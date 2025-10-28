Gloria Estefan, sobre los abusos que sufrió: "La Policía me dijo que no lo llevara a la Corte porque iba a sufrir más trauma"

Vicky Martín Berrocal (52 años) está de enhorabuena. La diseñadora acaba de estrenar la nueva temporada de su pódcast, A solas con. Un formato que ha visto la luz este martes, 28 de octubre. En esta ocasión, la invitada ha sido Gloria Estefan (68).

La estrella internacional se ha sentado frente a la onubense para abrirse en canal sobre diversos detalles de su vida. Una vida que no se entendería sin la figura de su marido, Emilio (72), con quien mantiene una sólida historia de amor desde hace cinco décadas.

"Emilio y yo hacemos las cosas por amor a lo que hacemos. Él es el feminista más grande que yo conozco en el mundo", ha confesado, tajante, Gloria.

Numerosos premios, reconocimientos y distinciones honoríficas respaldan la carrera profesional de Estefan. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas en la vida de la artista. Y es que, según ella misma ha recordado, a los nueve años sufrió un episodio de abuso sexual.

"Todo eso me ha hecho más fuerte. Mucho más fuerte aún. Yo cuando nací de niña me sentía vieja", ha comenzado diciendo Gloria. Además, ha recordado que sentía que había estado aquí mucho tiempo. "No lo entendía, pero es como me sentía", ha añadido.

El incidente, tal y como ha verbalizado, se extendió durante un año. "Él sabía cómo manipular y me decía que sabía que mi madre estaba sola, que si yo lo contaba iba a matar a mi madre. Entonces, en ningún momento yo me sentía adulta. Yo me he sentido más joven a través de mi vida", ha reconocido, con semblante serio, la intérprete de Mi Tierra.

Gloria Estefan en el homenaje que le preparó la revista 'Vanity Fair' en Madrid en octubre de 2025. Gtres

Gloria Estefan era consciente de que se había convertido en "una persona enferma". "No sabía cómo salirme de la situación, se me cayó el pelo como un círculo, hasta que por fin una noche caí en la cuenta de que no podía más y se lo conté a mi madre", ha recordado. "No lo conté hasta que mi madre murió porque ella sufrió mucho con eso", ha reflexionado.

A continuación, ha reconocido uno de los momentos más convulsos de su vida en relación a esta etapa: "En aquella época, la Policía le dijo que no llevara eso a la Corte porque yo iba a sufrir más trauma allí que lo que quizás había sufrido ya".

Si bien Gloria se ha abierto en canal con Berrocal con motivo del estreno de la nueva temporada del pódcast, lo cierto es que la cantante reveló esta ardua realidad cuatro años atrás.

En octubre del año 2021, la cubana habló por primera vez públicamente sobre el abuso y los efectos que éste tuvo sobre ella en un episodio del programa de Facebook Watch Red Table Talk: The Estefans.

"El 93% de los niños abusados conocen y confían en sus abusadores. Y yo sé esto porque yo fui una de ellos", apostilló Estefan en declaraciones para el citado formato.

Una difícil realidad la que compartió públicamente la cantante de Raíces cerca de un lustro atrás. En medio de este trance, cabe apuntar, siempre ha estado arropada por su marido, Emilio.

"El secreto de mi matrimonio es tener mucha admiración y mucho respeto. Nunca hay que cruzar la línea", explicó Gloria en una entrevista para EL ESPAÑOL unas semanas atrás.

Ambos son padres de Emily Estefan, una joven de 30 años que ha seguido los pasos de su madre en el mundo de la música. A nivel personal, mantiene una relación sentimental con Gemeny Hernández.