Michelle Salas, hija de Luis Miguel, recuerda a su bisabuela el día que hubiera cumplido 94 años: "Tu amor vive en mí"

Cerca de un año atrás, en noviembre de 2024, el mundo entero se teñía de negro tras la pérdida de Silvia Pinal. La mexicana fallecía a los 93 años después de permanecer un tiempo ingresada en un hospital de su país natal debido a una infección urinaria.

A lo largo de este tiempo, su legado ha seguido vivo gracias al continuo recuerdo de sus compañeros de profesión, amigos íntimos y familiares. Entre ellos se encuentra su bisnieta Michelle Salas (36 años), hija del afamado cantante Luis Miguel (55).

La joven ha convertido su propio perfil de Instagram en una especie de homenaje constante a Silvia Pinal. Ahora, Michelle ha sacado a la luz una desgarradora carta dedicada a su bisabuela el día que hubiera cumplido 94 años

"Sé que estás de fiesta, como siempre te gustó, celebrando a lo grande la vida y hoy tu cumpleaños con la Tata Malú, la Gordita y todos los amigos que extrañabas", comienza el escrito que ha publicado Michelle Salas este sábado, 13 de septiembre.

Michelle Salas, en un 'story' de Instagram.

La primogénita de Luis Miguel, en esta línea, se ha abierto en canal sobre cómo ha sido este primer año sin su bisabuela. "Hay tantas cosas que me gustaría contarte, tantas veces que quisiera poder hablarte y pedirte un consejo. Aquí en la tierra el camino se complica en formas difíciles de entender y procesar, no como en tus tiempos, como me decías. Me hace demasiada falta tu presencia y tu alma noble. Hacías que cualquier tormenta se sintiera en calma. Siempre fuiste mi lugar seguro", ha proseguido.

Michelle ha confesado en su desgarrador escrito seguir teniendo presente a su bisabuela: "Sigues tan cerca y a la vez tan lejos que a veces se me hace difícil entender que hoy me abrazas desde el cielo. Todavía escucho tu voz como si la siguiera teniendo cerquita".

Ha continuado la mexicana: "Y aunque te siento siempre conmigo, cuidándome allá a donde voy, me pesa no tener tu abrazo cálido aquí en la tierra. Pero sonrío, porque estoy segura de hoy estás serena y rodeada de luz".

Michelle Salas y Silvia Pinal, en una imagen de sus redes sociales.

Así, la mujer de Danilo Díaz Granados (57), ha deseado un feliz cumpleaños a su bisabuela, Silvia Pinal. "Felicidades hasta el cielo, bisabuela adorada. Te llevo conmigo hasta el fin de la eternidad, porque tu amor vive en mí y en todo lo que soy. Hoy el cielo está de fiesta, y aquí en la tierra tu luz sigue brillando por siempre".

Un conmovedor escrito el que ha compartido Michelle Salas en la mañana de este día 13 de septiembre. Unas tiernas palabras que ha acompañado de una fotografía que muestra a la malograda Silvia Pinal de joven y subida a un avión.

No es la primera ocasión que la primogénita de El Sol de México dedica una desgarradora carta a su bisabuela en Instagram. De hecho, el pasado 29 de agosto, cuando se cumplían nueve meses de su fallecimiento, compartió un emotivo escrito.

"Ayer te soñé. Una más de las miles de veces en estos nueve meses desde que partiste. No hay un día en que no te piense. En mi corazón sigues conmigo, abrazándome con esa calma inmensa que solo tú sabías darme. Me haces mucha falta aquí", verbalizó Michelle hace dos semanas.

Uno de los últimos momentos que Silvia Pinal disfrutó junto a su bisnieta fue su boda. Hace poco más de un año, Salas contraía matrimonio con el empresario Danilo Díaz en una ceremonia íntima en Italia.