Seraphim, el joven descendiente de la emperatriz Sissi que arrasa en TikTok tras revolucionar el Oktoberfest por su belleza

Seraphim de Habsburgo-Lorena se ha convertido en un fenómeno de masas. Sobre todo en Alemania, su país de origen. Tiene 22 años y, pese ser descendiente de una de las dinastías más antiguas de Europa -la Casa de Habsburgo-Lorena-, hasta hace un tiempo era una figura prácticamente anónima. La fama le llegó de manera inesperada.

Todo ocurrió mientras trabajaba como gerente de servicio del Oktoberfest de Múnich en 2023. Una experiencia que ha repetido en los años sucesivos. Tiene 73.000 seguidores en TikTok y 13.500 followers en Instagram.

En ambos perfiles se define como el "El niño bávaro", pero en TikTok, además, recuerda que hace dos años fue catalogado como "El hombre más bello del Oktoberfest". Hoy, parece seguir ostentando el título. Pero, ¿quién es en realidad este atractivo joven? ¿Por qué se ha hecho viral? ¿Quién es su familia?

Seraphim, en el Oktoberfest. Instagram

"Publiqué en TikTok sobre mi día, las cosas que hacía normalmente cuando trabajaba allí. A los dos días, tenía más de dos millones de visualizaciones y la gente comentaba sobre mi aspecto", ha relatado en una reciente entrevista con Tatler, la prestigiosa revista británica enfocada en la alta sociedad, el glamour y la cultura.

"Me llamaban 'el camarero guapo', luego 'seguridad', luego 'barman', pero en realidad era el gerente. Se hizo viral, y entonces la prensa empezó a venir a preguntar por mí", ha aclarado Seraphim de Habsburgo-Lorena en la citada conversación, a propósito de la última edición de este popular festival cervecero.

Seraphim llamó la atención por su atractiva imagen: ojos claros, cabello rubio cenizo, sonrisa impecable, peinado de manera desenfadada, buena constitución física... Así, acaparó las miradas de quienes acudían al festival. También el foco de la prensa.

"Vinieron de Colonia, de Berlín, viajando en autobús solo para hacerse una foto conmigo. Algunos vinieron de países vecinos: Austria, Italia, Polonia, Chequia, Francia", ha recordado en la citada entrevista.

Hasta hace poco más de dos años, Seraphim llevaba una vida bastante convencional para alguien de su posición. Estudió Educación Física, dejó el hogar familiar a los 18 años con la idea de formarse y trabajar para ganarse la independencia. En esos años, como ha confesado, fue un poco "rebelde". "Me criaron de forma muy tradicional y quería experimentar la vida", ha recordado.

Ahora, Seraphim, mantiene una vida mucho más equilibrada. Está dedicado al deporte, la moda y las redes sociales.

Su condición aristocrática le viene por el lado paterno. Pero a día de hoy, no puede vivir de sus títulos nobiliarios ni de su imagen.

Su abuelo Stefan de Habsburgo se crio entre los rincones de un castillo y bajo una disciplina tradicional. No obstante, la más famosa entre sus antepasados es la emperatriz Isabel de Austria, conocida como Sissi. Una figura mítica cuya historia ha trascendido a la pequeña y gran pantalla.

Seraphim, en una imagen de redes sociales. Instagram

Aunque los separan alrededor de 160 años de historia, Seraphim de Habsburgo-Lorena se siente identificado con su antepasada más famosa.

"Creo que soy bastante similar a ella, no era la realeza perfecta", dice. "Era muy extravagante. Lo hacía a su manera. Yo también lo hago. Era una rebelde, como una auténtica rebelde, y mucha gente no lo sabe, pero estaba tatuada. No era nada habitual, y la realeza no podía tener uno", ha comentado a Tatler.

Sissi, concretamente, llevaba un diseño de un ancla en su hombro izquierdo, que se hizo con 51 años. El joven alemán también tiene tatuajes. Sobre todo, en su espalda.

La conocida emperatriz rebelde, como Seraphim, también se preocupa por su imagen y buscaba mantenerse en forma. En su época, ya era muy rigurosa con sus rutinas de belleza.

Respecto a las aficiones de Seraphim, también se conoce su gusto por el surf, el esquí y el arte. Algunas de estas actividades las practicaba junto a sus primos más adinerados, a quienes visitaba con frecuencia.

Su novia, Celina

A sus 22 años, ya tiene planes de boda. Hace unos meses se comprometió con su novia, Celina, con quien vive una historia sentimental desde hace dos años. Ella, también de origen alemán, tiene gran protagonismo en sus redes sociales.

Celina se dedica a la moda y acompaña a Seraphim de Habsburgo-Lorena, en todos sus compromisos en el Oktoberfest de Múnich.