De Naty Abascal y Eugenia Silva a Isabel Preysler y Sophia Loren: todas las musas de Giorgio Armani

El mundo entero se encuentra conmocionado por la pérdida de Giorgio Armani. El diseñador ha fallecido este jueves, 4 de septiembre, en Milán, a los 91 años. Ha sido el propio Grupo Armani quien ha comunicado la trágica noticia de su deceso.

El italiano será recordado siempre como uno de los iconos de la moda a nivel mundial. Pocos crearon escuela como él, tanto que en su propio país natal le conocen como Re Giorgio -Rey Giorgio-. Así, su sobriedad y la elegancia de sus diseños hicieron de él un referente de la moda y la estética de finales del siglo XX.

No se entenderían los diseños de Armani sin sus musas. Aquellas mujeres que, a lo largo de los años, han personificado la sofisticación, la elegancia y el espíritu innovador que definen a uno de los genios de la historia de la moda.

El diseñador Giorgio Armani en una imagen de 2004. Gtres

A continuación, EL ESPAÑOL hace un repaso por algunas de las principales musas de Giorgio Armani.

1. Naty Abascal

La eterna musa de Giorgio Armani. Sus diseños no podrían entenderse sin la elegancia de Naty Abascal (82 años). La modelo ha sido considerada durante décadas una de las grandes musas del italiano.

Naty Abascal y Giorgio Armani, en una imagen de sus redes sociales.

Su estilo sobrio pero refinado, unido a su porte aristocrático, la convirtió en una presencia constante en los desfiles y presentaciones de la casa italiana, donde siempre interpretó la estética depurada y minimalista del diseñador.

La relación entre Abascal y Armani va más allá de la moda. El diseñador la ha descrito como una mujer con "un sentido innato de la elegancia", alguien capaz de aportar vida y carácter a cada creación. Ella, a su vez, ha defendido que la ropa de Armani le ofrece la seguridad y la comodidad que busca, sin renunciar a la feminidad.

Tras su muerte, Naty llora la pérdida de su íntimo. "Qué triste tu pérdida, qué gran legado, un ejemplo de tantas cosas: amistad, dedicación, esfuerzo y trabajo. Por siempre Armani", ha escrito Abascal en su perfil de Instagram.

2. Antonia De'll Atte

Giorgio Armani y Antonia De'll Atte, en una fotografía de archivo. Gtres

Apenas tenía 24 años cuando De'll Atte (65) posó por primera vez para Giorgio Armani, una firma que acabaría siendo su casa durante los próximos años. Antonia, así, se convirtió en una de las figuras imprescindibles de la firma.

Revolucionó los estereotipos de belleza de los años 80 y se convirtió en una de las musas más influyentes del diseñador italiano. Su imagen rompió con el canon clásico de la época y su cabello corto sirvió de inspiración para Armani, quien contó con ella para varias campañas.

La relación entre Giorgio Armani y Antonia De'll Atte iba más allá de lo meramente profesional. De hecho, ambos dieron paso con el transcurso de los años a una íntima amistad. "Es un grande. Me ha enseñado lo que es la discreción, lo que es ser una mujer luchadora… La credibilidad, la dignidad, y ser una mujer verdadera, valiosa, valiente. Este es su universo. Con él, me siento en familia. Sé que me ama, me respeta, y, sobre todo, nunca me he sentido utilizada", relató la italiana en una entrevista para la revista ¡HOLA! en enero de 2024.

Al igual que Naty Abascal, la italiana también se ha despedido públicamente de Armani. "Hoy es un día muy triste, se ha ido una de las personas más importantes de mi vida, el rey indiscutible de la moda universal. Para mi querido Giorgio, serás siempre eterno", se lee en un escrito de sus redes.

3. Isabel Preysler

Giorgio Armani e Isabel Preysler. Gtres

Especial mención merece la íntima relación personal y profesional de Armani con Isabel Preysler (74). De hecho, el respetado diseñador y la reina de corazones concedieron un reportaje a ¡HOLA! en el que presentaban una nueva colección de Giorgio.

"He elegido a Isabel porque no sólo es una mujer bella, sino también moderna, con una gran personalidad y confianza", expresó el italiano en conversaciones con la cabecera rosa. Unas palabras que cobraron relevancia cuando la filipina recibió un regalo de Armani mientras grababa su documental con Netflix

4. Sophia Loren

Giorgio Armani y Sophia Loren. Gtres

Loren -mito viviente de los Años de Oro- ha estado ligada la mayor parte de su vida al malogrado diseñador. Su porte y elegancia innata, cabe recalcar, sirvieron de inspiración para Armani. Tanto que la afamada actriz ha protagonizado varias campañas de la firma de su íntimo amigo.

"Nos conocimos en los sesenta en París. Me lo presentó Nino Cerruti y ese fue el comienzo de una maravillosa amistad, una que todavía disfrutamos. Me cautivó su encanto y su elegancia tan pura y, desde entonces, siempre he sabido que con él estoy en buenas manos", apostilló Sophia Loren en un reportaje para la revista Bazaar a finales del año 2020.

5. Eugenia Silva

Eugenia Silva y Giorgio Armani, en una los Premios Elle 2006. Gtres

Nuestro país ha sido objeto de inspiración para el respetado Armani. A comienzos de la década de los 90, Giorgio encontró en la modelo Eugenia Silva (49) una bella faccia -cara hermosa-. Desde entonces, la relación profesional -y personal- de ambos ha estado ligada.

"Giorgio es un sueño, un auténtico caballero. Es mi mentor, me ayudó cuando yo estaba comenzando, fue de los primeros que me puso a desfilar para su firma. Es una maravilla, porque hemos crecido juntos", admitió Eugenia Silva en 2020 durante una entrevista con ¡HOLA!.

Además de ser embajadora de Armani Beauty, la división cosmética, la empresaria se ha convertido en una de las estrellas que mejor han lucido sus creaciones alrededor del mundo. Tal y como ella misma ha desvelado en alguna que otra ocasión, "es todo un honor" poder vestir sus diseños.

Quedará para la historia el sello de Giorgio Armani. Y es que no es asunto baladí mencionar que infinidad de rostros reconocidos se decantaron por sus diseños para momentos de renombre en sus vidas.

Charlene y Alberto de Mónaco, el dia de su boda. Gtres

El italiano fue el encargado de diseñar el chaqué de boda de Cayetano Rivera (48) en su boda con Eva González (44) allá por el año 2015. También escogió la princesa Charlene de Mónaco (47) un Armani para su magno día con el príncipe Alberto (67). Una pieza en blanco roto de líneas rectas, escote barco y falda con gran cola.

David (50) y Victoria Beckham (51) o Elsa Pataky (49) son otros de los rostros reconocidos a nivel internacional que se han enfundado piezas del prestigioso Giorgio Armani.