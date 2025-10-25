Richard Gere y Alejandra Silva se instalan definitivamente en Estados Unidos: el actor confirma la inesperada decisión

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL en exclusiva el pasado 13 de septiembre, Richard Gere (76 años) y Alejandra Silva (42) han paralizado su vida en España.

Según deslizó este diario, el actor y su mujer han decidido posponer sus planes de residir en nuestro país. Apenas un año después de instalarse en Madrid, donde compraron una casa en la exclusiva urbanización La Moraleja, el matrimonio ha tomado una inesperada decisión. Se quedan en el continente americano.

El propio actor ha confirmado la noticia. En declaraciones recientes a la revista ¡Hello!, su deseo ahora es permanecer en Estados Unidos: "Ahora hemos vuelto aquí, pero nuestra familia estuvo en España durante un año".

Richard Gere y Alejandra Silva en el décimo aniversario de Open Arms en Barcelona. Europa Press

Su año en España: "Fue fabuloso"

El mítico protagonista de largometrajes como Pretty Woman (1990) y Oficial y Caballero (1982) ha concedido una entrevista al citado medio británico durante la proyección de su documental Sabiduría de la felicidad, el pasado 16 de octubre.

Fue entonces cuando corroboró las informaciones que ya ofreció este diario. "Ya estamos de vuelta aquí", dijo, haciendo referencia al cambio de dinámica familiar.

Del viejo continente han optado por regresar al país natal de la estrella de Hollywood. Allí, cabe recordar, vive su hijo mayor, Homer Gere (25), nacido de su relación con la actriz Carey Lowell (64).

Al hablar sobre este nuevo paso, Gere ha hecho un balance muy positivo del año que han estado en la capital española: "Pasamos un año con nuestra familia en España".

"Y lo más importante que puedo decir es que (Alejandra) estaba muy feliz, por su familia, sus amigos, su cultura, su ciudad, su comida, todo, toda esa maravilla cultural, así que fue fabuloso", añadía.

Alejandra Silva y Richard Gere, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

EL ESPAÑOL adelantó la noticia

Lo cierto es que este giro de 180 grados en el rumbo de sus vidas no se veía venir. Porque, tal y como anunció el propio Gere poco después de aterrizar en la península, sus planes iniciales eran quedarse por un periodo aproximado de seis años.

"Ella fue muy generosa al permitirme vivir seis años en mi mundo, así que es justo que ahora yo le dedique al menos otros seis viviendo en el suyo", reconocía entonces.

Todo hacía presagiar, pues, que íbamos a tener Gere y Silva para rato. Pero no. El matrimonio ha replanteado sus proyectos y han dicho adiós a su spanish way of life. Hasta aquí llegaron. Al menos, de momento.

Hace apenas un mes, EL ESPAÑOL informó sobre ello. "Se quedan un tiempo más allí", revelaron a este diario desde el colegio Brewster de La Moraleja, en el que sus hijos estaban matriculados para el curso académico 2024/25.

Aunque se les esperaba en el comienzo de las clases, el hecho de que Albert (13), -fruto de la relación de Alejandra con Govind Friedland-, Alexander (6) y James (5) no aparecieran en el arranque del curso hizo despertar todas las alarmas.

Alejandra Silva ha mostrado el amplio vestidor de la casa en la que vive junto a Richard Gere y sus hijos en la exclusiva urbanización La Moraleja, en Madrid, Montaje de EL ESPAÑOL.

Inversiones y casas en España

Desde el centro educativo confirmaron a EL ESPAÑOL que Gere y su esposa habían comunicado un poco antes de la vuelta al cole que los menores no iban a estar en el próximo curso. ¿El motivo? Habían decidido continuar un tiempo más en Estados Unidos.

Fue en otoño de 2024 cuando, tras una década de relación, la pareja decidía comenzar una nueva etapa dentro de nuestras fronteras. Así, se instalaron en una preciosa casa a las afueras de Madrid.

Durante el periodo que estuvieron en España pasearon palmito por actos privados VIP. Y públicos también. Visitaron Galicia, Barcelona, la 39ª edición de los Premios Goya, en Granada, donde él presumió de su "bella mujer".

Y hasta tuvieron tiempo de echar un vistazo a terrenos para hacerse una casa en Oleiros, en A Coruña, donde vive la familia de ella. También han valorado la posibilidad de aumentar su patrimonio en Segovia.

Tal y como ha confirmado este periódico, se han interesado por una zona próxima a Pedraza. "Por aquí lleva semanas comentándose", han asegurado a este medio personas del municipio.

Richard Gere y Alejandra Silva, junto a Homer Gere, en un acto celebrado en Nueva York, el 22 de abril de 2025. GTRES

'Bye, Mr. Gere'

A pesar de haber decidido quedarse en territorio americano, sus planes de asignar parte de su capital en ladrillo español siguen adelante. Ellos, acostumbrados a viajar por el mundo entero, no han perdido el interés en realizar inversiones en el lugar que vio nacer a la activista.

De ahora en adelante, como se suele decir, que les quiten lo bailao. Ambos exprimieron al máximo su año en la capital, donde crearon un hogar y un verdadero 'cuartel general' en el que celebraron los cumpleaños de sus hijos, así como fiestas y comidas con amigos y familiares. Sin duda alguna, se divirtieron.

Con su regreso a Estados Unidos y su nueva vida al estilo USA, Richard Gere y Alejandra Silva dejan un poco huérfano a nuestro país. No queda más remedio que aceptarlo. Nos quedamos sin una de las parejas más queridas. Guapos, talentosos y con mucho glamour, solo resta desearles toda la suerte del mundo. 'Bye, Mr. & Mrs.Gere'. Los echaremos de menos.