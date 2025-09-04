Michelle Dockery ('Downton Abbey') revela que espera su primer hijo a los 43 años en plena alfombra roja

Michelle Dockery, en la alfobra roja de 'Downton Abbey' en Londres este pasado miércoles, 3 de septiembre. EFE

Michelle Dockery, la carismática Lady Mary Crawley de la serie Downton Abbey, está de enhorabuena. La afamada actriz está esperando su primer hijo a los 43 años junto a su marido, Jasper Waller-Bridge (37), tras más de un lustro de relación.

La propia intérprete ha confirmado la noticia cuando ha acudido este pasado miércoles, 3 de septiembre, a la alfombra roja del estreno mundial de Downton Abbey: El Gran Final en la ciudad de Londres. Allí, Dockery ha dejado ver su prominente tripita de embarazada, revelando por sorpresa la buena nueva.

La actriz, acompañada de su marido, se ha mostrado radiante y repleta de felicidad en su paso por la alfombra roja. Enfundada en un elegante vestido azul satinado, ha recibido la ovación de todos los presentes así como de sus compañeros de reparto de la exitosa serie.

El anuncio del embarazo de su primer hijo ha tenido lugar en un evento más que simbólico para Dockery. Y es que este pasado día 3 la capital británica ha acogido la despedida definitiva de Downton Abbey, una de las series más aclamadas de los últimos tiempos.

Si bien Michelle Dockery se ha convertido en el centro de las miradas con motivo de la revelación de su embarazo, lo cierto es que la actriz mantiene un bajo perfil en lo que respecta a su vida privada.

La intérprete y su marido comenzaron una sólida relación más de cinco años atrás. Fue en 2019 cuando Michelle y Jasper Waller-Bridge se conocieron a través de unos amigos en común. Meses más tarde, en el marco del Festival de Cine de Roma, se dejaron ver en público por primera vez.

Cuatro años después de dar inicio a su relación, en 2023, la pareja se casó en una idílica ceremonia celebrada en la iglesia de San Nicolás, en Chiswick, una localidad ubicada al oeste de Londres. Allí acudieron rostros tan conocidos como Hugh Bonneville (61), Lily James (36) o Joanne Froggatt (45).

Michelle Dockery and Jasper Waller-Bridge. The pair have been married since 2023. Jasper is the brother of Phoebe Waller-Bridge and Isobel Waller-Bridge. #MichelleDockery #JasperWallerBridge pic.twitter.com/m4WGguFRXW — Dean Salamouras (@DeanSalamouras) January 28, 2025

Desde entonces, Michelle Dockery y Jasper Waller-Bridge han dado paso a una sólida historia de amor. Una relación marcada por la discreción, pues ninguno de ellos, cabe matizar, tiene redes sociales públicas. Ahora, consolidan su romance con el inminente nacimiento de su primer vástago.

La muerte de su pareja

Michelle Dockery se encuentra en un estupendo momento profesional y personal a día de hoy. Sin embargo, la actriz encaró una década atrás una de las noticias más trágicas de su vida.

En diciembre de 2015, la intérprete tuvo que decir adiós a su pareja, John Dineen. El irlandés fallecía a la edad de 34 años a consecuencia del cáncer que padecía. Una dura realidad que sucedía meses después de que la dupla compartiera públicamente su compromiso.

Así es Jasper Waller-Bridge

El marido de Michelle Dockery y futuro padre de su primer hijo también triunfa en el mundo de la interpretación. Entre sus proyectos más reconocidos se encuentra Camden, un barrio icónico, una miniserie de televisión que se estrenó en 2024.

Jasper es además hermano de la actriz, escritora y directora Phoebe Waller-Bridge (40), conocida por ser la creadora de la serie Fleabag y protagonista de Indiana Jones 5.