La mujer de Bruce Willis, Emma Heming, revela la drástica decisión que ha tomado ante la enfermedad del actor

Desde que en febrero de 2023 la familia de Bruce Willis (70 años) anunciara públicamente su diagnóstico de demencia frontotemporal, el estado de salud del afamado actor ha mantenido en alerta a sus seguidores.

Emma Heming (47), la mujer de Willis desde el año 2009, se ha convertido en el principal sostén del intérprete y ha sido la encargada de actualizar las novedades con respecto a la salud de Bruce.

En una entrevista emitida en televisión este pasado martes, 26 de agosto, con la periodista Diane Sawyer (79), la modelo británica confesó que Bruce Willis sigue siendo "muy activo" y goza de una "buena salud".

Emma Heming y Bruce Willis, en una fotografía de redes sociales. Instagram

Aprovechó Heming el encuentro con la citada periodista para abrirse en canal sobre el estado de salud actual del intérprete de La jungla de cristal. "Sólo es su cerebro el que le falla, el lenguaje se le está yendo. Hemos tenido que adaptarnos y tenemos una forma de comunicarnos con él que es simplemente diferente", apuntó.

Unas palabras que precedían el momento en el que la esposa de Bruce Willis confesaba la significativa decisión que ha tomado recientemente en su vida: ha trasladado a su marido a una segunda casa de un solo piso donde puede recibir atención las 24 horas. Una drástica medida y que Heming ha bautizado como la "más difícil".

Aun así, Emma desayuna y cena con él cada día. Porque la presencia, asegura, sigue siendo el hilo invisible que los mantiene conectados.

Fue en 2022 cuando Bruce Willis se retiró de la pantalla por un problema de salud -afasia- que empeoró con el tiempo. En febrero de 2023, su mujer, Emma Heming; su exesposa, Demi Moore (62) y sus hijas, Rumer (37), Scout (34), Tallulah (31), Mabel Ray (13) y Evelyn Penn (11), comunicaron que el actor de Hollywood padece demencia frontotemporal.

La pareja, en una fotografía compartida en sus redes sociales. Gtres Instagram

"Desde que anunciamos el diagnóstico de afasia de Bruce en la primavera de 2022, la condición ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal (conocida como FTD). Desafortunadamente, los desafíos con la comunicación son sólo un síntoma de la enfermedad que enfrenta Bruce. Si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro", explicaron las siete mujeres clave en la vida del actor.

Rumer, la mayor de sus hijas, ha sido una de las últimas en deshacerse en halagos recientemente hacia su padre públicamente. La joven compartió una desgarradora carta en Instagram el pasado 15 de junio con motivo de la celebración del Día del Padre en Estados Unidos.

"Ojalá te hubiera hecho más preguntas mientras aún podías contármelo todo", confesó la actriz estadounidense en un post en el que adjuntó un carrusel de fotografías junto a su progenitor.