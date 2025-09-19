Las impactantes imágenes de Bella Hadid desde la cama del hospital en plena lucha contra la enfermedad que padece

Están siendo unas horas muy duras para Bella Hadid (28 años), una de las supermodelos más influyentes del mundo. La estadounidense, que padece la enfermedad de Lyme, está ingresada en el hospital y su madre, Yolanda, ha compartido su duro testimonio.

La modelo se ha convertido, así, de nuevo en noticia. Las imágenes que ha compartido desde su cama de hospital -conectada a suero intravenoso, visiblemente agotada y acompañada por su madre- son cuanto menos impactantes y han generado una oleada de preocupación.

Las fotografías muestran a la modelo en momentos de extrema vulnerabilidad. En una de las instantáneas aparece Bella con una máscara de oxígeno; en otra, llorando, envuelta en toallas. Su progenitora ha acompañado las imágenes con un mensaje desgarrador.

"No hay palabras para describir la oscuridad, el dolor y el infierno desconocido que has vivido desde tu diagnóstico en 2013", comienza explicando Yolanda Hadid.

"Como comprenderéis, ver a mi Bella luchar en silencio me ha llevado a la más profunda desesperanza. La discapacidad invisible de la enfermedad es difícil de explicar o de que otros la comprendan", sigue explicando la también madre de Gigi Hadid (30).

"Intento dar ejemplo con nuestro camino con el Lyme, pero mi propio dolor no se compara con el de ver sufrir a mi niña. (...) Después de quince años buscando por todo el mundo, sigo decidida a encontrar una cura que sea accesible para todos".

"Espero poder compartir pronto todo lo que hemos aprendido y los lugares que hemos visitado con vosotros y con nuestra comunidad de Lyme, en cuanto los resultados de laboratorio reflejen nuestra victoria", ha seguido detallando Yolanda, llena de dolor.

Bella Hadid, en la cama del hospital.

En un punto de su carta, la madre de Bella le brinda unas emotivas palabras: "Eres incansable y valiente. Ningún niño debería sufrir en su cuerpo con una enfermedad crónica incurable. Admiro tu coraje y tu voluntad de seguir luchando".

"No has vivido, has aprendido a existir dentro de la cárcel de tu propio cerebro paralizado. Estoy muy orgullosa de la guerrera que eres. No estás sola, te prometo que estaré a tu lado en cada paso del camino".

Remacha su carta Yolanda Hadid: "Has superado otro mes de tratamiento y sé que Dios es bueno, los milagros suceden cada día. Rezo por tu pronta recuperación, mi amor. Esta enfermedad nos ha llevado a tocar fondo, pero siempre logramos levantarnos".

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana causada por Borrelia burgdorferi, transmitida principalmente por la picadura de garrapatas negras.

Aunque los síntomas iniciales pueden parecer leves, si no se trata a tiempo puede afectar al sistema nervioso, el corazón, las articulaciones y otros órganos.

Última aparición de Bella

La última aparición pública de Bella Hadid fue el pasado mes de agosto. La modelo presentó Eternal Roots, la quinta fragancia de su marca Orebella.

Bella estuvo acompañada por su madre, su hermano Anwar y sus inseparables amigas Kendall (29) y Kylie Jenner (28), además de Hailey Bieber.

En palabras de la propia modelo: "Todo Los Ángeles huele a Eternal Roots. Esta ha sido la mejor presentación hasta ahora".