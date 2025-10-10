De su lujosa casa en Miami a su refugio rural en Reino Unido: las propiedades que Victoria Beckham muestra en su 'docu'

Tras varios meses esperando, este pasado jueves, 9 de octubre, vio luz la docuserie de Victoria Beckham (50 años) en Netflix. Un formato de tres capítulos en el que la diseñadora relata algunos de los capítulos más destacados de su vida.

24 horas atrás, EL ESPAÑOL desglosó el trío de episodios que componen el documental de la ex Spice Girl. Así, sus orígenes humildes, el bullying que sufrió o sus problemas con la comida protagonizan el filme. No obstante, si hay alguien que acapara los focos casi al mismo nivel que Victoria es su marido, David Beckham (50).

Más de dos décadas de amor respaldan la relación sentimental formada por la diseñadora y el exfutbolista. De ahí que no sea sorpresa para nadie que los Beckham cuenten con un millonario patrimonio conjunto que sacan a relucir en la docuserie de la plataforma de streaming.

1. Su mansión en Holland Park

Buena parte del documental de Victoria Beckham transcurre en el atelier de la diseñadora en Londres. En Holland Park, un barrio de Kensington ubicado en la parte oeste de la capital británica, los Beckham poseen una impresionante mansión victoriana.

Fachada de la casa de los Beckham en el centro de Londres. Gtres

La residencia habitual de la familia fue comprada cerca de una década atrás. En el año 2016, Victoria y David Beckham se hicieron con una suerte de vivienda situada en una de las zonas más prestigiosas de Londres por ocho millones de libras, aunque su valor actual ronda los 31 millones.

Algunas de las características más destacadas de la casa son las seis habitaciones que presenta, la piscina cubierta o su gimnasio incluido. Además, en su interior es posible vislumbrar una bodega. De hecho, una escena del documental ofrece un vistazo al interior de la cocina de la vivienda.

Otra de las estancias más afamadas de propiedad que David y Victoria Beckham poseen en Holland Park es el salón. Precisamente esta parte de la casa cobra especial protagonismo en un momento en el que la diseñadora se abre en canal sobre sus humildes orígenes.

2. Una nueva villa en Miami

El lujo y la exclusividad han sido llevados por bandera en todas y cada una de las propiedades conjuntas que poseen David y Victoria Beckham. Una realidad más que latente al inicio del documental.

Recién comenzado el filme, es posible vislumbrar a Victoria junto a su única hija, Harper Seven (14), dando paso a un carismático baile para redes sociales. Aunque los movimientos de la diseñadora y su digna sucesora no pasan desapercibidos, lo cierto es que es el fondo en el que se encuentran lo que llama la atención de propios y extraños.

Los ventanales con impresionantes vistas además de la cuidada decoración acaparan el foco. Victoria y Harper Seven, en concreto, se encuentran en la villa que poseen los Beckham en Miami. Una residencia que la dupla adquirió poco más de un año atrás por 60 millones de libras.

Al igual que su vivienda en Londres, la mansión cuenta con gimnasio y spa. En su caso, además se ha añadido una piscina y un cine privado. La casa, cabe apuntar, presenta vistas a la Bahía Biscayne. De ahí que la luz sea uno de los puntos fuertes del hogar de la familia al otro lado del charco.

3. El refugio rural en Costwolds

Durante varios momentos del documental, Victoria Beckham comparte la pasión de su marido por los animales de granja. Una afirmación que cobra fuerza en el final del filme, pues el afamado matrimonio se muestra en las inmediaciones de su idílica propiedad en Cotswolds, un distrito no metropolitano del condado de Gloucestershire.

Al mismo tiempo que la dupla mantiene una profunda conversación, es posible vislumbrar algunas de las estancias más destacadas. Se trata de una propiedad construida en 2018 que cuenta con varios dormitorios y cuatro aseos, además de una cocina de chef profesional.

La vivienda posee además una sauna, un gimnasio, una piscina y un campo de fútbol. Además, una tienda de campaña de estilo safari de 50.000 libras para entrenar. Tampoco es asunto baladí mencionar el gallinero que presenta o el huerto con un veintenar de árboles.

Sus propiedades vendidas

Aunque el patrimonio inmobiliario de los Beckham continúa siendo millonario, lo cierto es que anteriormente Victoria y David poseían otras residencias. Una serie de viviendas que han resultado vendidas con el paso del tiempo.

Entre ellas se encontraban un ático a las afueras de Mánchester, el Beckingham Palace o una villa de lujo en una isla de Dubái. También así su casa de La Moraleja o una propiedad palaciega en Beverly Hills.