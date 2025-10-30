Quién es Madelyn Cline, la actriz de Netflix con 17 millones de 'followers' que sale con el príncipe Constantino de Grecia

Madelyn Cline ha sido fotografiada con Constantino de Grecia en Nueva York. Montaje de EL ESPAÑOL.

Constantino de Grecia (27 años), el atractivo hijo de Pablo de Grecia (58) y Marie-Chantal (57), no para de copar titulares de la prensa internacional. El joven, sobrino nieto de la reina Sofía (86), acaba de cumplir 27 años. Una edad especialmente dulce para él, ya que está de nuevo ilusionado.

Y es que todo apunta a que ha encontrado el amor junto a la actriz Madelyn Cline (27), con la que fue fotografiado recientemente, mientras disfrutaban de un paseo juntos paseando de la mano por la avenida Madison, en la isla de Manhattan.

La estadounidense, conocida por sus papeles en la serie Outer Banks o las películas El mapa que me lleva a ti, Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion o Sé lo que hicieron el verano pasado, parece estar de lo más integrada en su familia.

Amiga de Olympia de Grecia

Según ha publicado el portal DeuxMoi, que se encarga de rastrear a los famosos y se hace eco de rumores e informaciones que los seguidores envían de manera anónima, el nieto de la reina Ana María de Grecia (79), se dejó ver con la cabeza rapada en su cita romántica con la intérprete.

Las imágenes de la pareja enseguida hicieron saltar las alarmas. Al royal más guapo de las casas reales europeas vuelve a estar bajo el embrujo de las flechas de Cupido.

Y cuando el romance empezaba a copar todos los titulares, unas instantáneas de la hermana de Constantino junto a Madelyn han sido la confirmación 'extraoficial' del affaire.

A través de su cuenta de Instagram, donde la siguen 16,8 millones de personas, la actriz compartía varios selfies en los que aparece con su cuñada, Olympia de Grecia (29).

La estampa de ambas mujeres juntas, publicada el pasado 21 de octubre, ha servido para corroborar el idilio entre el royal y la actriz de Netflix.

Madelyn, con el ex de Kim Kardashian

Pero, ¿quién es Madelyn Cline? Los rumores sobre su vínculo sentimental con Constantino de Grecia, al que su familia llama cariñosamente Tino, saltaron el pasado mes de septiembre.

La actriz comenzó su carrera siendo apenas una niña. Ya en la infancia protagonizó anuncios de televisión y modelaje para marcas como T-Mobile y Sunny D. También participó en pequeños papeles en series como The Originals, Vice Principals y Stranger Things.

Saltó a la fama hace cinco años. Fue en 2020 cuando se dio a conocer internacionalmente gracias a su papel protagonista de Sarah Cameron en la serie juvenil de Netflix Outer Banks, que rápidamente se convirtió en un gran éxito de audiencia.

Además de su trabajo en el mundo de las artes escénicas, colabora puntualmente como modelo en campañas de publicidad de varias firmas de la industria textil o la cosmética.

Es el caso de marcas con sello made in USA, como Tommy Hilfiger y Revlon, para las que ha posado en más de una ocasión.

Ex de Chase Stokes

Respecto al historial amoroso de la actriz, en 2019 empezó a salir con su coprotagonista de Outer Banks, Chase Stokes (33), y estuvieron juntos casi dos años.

Poco después, en septiembre de 2023, a Cline se la relacionó con el actor, comediante, escritor y productor Pete Davidson (31), ex de Kim Kardashian (45) y Ariana Grande (32). Estuvieron solo unos meses juntos, antes de separarse en 2024.

Brooks Nader y Constantino de Grecia llegando a la boda de Olivia Culpo. Gtres

"Los chistes se escriben solos. Ya lo dije antes y lo repito: ese va a ser mi único comentario", explicó Madelyn Cline cuando se le preguntó por su relación con Davidson a la revista Allure.

Por su parte, Constantino de Grecia mantuvo una relación anterior con Brooks Nader (28). Salió durante un tiempo con la modelo y estrella norteamericana el pasado año.

En junio de 2024, ambos asistieron de la mano a la boda de Olivia Culpo (33) y Christian McCaffrey (29).

Aquella fue su aparición como 'pareja oficial'. Y aunque aquella aparición estelar hizo creer que quizás se trataría de un noviazgo formal, nada más lejos de la realidad.

Rompieron poco después. En las últimas semanas, ella ha sido relacionada con el tenista español Carlos Alcaraz (22).

El príncipe 'playboy'

Con fama de playboy, el nieto de la reina Ana María de Grecia se ganó su fama de conquistador desde bien temprana edad. Dotado de una poderosa anatomía, poco le ha costado conquistar a las mujeres más hermosas.

A principios de 2023 mantuvo un sonado romance con la modelo británica Poppy Delevingne (39), hermana de la también modelo Cara Delevingne (33).

Cuando salió a la luz el affaire, el panorama se presentaba bastante delicado de cara a la opinión pública. Poppy no solo era 12 años mayor que él: estaba aún está casada con el empresario James Cook (38).

Poppy Delevigne, en la Fashion Week de Paris, el pasado mes de enero. GTRES

Tiempo después se sabría que ella ya se había separado de su marido, desde finales de 2022, pero nada de eso impidió que las imágenes de ellos juntos provocaran un revuelo en la prensa internacional.

Ahora, la belleza de Madelyn Cline es la que ha eclipsado a Constantino. La actriz, de momento, no ha hecho comentario alguno sobre su vínculo con el joven y atractivo royal.

Él, fiel a su habitual discreción, tampoco ha dicho ni 'mu' sobre los vaivenes de su vida privada. Pero, dicen, ella está integrada en su mundo.

Se lleva de maravilla con su cuñada Olympia, que es todo un plus. Y parece encajar en los cánones que tanto gustan a 'Tino': un rostro bonito, un físico escultural y cierta notoriedad a nivel mundial.