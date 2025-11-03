Muere el tío paterno de Laura Pausini, Ettore, a los 78 años, tras ser atropellado mientras iba en bicicleta

Triste noticia para Laura Pausini (51 años) y su familia. Su tío Ettore Pausini ha perdido la vida a los 78 años, tras ser atropellado por un coche que se ha dado a la fuga, mientras iba en bicicleta. El suceso ha tenido lugar este domingo, 2 de noviembre.

Como cada fin de semana, el tío de Laura Pausini había salido a dar un largo paseo en bicicleta. Según el Corriere della Sera, Ettore, probablemente, regresaba de una de sus rutas cuando fue atropellado.

El hecho tuvo lugar a las 13:30 horas, en los alrededores de Bolonia. Según testigos, un Opel Astra antiguo lo embistió mientras circulaban en la misma dirección.

Laura Pausini, en una imagen de archivo. Gtres

El tío de Laura Pausini quedó atrapado bajo el vehículo hasta que el conductor huyó a toda velocidad, dándose a la fuga. Los equipos sanitarios intentaron reanimarlo durante casi una hora, pero sin éxito. La gravedad de los traumatismos imposibilitó salvarle la vida. Ahora, la investigación sigue su curso.

Ettore era el tío de Laura Pausini por parte de padre. Era conocido por muchos de su ciudad, no solo por ser familia directa de la famosa cantante. También por haber ejercido de barbero en el centro de Bolonia. Respecto a su vida personal, ha trascendido que Ettore era viudo y tenía una hija.

De momento, Laura Pausini no se ha pronunciado sobre el fallecimiento de su tío. No obstante, se conoce que tenían una relación cercana gracias a una publicación que compartió en su día la cantante para celebrar que Ettore había superado un difícil revés de salud.

"Ettore 1, tumor 0. ¡Eres un verdadero campeón! Estoy orgullosa de ti, tío. ¡Te quiero!", escribió en 2016, emocionada, la cantante italiana.

Tras recuperarse de un cáncer, Ettore se convirtió en portavoz de la asociación Onconauti, que ofrece servicios de rehabilitación a pacientes con cáncer.

Laura ha perdido a su tío en plena promoción de su nuevo disco, Yo canto, que verá la luz el próximo 2026. Por este motivo, entre otros compromisos profesionales, la cantante visitó España recientemente. De hecho, el mismo día que se conocía la noticia del accidente mortal de Ettore Pausini, ella compartía un variado álbum de fotos de sus días de trabajo en Madrid.

Durante su estancia en la capital, Laura Pausini acudió de invitada a El Hormiguero.

Además, recibió el premio Achievement en los Bazaar Women of the Year 2025 por haber "demostrado", con el paso de los años, "cómo el talento, el esfuerzo y la perseverancia son las claves para forjar una carrera exitosa, convirtiéndose en una de las voces más relevantes del pop latino y europeo tras alzarse como ganadora en el prestigioso Festival de Sanremo con la canción La Solitudine".