Taylor Swift y Travis Kelce anuncian por sorpresa su compromiso tras dos años de relación: las tiernas fotografías
La pareja comenzó su historia de amor en julio de 2023. "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar", han escrito en Instagram.
La tarde de este martes, 26 de agosto, ha culminado con una buenísima noticia. Taylor Swift (35 años) y Travis Kelce (35) han anunciado su compromiso. La pareja, que mantiene una historia de amor desde hace dos años, sellará su relación próximamente.
Han sido los propios protagonistas quienes han compartido la felicísima noticia en un post de Instagram. "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar", han escrito. Unas palabras que han acompañado de un carrusel de tiernas fotografías juntos en las que se muestran cómplices y sonrientes.
La publicación, por el momento, no permite dejar comentario alguno. No obstante, las idílicas instantáneas de la pareja cuentan ya con millones de likes y se han convertido en la comidilla de las redes sociales.
Swift y Kelce dan un paso más en su relación con el anuncio de su compromiso. Una historia de amor que se remonta más de dos años atrás. Fue en septiembre de 2023 cuando comenzaron a resonar los rumores en torno a una posible romance.
La intérprete de Cruel Summer apareció por primera vez en un partido de los Kansas City Chiefs cerca de dos años atrás, sentada junto a la madre de Travis, lo que desató rumores de romance. Un mes después, ya en octubre, fueron vistos tomados de la mano en Nueva York tras el programa Saturday Night Live, confirmando que eran pareja.
Dos meses después, en noviembre, lo que era un secreto a voces terminó convirtiéndose en una realidad latente. Taylor le dedicó un verso durante un concierto en Buenos Aires y compartieron una cena con su padre. No fue hasta diciembre cuando Swift habló públicamente sobre su primera cita con Travis.
La artista admitió en su entrevista para la portada Person of the Year de la revista Time que su relación con Kelce comenzó cuando él "súper adorable, me mencionó en su pódcast, y eso me pareció muy heavy metal". Y continuó: "Empezamos a salir justo después. Así que en realidad pudimos compartir bastante tiempo de calidad sin que nadie lo supiera, lo cual agradezco, porque así pudimos conocernos".
Desde que comenzaran su relación hace ya cerca de dos años, Taylor y Travis han dado muestra pública de su amor en varias ocasiones. Ya fuera juntos o separados. De hecho, la intérprete de Love Story acudió este pasado mes de febrero a los Premios Grammy con un colgante en su muslo que portaba la letra T.
El anuncio de su compromiso con Travis Kelce sucede en un momento prefesional de renombre para Taylor Swift. El pasado 12 de agosto, la cantante anunció la llegada de su duodécimo álbum, Life of a Showgirl. La noticia, cabe recordar, fue comunicada por la propia estrella en New Heights, el pódcast de su futuro marido.
Kelce, por su parte, se encuentra completamente volcado en su faceta como deportista en los Kansas City Chiefs. También así en su formato audiovisual, en el que comparte detalles sobre la NFL y la cultura pop. No obstante, no es asunto baladí mencionar que se ha visto envuelto en alguna que otra polémica en los últimos años.