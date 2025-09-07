Laurent Freixe, el CEO de Nestlé, estaba casado con una exejecutiva de la compañía y ascendió a su amante

El escándalo en el seno de Nestlé sigue creciendo tras la fulminante destitución de su consejero delegado global, Laurent Freixe, el pasado 2 de septiembre.

Según han revelado varios medios suizos, el directivo de la multinacional no solo ocultaba una relación extramatrimonial con una subordinada, sino que además facilitó su ascenso dentro de la compañía. Incluso gestionó su salida de la empresa con indemnización. Un trato de favor que contraviene el código de conducta de la compañía.

La mujer, cuya identidad no ha sido desvelada, fue promovida de forma inesperada en septiembre de 2023 al cargo de jefa de comunicación de Nestlé en América Latina, una etapa en la que Freixe estaba al frente de la división regional.

Casado con una exejecutiva de Nestlé

De acuerdo con la web de información financiera Inside Paradeplatz y el diario Neue Zürcher Zeitung, la empleada fue ascendida al puesto de jefa de comunicación de Nestlé en la región latinoamericana. Un hecho que viola el código de conducta de la compañía.

Posteriormente, el ejecutivo francés se habría encargado de asegurarle una salida pactada de la multinacional tras dos décadas de trayectoria.

El diario Blick añade que Freixe estaba casado con la ejecutiva de Publicis Agata Balcerowska, y que el CEO mantuvo la relación con su empleada en secreto durante años.

La denuncia se conoció el pasado mayo, pero la primera investigación interna, provocada por las quejas anónimas a través del canal interno de denuncias, fue archivada.

No obstante, el caso se reabrió en julio tras una serie de informaciones de la web financiera Inside Paradeplatz.

Finalmente, la cúpula de Nestlé optó por cesar a Freixe con efecto inmediato y sin compensación económica, al considerar que había vulnerado el código de conducta de la compañía.

¿Quién es Agata Balcerowska?

Tras conocerse que Freixe era un hombre casado, todas las miradas se fijan ahora en Agata Balcerowska, una ejecutiva con "amplia experiencia de 20 años en la gestión de marcas, marketing estratégico y generación de valor" que trabaja para Publicis Communications.

Esta empresa del sector publicitario y de comunicación, especializada en servicios creativos, estrategia de marcas, marketing, producción audiovisual y eventos, ha sido el lugar de trabajo de esta profesional, especializada en marketing digital que ahora está en boca de todos.

Hasta la fecha, se desconoce si Balcerowska sigue vinculada sentimentalmente a Freixe tras la noticia de su infidelidad. De momento, su perfil en LinkedIn sigue activo.

Y en él destaca algunas de sus cualidades como experta en estrategias de marketing. Se califica como una "persona innovadora, dinámica y orientada a logros, comprometida con la obtención de resultados y el crecimiento profesional" y con capacidad "para gestionar múltiples proyectos, prioridades y grupos de interés simultáneamente en distintas áreas de negocio".

En su perfil de la conocida red social, Agata Balcerowska no oculta su paso por Nestlé, donde conoció a su marido.

Padre de dos hijos

Y con "gran visión de negocio, excelentes habilidades analíticas y estratégicas". También reseña de sí misma sus "destacadas habilidades interpersonales", como ser una comunicadora "excepcional" y con amplia experiencia "trabajando con personas de diversos mercados".

Según el diario Blick, este no es el primer romance de Freixe dentro de Nestlé. Y es que "también conoció a su esposa, Agata, en el trabajo".

"Se enamoró de la gerente de Nestlé en 2017. Finalmente, formalizaron su relación en 2017. Poco después, ella dejó Nestlé y se casaron. Tienen dos hijos. Hoy, Agata Freixe trabaja en la gerencia de una agencia de comunicación global. Y vive a un paso de la aventura de su esposo, a orillas del lago Lemán", subraya el citado medio.

El "cese inmediato" de Freixe

La firma ha nombrado como sucesor a Philipp Navratil, hasta ahora alto directivo de la casa.

Nestlé ha explicado que su "cese inmediato" era "una decisión necesaria, consecuencia de una investigación supervisada por el actual presidente, Paul Bulcke, y el futuro presidente de la empresa, Pablo Isla, con el apoyo de un asesor externo independiente.

El relevo se produce un año después de que Freixe asumiera la dirección global de Nestlé tras la salida de Mark Schneider, cuya gestión había sido cuestionada por los resultados por debajo de las expectativas.

Su llegada al cargo en 2023 fue interpretada como un retorno a los orígenes, ya que Freixe acumulaba más de cuatro décadas en la multinacional, frente al perfil externo de su predecesor.

Se desconoce la identidad de la empleada

Formado en la prestigiosa escuela de negocios EDHEC Business School, Laurent Freixe entró en Nestlé en 1986.

A lo largo de casi 40 años ocupó puestos de responsabilidad en la firma: director nacional de Nestlé Honduras en 2009; líder del negocio de café y bebidas en México en 2013, responsable de la unidad estratégica de café de Nestlé en 2020; y director de la unidad Nespresso en julio de 2024, donde se unió a la junta ejecutiva el 1 de enero de 2025.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la empleada con la que Freixe mantenía una relación sentimental.

Se sabe que no forma parte de la Dirección Ejecutiva y que la investigación comenzó porque el vínculo entre el CEO y la empleada suponía un conflicto de intereses.

El caso de Andy Byron

El caso de Laurent Freixe se suma a otro sonado escándalo que ha tenido lugar este verano en el ámbito de los altos ejecutivos de conocidas multinacionales.

El pasado 19 de julio, Andy Byron, CEO de Astronomer, dimitió de su cargo tras ser pillado con su amante, Kristin Cabot, en un concierto de Coldplay en Boston.

Las escenas del ejecutivo y la directora de Recursos Humanos de la compañía dieron la vuelta al mundo y provocaron una crisis institucional en el seno de la empresa tecnológica que acabó con la salida de ambos de la firma.

Tras los ceses de Andy Byron y Laurent Freixe por sus respectivos idilios fuera del matrimonio con sus compañeras de trabajo, se reabre el debate sobre las relaciones de pareja, y de manera las extramaritales, en el seno de las grandes empresas.