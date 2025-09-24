La gran tragedia de Claudia Cardinale: su hijo nació de una violación e hizo creer a todos que era su hermano pequeño

El cine italiano ha quedado enlutado para siempre este pasado martes, 23 de septiembre, tras la muerte de una de sus grandes leyendas, Claudia Cardinale. La actriz ha perdido la vida a los 87 años en su residencia de París.

Más allá de su fulgurante carrera en el cine europeo, Cardinale guardó durante más de tres décadas un secreto que marcó profundamente su vida personal: la existencia de su hijo mayor, Patrick Cristaldi, a quien el mundo conoció durante años como su "hermano pequeño".

Esta historia, que mezcla los prejuicios de una época, el trauma de una adolescencia rota y la fuerza de una madre que nunca dejó de luchar, revela una faceta íntima de la actriz que durante mucho tiempo permaneció oculta tras los focos.

Claudia Cardinale nació en Túnez en 1938, en el seno de una familia italiana. Su belleza la llevó rápidamente al mundo de la moda y, en 1957, comenzó a despuntar en el cine.

Pero mientras su carrera despegaba, su vida personal enfrentaba una prueba devastadora: a los 17 años fue víctima de una violación, un hecho que mantuvo en secreto durante décadas. De esa agresión nació Patrick, a quien dio a luz en Londres con apenas 18 años.

En una época marcada por la rigidez moral y el estigma hacia las madres solteras, Claudia fue convencida por su entorno, especialmente por el productor Franco Cristaldi, quien más tarde sería su marido, de presentar al niño como su hermano menor.

Así, Patrick creció creyendo que Claudia era su hermana, mientras ella vivía con el peso de una maternidad silenciada.

No fue hasta mediados de los años 60, cuando la actriz ya era una figura internacional, que la prensa filtró la partida de nacimiento de Patrick, revelando la verdad. La noticia sacudió a la opinión pública y obligó a Cardinale a romper el silencio. En una entrevista con Paris Match, confesó: "Mi hijo creía que era su hermana mayor".

Portada protagonizada por la actriz y su hijo.

Años más tarde, en su autobiografía Yo Claudia, Tú Claudia (1995), la actriz narró con crudeza el origen de aquella maternidad: "No podía hablar, no podía gritar, me quedé paralizada. Cuando descubrí que estaba embarazada, supe que mi vida no volvería a ser la misma".

A pesar del dolor, decidió no abortar y, con el apoyo de sus padres y su hermana Blanche, crió a Patrick dentro del núcleo familiar, aunque bajo una identidad falsa.

Patrick, también conocido como Patrizio, eligió un camino alejado de la fama. Se formó como arquitecto y diseñador de arte, y mantuvo siempre una relación estrecha con su madre y su hermana Claudia Squitieri, hija de Cardinale y el director italiano Pasquale Squitieri.

En entrevistas posteriores, Patrick reconoció la complejidad de su historia, pero también el amor incondicional que recibió: "Nunca dudé del amor de mi madre. Siempre estuvo presente para mí, incluso cuando el mundo no sabía quién era yo realmente".

En los últimos años de vida de Claudia, Patrick estuvo a su lado, acompañándola con discreción y afecto. También se convirtió en abuelo, un rol que desempeñó con la misma serenidad con la que transitó su historia personal.

Sus últimos años

Claudia Cardinale vivió sus últimos años con gran serenidad que contrastaba con la intensidad de su carrera. Tras décadas de protagonizar películas icónicas como El gatopardo, la actriz se retiró progresivamente del foco mediático y eligió una vida más tranquila.

Aunque residió durante años en París, en 2020 -tras el impacto de la pandemia-, Claudia decidió mudarse a Nemours, una localidad cercana a la capital francesa. Allí, en una casita de campo, encontró el sosiego que buscaba: lejos del bullicio, rodeada de naturaleza y acompañada por sus hijos, Patrick Cristaldi y Claudia Squitieri.