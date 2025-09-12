El testamento de Giorgio Armani, valorado en 12.000 millones de euros, se hace público: sus últimas voluntades

La muerte de Giorgio Armani ha dejado un gran vacío en el mundo de la moda y ha abierto un intenso debate sobre su patrimonio. Finalmente, este jueves 11 de septiembre se ha hecho público el testamento del diseñador y se han conocido cuáles han sido las últimas voluntades del italiano.

Giorgio Armani dejó dos testamentos, manuscritos y sellados en un sobre cerrado. Ambos documentos eran secretos y determinaban la división de su patrimonio, estimado en 12.000 millones de euros, así como el futuro de su firma de moda Giorgio Armani S.p.A., fundada por el propio diseñador hace 50 años.

Los documentos eran muy recientes: el primero está fechado el 15 de marzo de 2025 y el segundo, unos días más tarde, el 5 de abril. Ahora han sido abiertos por una notaria italiana, mientras la familia del diseñador aceptaba el registro de la capilla conmemorativa en Milán.

Giorgio Armani posa con modelos antes de presentar su colección Primavera Verano 2025 en Nueva York, el 17 de octubre de 2024. Reuters

Al parecer, los dos escritos fueron redactados en secreto, escritos a mano por el propio diseñador y guardados en un sobre sellado. Al no tener descendencia, Armani quiso dejar sus últimas voluntades de puño y letra para que su legado fuese preservado. Aunque son dos documentos, el segundo complementa al primero.

Giorgio Armani falleció el pasado 4 de septiembre, a los 91 años, y fue uno de los hombres más ricos de Italia. Su fortuna personal incluye propiedades en todo el mundo: Nueva York, París, St. Moritz, Pantellería o St. Tropez. Además, su patrimonio comprende maxi yates, obras de arte y, sobre todo, el 99,99 % de su empresa (el 0,1 % está en manos de la Fundación Armani).

Ahora los testamentos oficializarán el traspaso de su imperio, valorado en unos 12.000 millones de euros, y, aparentemente, transferirán el control de la empresa a la Fundación Giorgio Armani, creada por el diseñador en 2016 con el objetivo de preservar su legado y asegurar la independencia de la firma.

El control de la empresa pasará a manos de su fundación, que ya cuenta con un consejo de administración formado por personas de su círculo más cercano, según informó el medio italiano La Repubblica. La Fundación no solo gestionará la marca Giorgio Armani, sino también todos sus negocios: 650 tiendas en 60 países, hoteles en Dubái y Milán, restaurantes de alta gama, colecciones de mobiliario, perfumes, maquillaje y hasta el club de baloncesto Olimpia Milano.

La compañía cerró 2024 con ingresos de 2.300 millones de euros y nunca ha dejado de invertir: 332 millones el año pasado, el doble de los 168,5 millones de 2023.

Giorgio Armani, con Antonia Dell'Atte, en una imagen de 2003. GTRES

Armani siempre fue un empresario prudente, reacio al endeudamiento, y dejó una empresa saneada a sus herederos.

El diseñador dividió su herencia sin restricciones, es decir, sin atender a las "acciones legítimas" que la ley reserva a los parientes más cercanos. Entre sus familiares figuran su hermana Rosanna y sus sobrinos. También está incluido su mano derecha en las últimas décadas, Leo Dell’Orco, gerente del grupo en los últimos años.

El pasado julio, la firma celebró su 50º aniversario, consolidándose como uno de los pocos diseñadores que supo equilibrar la visión creativa con el liderazgo empresarial, mientras muchas casas históricas han sido absorbidas por grandes conglomerados internacionales.

Como homenaje póstumo, las últimas colecciones de Giorgio Armani se presentarán durante la próxima Semana de la Moda de Milán, del 23 al 29 de septiembre. Los desfiles de Emporio Armani y Giorgio Armani, programados para el jueves 25 y el domingo 28, mostrarán las propuestas para la temporada primavera-verano 2026.

Quién tendrá derecho a voto

Leo Dell'Orco tendrá, por lo tanto, derecho a usufructuar el 30 % de las acciones y el 40 % de los derechos de voto de la compañía. En concreto, el socio y mano derecha de Giorgio Armani, Pantaleo dell'Orco, conservará el 40 % de los derechos de voto en la firma de moda fundada por el diseñador. Esta participación le otorga una posición clave en la toma de decisiones de la casa italiana, asegurando la continuidad del legado creativo de Armani.

Giorgio Armani, en una imagen de 2018. GTRES

El 30 % de los derechos se destinará a la Fundación Giorgio Armani, mientras que un 15 % corresponderá a cada uno de sus nietos, Silvana Armani y Andrea Camerana. Por su parte, las acciones sin derecho a voto se repartirán entre Roberta Armani y Rosanna Armani, garantizando así que todos los miembros de la familia conserven un vínculo patrimonial con la empresa, aunque sin interferir en la gestión diaria de la marca.

Posible venta

Armani también dejó previsto un plan de alianzas para asegurar el futuro de su casa de moda, según cuenta Corriere Della Sera. El testamento establece que esta estrategia deberá identificarse y concretarse en el corto plazo, con el fin de preservar la esencia y el valor de la firma que fundó.

"Impongo a la Fundación las siguientes obligaciones", indica el documento, "tras 12 meses y dentro de los primeros 18 meses a partir de la fecha de apertura de la sucesión, vender una participación del 15 %". En esta operación tendrían prioridad compañías como LVMH, EssilorLuxottica, L'Oréal o cualquier otra del sector de la moda con un reconocimiento equiparable, siempre que mantenga una relación previa con Giorgio Armani.