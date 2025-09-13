Richard Gere y Alejandra Silva paralizan su regreso a España: se quedan un tiempo más con sus hijos en Estados Unidos

Richard Gere y Alejandra Silva, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Contra todo pronóstico, Richard Gere (76 años) y Alejandra Silva (42) han decidido prolongar su estancia en Estados Unidos y retrasar su regreso a España.

Tal y como ha podido conocer EL ESPAÑOL, el actor estadounidense y su mujer no tienen previsto volver a Madrid, donde se instalaron en la exclusiva urbanización La Moraleja hace un año. Y donde, según habían planeado, tenían previsto que sus hijos empezaran el nuevo curso escolar esta misma semana.

Un cambio de planes los ha obligado a hacer un paréntesis y permanecer en el continente americano. "Se quedan un tiempo más allí", deslizan a este medio.

Alejandra Silva y Richard Gere, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Sus hijos, ausentes en el colegio

El hecho de que sigan en el país de origen del intérprete ha impedido que sus pequeños hayan iniciado las clases en el colegio Brewster de La Moraleja, en el que estaban matriculados para el curso académico 2024/25.

Este centro exclusivo, con currículo americano y fundado en 1820 en New Hampshire, ha abierto sus puertas esta misma semana.

Pero en el interior de sus aulas no se encuentran Albert (13), fruto de la relación de Alejandra con Govind Friedland, Alexander (6) y James (5). Los jóvenes han estado ausentes en el arranque del presente ciclo lectivo.

Así lo confirman a este medio desde el propio centro, que cuenta con otra sede en el barrio de Chamberí. La pareja ha avisado de que los niños no acudirán a este colegio de la capital. Al menos, de momento.

Alejandra Silva y Richard Gere, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Su reciente aparición en Madrid

EL ESPAÑOL ha podido saber también que la reciente visita de Richard Gere y su esposa para ver el avance de la construcción del colegio, el pasado mes de junio, en el recinto de la iglesia de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, no tiene que ver con ninguna implicación financiera del matrimonio en el proyecto.

Ambos se acercaron a las obras, simplemente, como dos padres más. Al protagonista de largometrajes como American Gigolo (1980), Oficial y caballero (1982) o Pretty Woman (1990) y a su compañera les encantó el proyecto de la escuela, así como sus valores.

Por eso no dudaron en echar un vistazo al avance de la sede de La Moraleja, a poca distancia de la residencia en la que se instalaron en otoño de 2024.

Aquella fue una de las últimas apariciones públicas de la pareja dentro de nuestras fronteras, antes de poner rumbo al otro lado del charco para disfrutar de unas vacaciones en la tierra de origen de Gere.

Alejandra Silva, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Vacaciones en Estados Unidos

Cabe recordar que la pareja lleva todo el verano fuera de nuestro país. Durante el periodo estival han disfrutado de unas vacaciones familiares en diversos destinos. Uno de ellos, Connecticut, donde residían antes de su mudanza al viejo continente.

La mansión que tenían en New Canaan, que vendieron por 10,7 millones de dólares, ha sido derribada para dar paso a la construcción de nuevas viviendas independientes sobre los terrenos, ubicados en una finca de 13 hectáreas.

Tanto Gere como Silva siguen manteniendo fuertes lazos de unión con Estados Unidos, donde tienen grandes amigos, con los que se han reencontrado en su tiempo de descanso.

Richard Gere y Alejandra Silva, junto a Homer Gere, en un acto celebrado en Nueva York, el 22 de abril de 2025. GTRES

Gere, unido a su hijo mayor

Allí, además, reside Homer Gere (25), el hijo mayor del actor, nacido de su unión con la actriz Carey Lowell (64).

El joven, que vive actualmente en Nueva York, estudió Psicología y Artes Visuales en la Universidad Brown, ubicada en Providence, Rhode Island.

Con su decisión de permanecer en Estados Unidos, Gere tendrá más cerca a su primogénito, quien parece interesado en seguir sus pasos en el mundo de las artes escénicas.

Ha probado suerte tanto en la actuación como en la música. Durante sus años en la universidad fue vocalista de una banda de punk.

Además, trabajó como becario en el Laboratorio de Neurociencia Terapéutica de la Facultad de Salud Pública de Brown.

El actor estadounidense Richard Gere durante la presentación en el marco del BCN Film Fest. Foto: EFE/Enric Fontcuberta

El proyecto de Gere en América

Hasta la fecha se desconocen los motivos que han llevado a Gere y a su mujer a quedarse por tiempo indefinido en lugar donde se consolidó su historia de amor y en el que crearon su primer hogar antes de mudarse a España.

No ha trascendido que participe en un nuevo proyecto audiovisual, cosa bien probable. Pero lo cierto es que en el continente americano tiene su más ambiciosa colaboración como empresario.

Se trata de Xala, un proyecto cofundado por el empresario mexicano Ricardo Santa Cruz y un grupo de multimillonarios con mentalidad ecológica.

En este complejo residencial sostenible de lujo, situado en Costalegre, una franja de 320 kilómetros de costa del Pacífico que se extiende entre Puerto Vallarta y Manzanillo, en México, se pretende reinventar el concepto de un resort de lujo.

En lugar de campos de golf y urbanizaciones cerradas, en este lugar se construyen viviendas de lujo 'eco' y respetuosas con el entorno: cerca del mar y próxima a paraísos naturales, como la playa, varios santuarios de tortugas o plantaciones de mango orgánico.

Gere entró a formar parte de este proyecto hace siete años. Los compradores de las fincas son personas de elevado poder adquisitivo y gran conciencia medioambiental. "No quieren el resort campestre de mamá y papá. Quieren algo auténtico", ha deslizado el cofundador, Ricardo Santa Cruz a Hollywood Reporter.

Un sueño 'eco' en México

Hay que destacar que Gere también está implicado en Xala Farms, una finca orgánica planificada de 200 acres con un banco de semillas de más de 50 especies de cultivos y el objetivo de lograr la autosuficiencia culinaria total. En él es posible recoger directamente los productos de la huerta.

Un "proyecto mágico" del que Alejandra Silva se ha hecho eco en sus redes sociales. Y que el matrimonio ha visitado en reiteradas ocasiones.

Puede que aprovechen su estancia en las costas del Atlántico para hacer una nueva visita a este paraíso, que queda a unas cuatro horas de vuelo del noreste de Estados Unidos, de donde no se han movido en las últimas semanas.

Alejandra, en su casa 'americana'

Fue el pasado 29 de agosto cuando Alejandra Silva compartió un post en su cuenta de Instagram que, sin mayores pretensiones, deslizaba algunos datos relevantes sobre el matrimonio.

En su publicación, la gallega aparecía en el jardín de una preciosa residencia, sin detallar en ningún momento la ubicación de la misma. Pero, a tenor de las imágenes, parece ser una de las viviendas que el actor posee en el país donde nació.

Como se sabe, Gere posee un millonario patrimonio inmobiliario. Y no se ha desprendido de algunos de sus valiosos inmuebles en Estados Unidos.

Hablando de viviendas, hace apenas unos días se ha publicado que Richard Gere y su esposa se han comprado una casa valorada en 10 millones de euros en la playa de Santa Cristina, en el concejo de Oleiros, en A Coruña.

La Casa Cervigón, la mansión de Richard Gere y Alejandra Silva en Oleiros (A Coruña) google.maps

Casa en Galicia

La familia propietaria de la Casa Cervigón ha desmentido la venta de su chalet. Pero esto no implica que sigan interesados en tener una casa en Galicia. Un lugar próximo a la familia de la filántropa, que tiene su residencia en Bastiagueiro.



Y es que Gere y Silva son un matrimonio errante. Igual se establecen en un rincón del mundo que en otro. Tras un año lleno de emociones en España, con la entrega de un Goya Internacional o una visita a la sede central de Inditex incluida, ahora creen que es mejor quedarse un tiempo más en el territorio liderado por el presidente Donald Trump (79).

No será por mucho tiempo. Porque, como ya adelantó el artista, su proyecto de vida es quedarse durante "los próximos seis años" dentro de nuestras fronteras.

Y él, que es hombre de palabra, piensa cumplir el tiempo que le queda aquí. Según sus propias expectativas, aún les faltan cinco años disfrutando como dos residentes más de la península ibérica. Que para eso Gere llegó a sacarse el DNI. Imposible, pues, que cuelgen al cartel de The End a su vida de ensueño en España.