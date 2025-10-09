Gloria Estefan: "El secreto de mis 48 años de matrimonio con Emilio es nunca cruzar la línea, no hay que perder el respeto"

Si hay alguien a quien se pueda considerar un icono mundial, esa es Gloria Estefan (68 años). La cantante cubana ha aterrizado esta semana en España para ofrecer un concierto único ante miles de personas en el centro de Madrid, en el marco de las Fiestas de la Hispanidad.

Estefan no ha viajado sola en esta ocasión. Su marido, Emilio (72), y su hija, Emily (30), han sido protagonistas de este regreso a Madrid de la artista, una ciudad que siempre recuerda con cariño, según ha confesado, y donde ha podido reencontrarse con su geografía y su gente.

EL ESPAÑOL ha tenido el placer de conversar con una de las diosas de la música latina en uno de los días más especiales de su carrera. Una charla en la que Emilio Estefan también ha estado presente e incluso ha participado, demostrando el respeto y la admiración mutua que mantienen después de casi 50 años de matrimonio.

Este martes, 7 de octubre, la revista Vanity Fair ha reconocido a la artista como Personaje del Año 2025. Lo ha hecho en un exclusivo evento celebrado en La Borda del Mentidero, a las afueras de Madrid, junto a invitados de la talla de Manuel Carrasco (44), Beatriz Luengo (42) o Boris Izaguirre (60), que no quisieron perderse la celebración.

La cantante ha recibido este reconocimiento durante una cena muy especial, en la que las actuaciones musicales han sido las protagonistas y se ha ofrecido un exquisito menú compuesto por tomate rosa con burrata como entrante, y medallones de solomillo ibérico con salsa de miel caramelizada como plato principal.

En conversación con este medio, Gloria Estefan ha querido hablar sobre su trayectoria profesional, la importancia de la familia en su vida e incluso sobre la situación que atraviesa su país. Además, ha confesado que España es un refugio para ella y ha asegurado que siempre se sienten orgullosos de visitar nuestro país.

Personaje del año. ¿Qué significa este reconocimiento para usted?

Es un honor muy lindo. Esta revista es mundial y realmente muy importante en tantas maneras. Tuve una entrevista fabulosa, el show quedó chévere y, de verdad, es un honor muy grande que me rindan este homenaje. Estamos felicísimos, especialmente porque podemos compartirlo con Emily, que está aquí.

Aunque lleves años de carrera profesional, ¿se acostumbra usted a un concierto como el que sucedió en Madrid el pasado domingo en la Plaza de Colón?

Eso es histórico para mí también. Jamás yo he tenido esa cantidad de público en España. Hacerlo de día, para poder ver a todo el mundo, me permitió verle las caras, los ojos, poder darle besos, mirarlos directamente a los ojos.

Y no pasó ningún incidente: había banderas de todos los países, muchas españolas junto a otras de diferentes lugares, y eso me llenó el alma porque España ha abierto los brazos a muchas personas como Emilio, que vino aquí de Cuba y después se estableció en Miami. Fue alucinante. Preparé el show simplemente para España, no para ningún otro lugar, y me lo gocé de verdad.

¿Qué significa para usted el público español?

Yo los amo a ellos también. El castellano es el idioma de mi corazón, así que poder hacer este disco ahora de Raíces y regresar a la madre patria, de donde surge ese idioma, es algo muy especial. Estoy orgullosa. Sé que mi madre -a quien yo llamaba "la Real Academia"- estaría feliz en el cielo con mi padre, mi abuelo asturiano y mi abuela. Estoy muy feliz de estar aquí.

Gloria, antes habló usted de que han estado en España y de cómo acoge nuestro país a los inmigrantes. ¿Qué opina de quienes quieren excluir por completo la entrada a extranjeros?

Gloria Estefan: Mira, el ser humano siempre va a querer excluir a personas que piensan que son distintas a ellos; es algo humano. Pero lo más lindo y lo más humano es abrir el corazón a las personas que necesitan libertad y una forma de mantener a sus familias.

Los inmigrantes han aportado muchas cosas grandes al mundo entero. En mi país, particularmente, estoy asustada de ver cómo está el trato a los inmigrantes. No hay necesidad de ello. Hay leyes, y deben existir, pero debe haber una forma legal de entrar a los países. Los inmigrantes han aportado muchísimo a todo el mundo. Yo soy una persona global: no veo a las personas por su país de origen, para mí los humanos somos humanos.

Emilio Estefan: Yo tuve la oportunidad de salir a los 11 años de mi país por el comunismo, gracias a España, porque mis abuelos eran españoles, uno de Galicia y otro de Santander. Si no hubiera sido por España, yo no hubiera tenido el éxito que tengo en Estados Unidos, así que siempre se lo digo a la reina: estamos tan agradecidos a este gran país. La inmigración tiene que ser organizada, aprobada, y que la gente sepa que es beneficioso para ellos y para los países del mundo.

Si algo que fascina y sorprende es conocer la historia de amor que tiene con Emilio Estefan. ¿Cuál considera usted que es el secreto de tantos años de matrimonio y relación?

Realmente no hay secreto: es tener mucha admiración, mucho respeto, nunca cruzar la línea. Siempre habrá diferencias, pero no hay que perder el respeto. Uno puede perdonar, pero olvidar es más difícil, y esas pequeñas cosas van desgastando la relación. Siempre debe haber amor, cariño. Somos muy distintos, pero en lo esencial estamos en la misma página.

Gloria y Emilio, ¿han pensado ustedes, ahora que vienen tanto a España, en residir aquí algunas temporadas o adquirir una casa?

Siempre lo pensamos. Estuvimos de vacaciones -las primeras que tomamos en más de cinco años-, pasamos dos semanas aquí después de mi último concierto en Tenerife. Traje a mi nieto por primera vez, él no había estado, ni mi nuera. Invitamos a la familia, pero solo vinieron ellos, y lo pasamos muy bien.

Pude conocer España porque normalmente, cuando vengo de gira, solo voy del hotel al estadio cuidando mi voz. En esas dos semanas me comí todo España, y mi nieto más aún. Estuvimos muy a gusto. Uno siempre piensa en ello, pero tener más de una casa es difícil. Tenemos una al norte de Miami, a dos horas, y en un año no hemos podido ir por trabajo.

Pero nosotros, que vivimos en Estados Unidos, creemos que Madrid brilla al mundo entero como ejemplo de luz, alegría, comida, gente y, sobre todo, cariño.

Y con su nieto, ¿qué tal es la relación?

Totalmente. Me tiro al piso a jugar desde que él era bebé. Vamos a los escape rooms solos porque nos encanta; el resto tiene miedo, le da claustrofobia. Tenemos una relación muy linda, muy cercana, y pasamos todo el tiempo posible juntos.

El cariño de los hispanos siempre es especial, y España se ha dedicado a ello. ¿Cómo valora usted todo esto?

Están bendecidos en estos momentos. Estamos muy orgullosos de lo que se ha hecho en esta gran ciudad, y creo que es un ejemplo para muchas otras ciudades. Estoy feliz de ver todos los hoteles llenos.