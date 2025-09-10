Charlie Sheen, el famoso actor que nació muerto, publica sus memorias: drogas, adicto al sexo y sus relaciones con hombres

"Nací muerto". Así comienza Charlie Sheen (60 años) su libro de memorias, The Book of Sheen, que vio la luz este pasado martes, 9 de septiembre. Un día antes del estreno de su documental en Netflix, aka Charlie Sheen y una semana después de llegar a su sexta década.

El famoso actor de Dos hombres y medio ha tenido una historia complicada, al margen de la fama y su millonaria fortuna. Desde su primer día en este mundo le ha tocado luchar contra las adversidades. Carlos Irwin Estévez -su nombre real, debido a sus orígenes españoles por el lado paterno- casi muere nada más nacer. ¿La causa? Estrangulamiento por cordón umbilical.

Ante la angustia de su madre y las oraciones de su padre -con rosario en mano- el pequeño Charlie rompió en llanto. "El médico me golpeó como si le debiera dinero", relata en el primer capítulo de sus memorias, con su característico sentido del humor. El nombre de Irwin se lo debe al ginecoobstetra Irwin Shaybone, quien le salvó la vida.

"Irwin me salvó la vida. O al menos la puso en marcha. Literalmente. Todo este evento de haber nacido muerto me ha marcado desde hace mucho. Así como me fascina mi rara llegada, también me atormenta su sombra. Bueno, atormentado es un poco dramático. Desconcertado encaja mejor", confiesa el actor.

"Muchos años después, sigo convencido de que mi tartamudez infantil -la que aún atormenta al adulto que soy- está ligada a aquella escena del hospital de Nueva York. Ese crimen accidental, también conocido como mi cumpleaños", expresa Sheen.

Portada del libro de Charlie Sheen.

El relato continúa con una algún dato de su infancia -como la cirugía a la que debió someterse con apenas dos años de edad- y la historia de sus padres, Martín (85) y Janet Sheen (81), quienes también se han dedicado a la industria del entretenimiento. Sobre todo él, con un largo historial en la televisión y el séptimo arte.

En The Book of Sheen, el protagonista de Scary Movie recuerda cómo fueron sus primeros años. Una vida nómada, debido al trabajo artístico de su padre, y junto a sus hermanos, Emilio y Ramón y Renée. No importaba dónde ni las exigencias del rodaje. Martín se trasladaba con toda su familia.

Poco antes del octavo cumpleaños de Charlie, sus padres compraron su primera casa. El actor de Dos hombres y medio la recuerda como una vivienda "modesta, de un solo piso, cuatro habitaciones y con un enorme patio trasero" en el que descubrió su amor por el béisbol.

Sheen, en sus memorias, se refiere a este deporte como "mi primera droga". La única no perjudicial. En el libro, la estrella estadounidense se sincera sobre su adicción al alcohol, las drogas y el sexo.

En un principio se refugió en las sustancias por la tartamudez, de la que habla al comienzo del libro y que le generó inseguridad, sobre todo, en su adolescencia. Aquello, sin embargo, fue a más. Charlie Sheen se sumió en una profunda adicción al alcohol y al crack. El actor, con el paso del tiempo, fue atreviéndose con sustancias más fuertes.

Charlie Sheen lo cuenta sin tapujos a lo largo del texto, desvelando detalles de cada droga que se atrevió a consumir, de las personas que le rodeaban y de la obtención de dichas sustancias.

"Hablemos de crack. ¿Por dónde empiezo?", comienza en el capítulo número 30. El mismo en el que desvela que su primer contacto con esta sustancia fue en el año 92, tras conocer a una mujer "encantadora" llamada Sandy.

"Si nunca lo has probado, no lo hagas. Si lo estás haciendo, deja de hacerlo. Si lo hacías antes y estás pensando en volver, hazlo en medio de un Starbucks lleno y mira qué pasa. O mejor aún, pregúntales a tus suegros si puedes sacar unas piedras en la cena de Acción de Gracias después de compartir agradecimientos. No tiene lugar en una sociedad cortés", advierte.

Además, y así lo recuerda en sus memorias, ha sido un adicto al sexo. Charlie Sheen, incluso, ha pagado por ello.

Para el intérprete había una estrecha relación entre "el valor del alcohol y las drogas en la cama". Y sobre esto se sincera en aquellos capítulos en los que relata sus vivencias en centros de rehabilitación. Contándolo día tras día, cómo lo recuerda, con sus diversos traspiés.

Imagen de archivo de Charlie Sheen, con un tabaco en la mano. Gtres

Es ahora, a sus 60 años y después de varias idas y venidas entre procesos de recuperación, cuando se siente sobrio. Así, Charlie Sheen ofrece "una narrativa lúcida de sus altibajos con humor, franqueza y un estilo de escritura vívido y cautivador, único en su estilo", tal y como aseguran en la promoción del texto.

The Book of Sheen "se lee como una novela exagerada y recargada sobre la vida en Hollywood, pero es totalmente real", añaden en la publicidad del libro, cuya historia se completa con la proyección de un documental, disponible en Netflix desde este miércoles, 10 de septiembre.

Relaciones sexuales con hombres

Las drogas han marcado el curso de la vida de Sheen. De hecho, a raíz del consumo crack, comenzó a tener experiencias sexuales con hombres.

En una reciente entrevista con el conocido programa de televisión Good Morning America, como parte de la promoción de sus dos proyectos, explicó: "Eso fue lo que lo inició. De ahí salió, ese fue el chispazo", afirmó. "[Y lo hacía] en cualquier momento que tenía cuando no estaba fumando la pipa [estaba] tratando de entenderlo, aceptarlo".

Charlie Sheen, en una imagen de archivo. Gtres

"Le di la vuelta al menú", comenta Charlie Sheen en escenas del documental al referirse a sus experiencias sexuales con hombres. Lo hizo, comenta, después de años de tener sexo con mujeres, para intentar algo nuevo.

En aquellos años de adicción y desenfreno, Charlie Sheen contrajo VIH. Sobre ello también se pronuncia en sus memorias. Pero en un solo párrafo de las casi 450 páginas que conforman el libro. Lo hace para recordar que en medio de tan complicado momento, su testimonio sirvió para hablar de la enfermedad con mayor naturalidad.