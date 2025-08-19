'La reina de la ketamina' se declara culpable de vender las drogas que acabaron con la vida del actor Matthew Perry

Matthew Perry en una fotografía tomada en 2012, en Los Ángeles. Gtres

Jasveen Sangha, conocida como 'la reina de la ketamina', ha acordado este pasado lunes, 18 de agosto, declararse culpable de cinco cargos federales por venderle al actor Matthew Perry la droga que lo mató, tal y como ha informado el Departamento de Justicia de EE.UU.

Sangha, de 42 años, se ha declarado culpable de tres cargos de distribución de ketamina, un cargo de distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones corporales graves y uno más de almacenar y empaquetar drogas en su vivienda en Los Ángeles.

Con la declaración de culpabilidad de este pasado lunes, la Fiscalía estadounidense logra que los cinco acusados implicados en la muerte de la estrella de Friends acuerden aceptar los cargos.

El actor Matthew Perry en una imagen de archivo. Gtres

El médico Salvador Plasencia, conocido como Dr. P., se declaró culpable el mes pasado de suministrar la droga a Perry a través del asistente del actor, Kenneth Iwamasa.

Otros tres acusados en el caso, el médico Mark Chávez; Erik Fleming, que supuestamente proveía la droga; y el asistente Iwamasa, se declararon culpables de cargos de conspiración el año pasado.

El DOJ acusó a las cinco personas de pertenecer a una red delictiva clandestina responsable de distribuir grandes cantidades de ketamina, sustancia que fue encontrada en el cuerpo del intérprete en el momento de su muerte.

Las autoridades relataron que Perry obtuvo la ketamina que terminó con su vida de parte de Sangha, que la jeringa la proporcionó el médico Plasencia y que Iwamasa, en calidad de asistente personal, inyectó la droga al actor el día de su muerte, el 28 de octubre de 2023. Chávez y Fleming también hacían parte del entramado.

Matthew Perry en una imagen de archivo. Gtres

Sangha, quien tiene doble nacionalidad estadounidense y británica, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión federal por el cargo de almacenar drogas en su vivienda, hasta 10 años de prisión federal por cada cargo de distribución de ketamina y hasta 15 años de prisión federal por el cargo de distribución de esta droga con resultado de muerte.

En su acusación, los fiscales federales aseguraron que los cinco sospechosos aprovecharon "los problemas de adicción" de Perry para sacar provecho de la estrella de Friends y "enriquecerse".

El intérprete, celebrado por su personaje de Chandler Bing, había hablado sobre lo duro que se le hizo lidiar contra las adicciones en su libro de memorias Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir.

Adicción durante décadas

El actor había reconocido públicamente su adicción a varias sustancias durante décadas, incluso durante los años en los que protagonizó a Chandler Bing en Friends.

Perry alcanzó una enorme popularidad gracias a Friends, la exitosa y longeva serie de un grupo de seis amigos encarnados por Jennifer Aniston (55), Courteney Cox (60), Lisa Kudrow (61), Matt LeBlanc (57) y David Schwimmer (57), que duró diez temporadas entre 1994 y 2004.

Su muerte fue impactante para los fans de la serie y también para sus compañeros de reparto, que compartieron emotivos homenajes para despedirse.

En una entrevista reciente con Variety, Aniston se había referido a su amigo: "Él era feliz. Estaba sano. Había dejado de fumar. Se estaba poniendo en forma. Estaba feliz, eso es todo lo que sé".