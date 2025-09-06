De Donatella Versace a Valeria Mazza: 'celebrities' y figuras del mundo de la moda dan el último adiós a Giorgio Armani

El mundo de la moda aún llora la muerte de Giorgio Armani, el legendario diseñador italiano, que falleció el pasado 4 de septiembre a los 91 años en su residencia de Milán, rodeado de sus seres queridos.

La capilla ardiente, instalada este fin de semana en el Teatro Armani de la de Milán, ha abierto sus puertas este sábado, 6 de septiembre, a las 9:00 de la mañana. Sin embargo, ya desde varias horas antes a la apertura cientos de personas aguardaban en silencio para rendir homenaje al diseñador conocido universalmente como "el rey de la moda" en Italia.

El recinto, que permanecerá abierto hasta el próximo el domingo en horario de 9:00 a 18:00 horas, se ha convertido en el epicentro del último adiós a una figura que transformó la elegancia en un lenguaje global. Hasta allí se han trasladado ya Donatella Versace (70 años) y la exmodelo Valeria Mazza (53).

Donatella Versace ha sido una de las primeras personalidades en acudir a la capilla ardiente de Giorgio Armani. GTRES

"Hizo grande a Italia"

Entre los primeros en llegar han estado la propietaria del imperio Versace. Vestida de riguroso luto, y con el rostro serio, ha evitado hacer declaraciones. Su único mensaje en este día, el del dolor por la pérdida de su colega y amigo, estaba representado en el ramo de orquídeas blancas que llevaba entre sus manos.

Asimismo, ha llegado a primera hora John Elkann (49), presidente de Stellantis y Ferrari. El empresario, -que también es CEO de Exor, el holding de la familia Agnelli-, ha acudido acompañado de su esposa, Lavinia Borromeo (48).

Poco después se ha dejado ver el alcalde de Milán, Beppe Sala (67), quien ha subrayado la huella indeleble del diseñador en su ciudad: “Milán está lleno de Armani; será imposible olvidarlo. Fue un gran milanés que hizo tanto por esta ciudad”.

El regidor de la ciudad ha decretado día de luto oficial el lunes 8 de septiembre, fecha en que se celebrará el funeral privado, y anunció que la bandera ondeará a media asta en todos los edificios municipales.

La despedida ha congregado también a figuras del deporte y la cultura. El presidente del CONI, Luciano Buonfiglio (74), ha recordado que Armani no solo vistió a los atletas italianos en los Juegos Olímpicos, sino que también fue propietario del Olimpia Milano.

“Nos dio un estilo inconfundible; será inolvidable. Hizo grande a Italia y al deporte”, ha destacado Buonfiglio.

John Elkann, presidente de Stellantis y Ferrari y CEO de Exor, con su esposa, Lavinia Borromeo.

Ambiente de solemnidad

La atmósfera de respeto y solemnidad ha marcado el inicio de la jornada, que ha contado también con la presencia de familiares y amigos íntimos: su compañero de vida durante dos décadas, Leo Dell’Orco (73).

También han estado presentes el empresario Federico Marchetti (42), fundador de Yoox; y sus sobrinos, entre ellos Andrea Camerana (55), uno de sus más estrechos colaboradores. Todos ellos permanecieron junto al féretro en un ambiente cargado de emoción y recogimiento.

La capilla ardiente ha atraído a numerosos ciudadanos anónimos, jóvenes y estudiantes de moda que han esperado durante horas para despedirse del creador.

“Era el rey de la moda, una persona importante no solo para las pasarelas, sino para el mundo y para Milán. Lo echaremos mucho de menos”, expresaban a los medios italianos.

Incluso el arquitecto Stefano Boeri (68) ha hecho cola como un visitante más: “En mi opinión es la manera más correcta de estar allí”.

El féretro de Giorgio Armani, en el teatro que lleva su nombre, posa frente a una fotografía suya y una alfombra de farolillos. GTRES

Un féretro en la penumbra

El Teatro Armani, diseñado por el arquitecto japonés Tadao Ando e inaugurado en 2015 como sede de desfiles, exposiciones y oficinas, acoge estas horas el féretro del modista.

Sobre él hay un ramo de flores blancas. Y, a sus pies, una alfombra de farolillos que iluminan una placa de alabastro con un crucifijo.

Una guardia de honor de los Carabineros custodia la escena, mientras en una gran pantalla se proyecta un retrato sonriente de Armani acompañado de su frase-testamento: “El legado que espero dejar es el compromiso por el respeto y cuidado por las personas y la realidad. Ahí es donde todo comienza”.

La capilla ardiente, de carácter multitudinario, permitirá que celebrities y personalidades del mundo de la moda, la cultura, la política o la sociedad se despidan del modisto. El funeral, en cambio, se celebrará de forma privada, tal y como el propio diseñador había solicitado en vida.

Imagen de archivo del diseñador italiano Giorgio Armani shutterstock

Armani empezó a encontrarse mal antes de su cumpleaños

La noticia de su deceso fue confirmada este viernes por el periódico italiano Corriere della Sera, que en las últimas semanas ya había informado del delicado estado de salud del modista.

Armani comenzó a encontrarse mal poco antes de su cumpleaños, el pasado 11 de julio, y tuvo que ser ingresado durante varios días en el hospital a causa de una infección pulmonar.

Esta situación le impidió asistir a la presentación de su última colección, un hecho que entonces encendió todas las alarmas en la industria de la moda.

Varios paneles colocados en el Teatro Armani de Milán recuerdan algunas de las citas más célebres del diseñador. GTRES

Más allá del ámbito personal y profesional, el fallecimiento de Armani ha tenido una fuerte repercusión política y social en Italia. El concejal del Ayuntamiento de Milán, Samuele Piscina, expresó el sentir de la ciudad con unas palabras cargadas de simbolismo.

“El fallecimiento de Giorgio Armani es una inmensa pérdida para Milán, para Italia y para el mundo entero. El rey Giorgio encarnó la elegancia, la innovación y el alma misma de nuestra ciudad", ha destacado el político.

"Por eso, hoy solicito al Ayuntamiento que inicie el proceso para inscribir a Armani en el Famedio del Cementerio Monumental, con la posibilidad, si la familia así lo desea, de considerar también su entierro allí, como un signo eterno de gratitud de la ciudad que lo vio nacer como hombre y leyenda”, concluía su escrito.

Giorgio Armani posa con modelos antes de presentar su colección Primavera Verano 2025 en Nueva York, el 17 de octubre de 2024. Reuters

Los herederos de su fortuna

Con su muerte desaparece uno de los grandes referentes de la moda contemporánea, un creador que redefinió la elegancia italiana y que deja tras de sí un legado imborrable en las pasarelas de todo el mundo, así como un valioso legado.

Armani, que nunca tuvo hijos, dejó redactado un testamento en el que prevé el reparto de un imperio valorado en 2.300 millones de euros de facturación anual y un patrimonio valorado en 12.000 millones de dólares.

La Fundación Armani, creada en 2016, asumirá la gestión para garantizar la estabilidad y continuidad del grupo.

Los principales herederos serán su hermana Rosanna, sus sobrinas Silvana y Roberta, su sobrino Andrea Camerana y su mano derecha de siempre, Pantaleo (Leo) Dell’Orco, considerado parte de la familia.