que precisamente se casó con Nick Cannon y que pusieron a la venta en 2012.

Himno de Navidad

All I Want For Christmas Is You ha obtenido un sinfín de récords a lo largo de estas tres décadas. Se trata de la canción navideña de una intérprete femenina más vendida en la historia, del 12º single más vendido de todos los tiempos y del primer tema en ser un éxito en cuatro décadas distintas.

Además, cuenta con tres Guiness: la canción de vacaciones más alta en el Billboard US Hot 100 por un artista en solitario, la más reproducida en Spotify en 24 horas (en dos ocasiones) y la mayoría de las semanas en la lista Top 10 de sencillos del Reino Unido para una canción de Navidad.

Cada diciembre, además, All I Want For Christmas Is You lidera las primeras plataformas de música.