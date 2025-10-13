Así vivió la actriz Diane Keaton sus últimos días de vida: "muy delgada" y una llamada al 911 tras caerse en su casa

La muerte de Diane Keaton a los 79 años ha dejado a Hollywood y a sus admiradores sumidos en una gran tristeza. La actriz, ganadora del Oscar por Annie Hall, falleció el pasado sábado, 11 de octubre, tras ser encontrada inconsciente en su residencia de Los Ángeles.

Una llamada al 911, revelada por TMZ, alertó a los servicios de emergencia poco después de las 8 de la mañana debido a una "persona caída" en su casa. Aunque fue trasladada de inmediato a un hospital cercano, los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida.

La noticia ha conmocionado no solo por la estatura artística de Keaton, sino por lo inesperado de su partida. Aunque su familia ha pedido privacidad y no ha revelado la causa oficial del fallecimiento, amigos cercanos han apuntado a un deterioro físico acelerado en los últimos meses.

Diane Keaton, en una instantánea tomada durante el rodaje de una película, en 2022. Gtres

La compositora Carole Bayer Sager, amiga íntima de la actriz, ha confesado que la vio hace apenas unas semanas y quedó impactada por su delgadez. "Había perdido mucho peso", declara Sager.

Esta buena amiga también recuerda cómo Keaton tuvo que abandonar su hogar en Los Ángeles tras los incendios forestales de enero y refugiarse temporalmente en Palm Springs. "Cuando regresó, me quedé atónita por cuánto peso había perdido", añade.

La actriz, conocida por su estilo inconfundible y su sentido del humor singular, había optado en los últimos años por una vida más reservada.

Según fuentes citadas por People, Keaton se rodeó únicamente de su familia más cercana en sus últimos meses, manteniendo incluso a sus amigos de toda la vida al margen de su estado de salud.

La actriz en una alfombra roja en agosto de 2022, en Los Ángeles. Gtres

"Su declive fue muy repentino. Fue devastador para todos los que la querían", confiesa un confidente. A pesar de su fragilidad física, quienes la vieron recientemente aseguran que conservaba su chispa, su ironía y esa energía que la convertía en el alma de cualquier habitación.

Uno de los testimonios más conmovedores tras su fallecimiento ha sido el de Al Pacino (85), su expareja y coprotagonista en El Padrino. Según una fuente cercana al actor, Pacino confesó que Diane fue "el amor de su vida" y que siempre lamentó no haberse casado con ella cuando tuvo la oportunidad.

"Si está destinado a ser, nunca es tarde para una segunda oportunidad", solía decir el actor. Pero ahora, con la partida de Keaton, ese anhelo queda anulado. La relación entre ambos, que se extendió intermitentemente entre 1971 y 1987, fue una de las más icónicas y discretas de Hollywood.

La muerte de Keaton ha generado una ola de homenajes por parte de figuras destacadas del cine. Leonardo DiCaprio (50) la describe como "brillante y fiel a sí misma", mientras que Bette Midler la calificó como "una original absoluta, sin artificios ni competitividad".

Francis Ford Coppola, director de El Padrino, también ha expresado su pesar, recordando a Keaton como "una actriz de sensibilidad única y una mujer de integridad inquebrantable".

Diane Keaton deja un legado artístico inmenso, pero también una lección de autenticidad. Vivió bajo sus propias reglas, sin ceder a las presiones de la industria.

Su última publicación en redes sociales, en abril, mostraba a su querido golden retriever, Reggie, símbolo de la vida tranquila y amorosa que eligió en sus últimos años.

Hoy, el mundo del cine llora su ausencia, pero celebra una vida vivida con plenitud, humor y una luz que, como dijo su amiga Sager, "iluminaba cualquier habitación".

Discreta vida privada

Más allá de su icónica carrera en Hollywood, Diane Keaton construyó una vida personal profundamente singular, alejada de los convencionalismos que suelen rodear a las estrellas de cine. Nunca se casó, y lo hizo por convicción.

En múltiples entrevistas, la actriz dejó claro que el matrimonio no formaba parte de sus aspiraciones. "Nunca me propusieron matrimonio, y tampoco lo deseé", confesó en tono irónico, reafirmando su decisión de vivir bajo sus propias reglas.

A pesar de haber mantenido relaciones con figuras como Al Pacino, Warren Beatty y Woody Allen (89), Keaton siempre priorizó su independencia emocional y profesional.

Su faceta más íntima dio un giro a los 50 años, cuando decidió convertirse en madre adoptiva. En 1996, adoptó a su hija Dexter, y cinco años más tarde, en 2001, a su hijo Duke. Esta elección, tomada en plena madurez, fue el resultado de una reflexión profunda sobre el amor y la familia.

"La maternidad no fue un impulso, sino una idea que fue creciendo en mí", explicó en una entrevista. Crió a sus hijos como madre soltera en California, lejos del foco mediático, y siempre defendió la normalidad de su hogar.

Dexter compartió en redes sociales su gratitud por haber sido adoptada por "una mujer tan fuerte, hermosa y talentosa". Duke, por su parte, también ha mantenido una vida discreta, alejada de los reflectores.