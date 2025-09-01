Descubrimos los tres exclusivos hoteles donde se alojan las estrellas durante el Festival de Cine de Venecia

Julia Roberts, en la presentación de 'After the Hunt' en el Festival de Cine de Venecia 2025. Gtres

El que está considerado uno de los certámenes más importantes en el mundo del séptimo arte ya ha dado el pistoletazo de salida. Desde el pasado miércoles, 27 de agosto, hasta el próximo día 6 de septiembre, la ciudad de Venecia se viste de gala con motivo del Festival de Cine de este 2025.

A lo largo de estos días, numerosas celebridades de todo el planeta se dejan ver en la alfombra roja. Georgina Rodríguez (31 años), enfundada en un vestido de Roberto Cavalli y luciendo un impresionante anillo, o Julia Roberts (57) -por primera vez- ataviada con un diseño de Dario Vitale, han copado el foco más absoluto de la 82º edición del Festival de Venecia.

Lujo y exclusividad inundan la ciudad italiana estos días. De ahí que una de los interrogantes en los ciudadanos de a pie sea conocer los glamurosos lugares en los que se dan cita este año buena parte de las celebs.

Georgina Rodríguez, en la alfombra roja de Festival de Cine de Venecia 2025. Gtres

A continuación, EL ESPAÑOL hace un repaso por los emplazamientos más aclamados estos días en la Ciudad de los Canales.

1. Hotel Excelsior

Cualquier acérrimo seguidor del Festival de Cine de Venecia conoce de sobra que el hotel Excelsior se ha posicionado con el paso del tiempo como el emplazamiento más aclamado por las celebrities. En la edición de este 2025 no iba a ser menos.

De hecho, ya se han dejado ver en las inmediaciones del enclave rostros como Adam Sandler (58), Riley Keough (36) o la mismísima Georgina Rodríguez. Así, un año más se consagra el hotel Excelsior como el enclave por excelencia de la jet set.

Inaugurado a comienzos del siglo XX, el emplazamiento preferido de las estrellas en la semana del Festival de Cine de Venecia destaca, entre otros aspectos, por su majestuosa arquitectura combinada con interiores refinados y confortables.

Con motivo de la 82º edición del Festival de Cine de Venecia, el estudio Park ha creado una instalación site-specific que redefine a Terraza del hotel Excelsior como obra inmersiva y simbólica, celebrando el profundo vínculo entre el cine y la arquitectura italiana.

La exclusividad que envuelve al emplazamiento, como no podía ser de otra forma, va ligada a un alto coste económico. Según ha comprobado este portal, las escasas estancias que quedan disponibles para estos días rondan los 2.500 euros por noche. La disponibilidad del hotel Excelsior, cabe puntualizar, es mínima de cara a los próximos seis meses.

2. Hotel Cipriani

Si bien el Excelsior se ha posicionado como el emplazamiento por antonomasia durante la semana del Festival de Cine de Venecia, lo cierto es que el hotel Cipriani es otro de los enclaves en el que se dan cita las celebs.

Desde sus inicios estelares, el Festival de Cine de Venecia ha sido considerado una plataforma de lanzamiento anual para las mejores películas. Sólo en la última década, películas ganadoras del Óscar como Gravity, Birdman, Spotlight, La La Land, Roma, Dune o Poor Things se han estrenado aquí.

La piscina olímpica, los jardines florales y un restaurante con estrellas Michelin son algunas de las estancias que hacen del Cipriani un emplazamiento de lujo. Este 2025, entre otros, ya se han dejado ver en las inmediaciones del hotel George (64) y Amal Clooney (74).

Se alza el Cipriani como un refugio apartado, donde las celebridades se deleitan con la elegancia del Bar Gabbiano para culminar sus noches de celebración. En cuanto a su precio, es posible hospedarse en el emplazamiento desde los 2.000 hasta los casi 24.000 euros por noche.

3. Palacio Gritti

El tercero de los hoteles más aclamados en la semana del Festival de Cine de Venecia ha sido protagonista de momentos de renombre este 2025. En la 82ª del certamen, celebridades como Jacob Elordi (28) y Sofia Coppola (54) -ataviada con un anillo de Cartier- han acudido a la exclusiva cena que el emplazamiento ha organizado de la mano de Charles Finch (63) y A Rabbit's Food.

El Gritti ocupa un antiguo alojamiento nobiliario situado en el Gran Canal de Venecia, con vistas a la basílica Santa Maria della Salute. Se ha reformado conservando su esplendor original y ofrece habitaciones de lujo con antigüedades y cristal de Murano.

Cabe mencionar que ha sido precisamente George Clooney quien se ha convertido en uno de los protagonistas de esta edición del Festival de Venecia. Y es que el afamado actor se vio obligado a causar baja en varios actos durante los primeros días del certamen con motivo de su estado de salud.

George y Amal Clooney, en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia 2025. Gtres

"Me temo que George Clooney no va a estar aquí porque tiene una grave sinusitis. Esperamos que pueda estar en la alfombra roja esta noche", relató el moderador de la conferencia de prensa el primer día del festival.

El debut de Julia Roberts

Aunque pueda parecer mentira, Julia Roberts ha debutado este año en el Festival de Cine de Venecia. La actriz se dio cita en la alfombra roja el pasado 29 de agosto con motivo del estreno de su última película, After the hunt.

Julia Roberts, en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia 2025 Gtres

Para la ocasión, Roberts lució un vestido a medida de Atelier Versace, diseñado por el nuevo director creativo de la casa de moda, Dario Vitale. Julia, así, acaparó unos días atrás todas las miradas de los allí presentes.

No ha sido la intérprete de Come, reza, ama el único rostro reconocido que ha debutado en la 82ª edición del Festival de Cine de Venecia. En este lado del charco, Rocío Osorno (37) ha acudido por primera vez a la alfombra roja del certamen.