Robert Redford deja una herencia de 200 millones de dólares a su mujer Sibylle Szaggars, sus hijos y sus nietos

Robert Redford falleció este martes, 16 de septiembre, a la edad de 89 años. Aunque aún no se conocen las causas de su muerte, su deceso ha dejado un aluvión de mensajes de apoyo y ánimo a su familia.

Al parecer, el actor y director de cine perdió la vida mientras dormía, y la noticia fue anunciada por Cindi Berger, directora de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK, quien firmó el comunicado que publicó The New York Times.

Sin embargo, tras su muerte han surgido muchas incógnitas sobre su patrimonio, su herencia y qué pasará con el legado cinematográfico del que fue uno de los directores más reputados de Hollywood.

Un patrimonio valorado en más de 200 millones de euros, que proviene de su carrera cinematográfica, inversiones en bienes, derechos de imagen y del trascendental Festival de Sundance, es todo lo que queda de Redford y que en su herencia queda escrito.

Durante todos sus años de éxito, Robert Redford ganó mucho dinero, supo invertir y creó empresas que le dejaron un gran legado a nivel personal. No fue uno de los actores mejor pagados de Hollywood, ya que, por su primer personaje en la gran pantalla, llegó a cobrar 500 dólares; sin embargo, después obtuvo 11 millones por su papel en La última fortaleza, lo que sería su mayor salario por una película.

Robert Redford.

Estos ingresos le llevaron a alejarse de la ostentosidad de Hollywood y a trasladarse al oeste de Estados Unidos, concretamente a Utah, lugar en el que falleció y donde, atraído por la naturaleza, compró miles de hectáreas en los años sesenta. Dichos terrenos pertenecían a campesinos y, de esta manera, fue ampliando su propiedad hasta hacerse con una gran extensión en la zona de Sundance.

Tanto es así que, en los años ochenta, el director decidió construir el Sundance Mountain Resort, que se convirtió en una de las estaciones de esquí con más éxito y rentabilidad de la zona. En dicho resort edificó 95 cabañas y 200 viviendas privadas.

En 2020, estas últimas construcciones acabaron vendiéndose por 300 millones de euros, aunque Redford mantenía su vinculación anual con el Instituto Sundance y el festival de cine que él mismo creó.

Propiedades y negocios

Aunque Robert Redford confesó estar enamorado de Utah, también poseía casas en California y Nuevo México, algunas vendidas antes de su fallecimiento y otras que forman parte de su patrimonio heredable.

La mansión que poseía en Napa (California) se vendió en 2018 por 7,5 millones de dólares. Se trataba de una finca de estilo europeo situada cerca de St. Helena, rodeada de viñedos y vegetación exuberante, con vistas espectaculares al valle. Al igual que la que compró en Tiburón (California), que se vendió por 4,1 millones, junto al mar en la bahía de San Francisco, conocida por su privacidad y diseño rústico.

Por otro lado, el director de cine tenía un rancho en Santa Fe, donde su esposa Sibylle Szaggars exhibía su arte. Esta residencia fue su hogar durante sus últimos años de vida y el refugio donde pasó sus últimos días junto a su familia. Allí se caracterizaba por llevar una vida sencilla y en contacto con la naturaleza.

Desde este rancho, Redford disfrutaba de una vida reservada, alejada del foco mediático. Se dedicaba a actividades ecológicas y proyectos medioambientales junto a su esposa. De hecho, su activismo ambiental fue una constante a lo largo de los años. Aunque no hay un valor exacto publicado sobre esta propiedad, forma parte de la herencia del director.

En cuanto a sus negocios, el festival de Sundance, fundado por Redford, genera beneficios millonarios cada año. En 2024, se estimó una ganancia directa de aproximadamente 62,2 millones de dólares, y en 2025, el impacto económico total se calculó cerca de 195 millones de dólares. Los derechos de este festival también forman parte del patrimonio heredable de Redford.

Además, el propio director mantenía participaciones en el catálogo Sundance, Sundance TV, Redford Center y empresas ligadas al cine y la producción televisiva, lo que le generaba ingresos mensuales adicionales sobre su patrimonio.

El reparto de bienes

El legado de Robert Redford está previsto que lo reciban principalmente su viuda, sus dos hijas y sus siete nietos, entre ellos los hijos de James Redford, quien falleció a los 58 años a causa de un cáncer en 2020.

Robert Redford vivió una temporada en la sierra de Mijas junto con su familia en 1966.

La que fuese su esposa recibirá la mayor parte de la herencia, incluidas sus propiedades y parte del efectivo que el director tenía en sus cuentas, aunque poco se sabe de la repartición legal del patrimonio del gigante de Hollywood.

Sin embargo, en Utah la legislación permite que el testamento reparta la herencia de forma libre y sin ningún tipo de limitación. En caso de no haber disposiciones, la ley prevé que la cónyuge reciba una parte fija y que la mitad restante se reparta entre los descendientes.

Aún no se ha abierto el testamento de Robert Redford; sin embargo, todo apunta a que la repartición quedará entre sus familiares más cercanos. De hecho, siempre expresó su intención de que sus hijos y nietos continuaran con el legado que él comenzó.