Nicolas Sarkozy llega a prisión entre gritos de "¿Carla Bruni, dónde estás?": su despedida y los dos libros que se ha llevado

Este martes, 21 de octubre, Nicolas Sarkozy (70 años) ha ingresado en la prisión parisina de La Santé para cumplir una condena de cinco años por financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007, en la que recibió fondos del régimen libio de Muamar Gadafi.

Se convierte así en el primer expresidente de la República francesa -y de la Unión Europea- en entrar en prisión, marcando un precedente judicial sin igual en la historia política del continente.

El exmandatario ha abandonado, cariacontecido y con un atuendo oscuro, su domicilio en el distrito XVI de París a las 9:10 horas de la mañana, acompañado por su esposa, una desolada Carla Bruni (57), su hija menor, Giulia (14), y sus hermanos.

Nicolas y su mujer, de la mano, saliendo de su casa. Gtres

A las puertas de su residencia, un centenar de simpatizantes se ha congregado para mostrarle su apoyo en este momento delicado.

Tras saludar a los presentes, Sarkozy ha subido a un vehículo que lo ha trasladado al centro penitenciario ubicado en el distrito XIV, donde comenzará a cumplir su pena.

La condena, dictada hace casi un mes, responde a su implicación en un caso de financiación ilícita que ha sido investigado durante años. A pesar de que Sarkozy ha apelado la sentencia, el tribunal ordenó su ingreso inmediato en prisión.

Sus abogados han anunciado que presentarán una solicitud de libertad provisional "muy rápidamente", alegando que "una noche en prisión es demasiado" para alguien que aún espera resolución judicial.

En medio de este contexto judicial, Carla Bruni ha compartido un emotivo mensaje en Instagram, en el que expresa su apoyo incondicional a su esposo.

Carla junto a su hija, Giulia, de 14 años, se despiden de Nicolas Sarkozy. Gtres

La cantante y ex primera dama publicó una carta abierta en la que se refiere a Sarkozy como "un hombre digno, valiente y fuerte", y asegura que "la injusticia no podrá destruir lo que somos".

El texto, acompañado de una imagen en blanco y negro de ambos tomados de la mano, ha generado una oleada de reacciones en redes sociales.

Sarkozy permanecerá en una unidad de aislamiento dentro de La Santé, una prisión que ha albergado a figuras como Manuel Noriega y Carlos el Chacal.

Se espera que su estancia esté marcada por estrictas medidas de seguridad y limitaciones de contacto con otros reclusos. Este ingreso marca un punto de inflexión en la política francesa, donde la justicia ha demostrado que ni siquiera los más altos cargos están exentos de rendir cuentas.

Minutos antes de acceder a prisión, Sarkozy publicaba un comunicado en su perfil de X, el mismo que instantes después compartía su esposa en Instagram.

"Quiero decirles con la fuerza inquebrantable que es la mía que no es a un antiguo Presidente de la República a quien se encierra esta mañana, sino a un inocente", expresa.

Nicolas, llegando a prisión, este martes, Gtres

Y añade: "No pido ningún privilegio, ninguna indulgencia. No estoy aquí para quejarme, porque mi voz se escucha. No tengo que lamentarme, porque mi mujer y mis hijos están a mi lado, y mis amigos son innumerables".

Sarkozy ha llegado a la prisión parisiense, situada en el distrito XIV, escoltado en un coche negro y seguido por motoristas de televisiones que han transmitido en directo el trayecto desde su domicilio en el distrito XVI.

Su entrada se ha producido sobre las 9.39 horas locales en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

"¡Bienvenido Sarkozy!", "¡Sarkozy está aquí!", han gritado algunos de los presentes a la llegada del que fuera presidente de Francia desde 2007 a 2012 a la vetusta prisión parisiense, mientras que otras personas han preguntado: "¿Carla, dónde estás?, en alusión a la esposa del expresidente.

En otro orden de cosas, se ha hecho público que Nicolas se ha llevado a prisión dos libros muy significativos para leer intramuros.

Por un lado, El conde de Montecristo, la célebre novela de Alexandre Dumas que narra la historia de Edmundo Dantés, un hombre injustamente encarcelado que logra fugarse para ejecutar su venganza tras 14 años de reclusión.

El segundo libro elegido es El Jesús de la historia, obra de Jean-Christian Petitfils que narra la vida de Jesús de Nazareth.

Sin miedo

"No le tengo miedo a la cárcel. Mantendré la cabeza alta, incluso frente a las puertas de La Santé", aseguró Sarkozy el domingo, en vísperas de un encarcelamiento que impresiona a un país en el que la función presidencial tiene un áurea casi monárquica.

"La verdad triunfará", pero el "precio a pagar" para demostrar la "inocencia" será "devastador", dijo hoy en sus redes sociales.

Nicolas Sarkozy hablándole a los simpatizantes, a las puertas de su casa.

La voz del último conservador en habitar el Elíseo (2007-2012) fue un oráculo en el campo de la derecha, pero se fue apagando desde finales de 2016, tras perder las primarias para ser el candidato presidencial en 2017 de su partido, Los Republicanos.

Sarkozy mantiene su "inocencia": "no me rendiré", afirma en un mensaje de corte institucional que tiene fijado en sus redes sociales desde el 2 de octubre.

La vida de Sarkozy se resume a su lucha por el poder, que mantuvo incluso cuando los franceses le convirtieron en 2012 en el segundo presidente que perdía la reelección desde que ese cargo se elige con sufragio directo.