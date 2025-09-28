Así es el histórico hotel de David Beckham en Milán: homenaje a la reina Isabel II y una 'suite' presidencial de 3.500 euros

David Beckham en la suite presidencial del hotel Principe Di Savoia en Milán en un montaje de JALEOS.

La Fashion Week de Milán es mucho más que moda. A lo largo de una semana, por las calles de la ciudad italiana, así como en las pasarelas de la cita, confluyen un sinfín de VIPs procedentes de todo el mundo. Esta vez, uno de los grandes protagonistas ha sido el exfutbolista David Beckham (50 años).

El empresario ha acudido como invitado al desfile de Hugo Boss, firma de la que es embajador y con quienes acaba de estrenar colección de otoño-invierno: Beckham x Boss.

El exfutbolista inglés llegó a Milán horas antes de la celebración del desfile, que tuvo lugar en la mañana del jueves, 25 de septiembre, en el número 11 de la Via Enrico Cosenz. A menos de 20 minutos del hotel en el que se ha hospedado.

Diferentes espacios del hotel Principe Di Savoia. Hotel Principe Di Savoia

Tal y como ha confirmado EL ESPAÑOL, el británico ha elegido Hotel Principe Di Savoia, que data de los años 20 y forma parte del grupo Dorchester Collection. Tiene cinco estrellas y ha sido catalogado como un referente del lujo en la ciudad italiana. Además, está entre uno de los favoritos de las celebridades y la realeza.

Elizabeth Taylor o la reina Isabel II forman parte de la lista de su huéspedes VIP. La que fuera monarca de Reino Unido, incluso, ha ocupado un espacio en el hall del hotel. Tras su fallecimiento, el Principe Di Savoia rindió homenaje a Su Majestad colocando una fotografía suya en su entrada.

La bienvenida al hotel, así, siempre ha sido un viaje al detalle y al refinamiento. En el interior, los salones se visten con candelabros de cristales, mobiliario antiguo, alfombras orientales y tapizados de terciopelo y seda que recuerdan a épocas pasadas. No obstante, en el hotel cuenta con servicios modernos y todo tipo de comodidades.

Las habitaciones -alrededor de 300 entre dormitorios y suites- siguen el estilo clásico del hotel, decoradas con madera oscura, mármol en los baños -con doble lavabo en muchas de ellas-, duchas con mampara de vidrio y bañera separada en suites superiores.

La suite presidencial del hotel Principe Di Savoia. Hotel Principe Di Savoia

De todas ellas, cabe destacar la suite presidencial. Una auténtica joya con varios dormitorios, espacios de estar amplios, su propia piscina interior, sauna o jacuzzi privado y vistas privilegiadas sobre el skyline de Milán. En su día, como reseñan las crónicas, fue el dormitorio de Isabel II.

Ahora, también habría acogido a David Beckham. Aunque el británico no ha desvelado mayores detalles de su alojamiento, una imagen en una terraza del hotel, daba pistas sobre su dormitorio, cuyo precio por noche ronda los 3.500 euros, unos 2.500 euros más que la habitación más sencilla -la Classic Room-, por la que hay que desembolsar casi 1.000 euros.

Beckham, concretamente, se hizo un selfie desde la terraza para anunciar su llegada a la ciudad de la moda. Posaba sin camiseta y en tono de humor escribía: "Buenos días Milán. Prometo que llevo Boss" [en referencia a su ropa interior]. De fondo, una espectacular vista de la ciudad.

Pese a que se ha mantenido discreto respecto a sus planes por Milán y los servicios que ha utilizado dentro del hotel, puntualizar que el Principe Di Savoia cuenta con restaurante de alta cocina italiana, salones, spa en la última planta, piscina cubierta decorada con frescos, gimnasio equipado, opción de traslado en limusina al centro de la ciudad y hasta la posibilidad de contar con mayordomo.

Beckham, en el 'front row'

Durante la Fashion Week de Milán, Beckham ha vuelto a ocupar un lugar destacado. Asistió al desfile de Boss, marca con la que colabora, para conocer la colección primavera-verano 2026, Boss Paradox. Una propuesta en la que la funcionalidad, la simplicidad y la precisión se redefinen a través de declaraciones innovadoras y audaces de diseño contemporáneo.

Para la ocasión, David Beckham se decantó por un estilismo de su propia colaboración con la firma, Beckham x Boss. Concretamente, de la colección otoño-invierno, que redefine los diseños de la temporada reinterpretando la tradición y haciendo un guiño al amor del británico por las actividades al aire libre durante la estación fría.

Beckham lució un conjunto de terciopelo color chocolate, elegante pero relajado, que rompía con la rigidez, acompañado de un jersey de cuello alto en azul noche. Como toque final, unos botines estilo Chelsea.

"Encantado por estar de vuelta en Milán para la Fashion Week. Me encanta mi traje de la nueva colección de invierno de Beckham x Boss. Felicitaciones por un gran desfile", escribió en sus redes sociales tras acudir a la pasarela.

Su rol en el desfile fue doble. David Beckham fue invitado de lujo, sentándose en el front row, y reafirmó su vínculo con la marca.