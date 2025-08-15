Muere Jacklyn, la madre de Jeff Bezos, en plena luna de miel del magnate a causa de una enfermedad neurodegenerativa

Durísimo trance el que está afrontando Jeff Bezos (61 años). Una triste noticia se ha hecho realidad mientras disfrutaba de su luna de miel junto a Lauren Sánchez (55): ha fallecido su madre, Jacklyn, a los 79 años, a causa de una enfermedad neurodegenerativa.

Así las cosas, el fundador de Amazon transita por un aciago momento. La madre de Jeff ha perdido la vida en su residencia de Miami. Bezos, roto de dolor, le ha dedicado una extensa carta en sus redes sociales.

"Su adultez comenzó un poco temprano cuando se convirtió en mi madre a la tierna edad de 17. Eso no podría haber sido fácil, pero ella hizo que todo funcionara. Ella se abalanzó en el trabajo de amarme con ferocidad, trajo a mi increíble padre al equipo unos años después", ha posteado Bezos.

Y agrega: "Y luego agregó a mi hermana y hermano a su lista de personas a las que amar, proteger y alimentar. Por el resto de su vida, esa lista de personas a amar nunca dejó de crecer. Ella siempre dio mucho más de lo que nunca pidió".

"Después de una larga pelea con la demencia corporal de Lewy, ella falleció hoy, rodeada de muchos de nosotros que la queríamos - sus hijos, nietos y mi padre. Sé que ella sintió nuestro amor en esos momentos finales. Todos fuimos tan afortunados de estar en su vida", subraya.

Concluye la misiva Jeff Bezos de la siguiente manera: "La mantengo a salvo en mi corazón para siempre. Jacklyn Gise Bezos. 29 de diciembre de 1946 - 14 de agosto de 2025. Te quiero, mamá".

Vida intensa

Jackie nació en Washington en 1946, pero fue en Albuquerque, Nuevo México, donde su historia comenzó a desafiar las estadísticas. A los 17 años dio a luz a Jeff, en un entorno que no perdonaba a las madres adolescentes.

La escuela secundaria quiso expulsarla, y aunque logró graduarse, no le permitieron subir al escenario. Ella no se rindió. Se matriculó en clases nocturnas, llevando a su bebé en una bolsa junto a los libros de texto.

La noticia de su fallecimiento llegó apenas semanas después de la boda de Bezos con Lauren Sánchez, celebrada en la isla de San Giorgio Maggiore. El contraste no podía ser más brutal: del altar al duelo, del brindis al dolor.

Desde 2020, Jackie sufría demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que fue apagando su lucidez poco a poco. Su esposo, Miguel Mike Bezos -el hombre que adoptó a Jeff y le dio su apellido- estuvo a su lado hasta el final.

Cuando Jeff le presentó la idea de una librería online en 1994, Jackie no dudó. Invirtió 245.000 dólares, una cifra que hoy se considera una de las apuestas más rentables de la historia. Pero su legado va más allá del dinero.

Fue cofundadora de la Bezos Family Foundation, dedicada a la educación y el liderazgo juvenil. A los 45 años, obtuvo una licenciatura en Psicología, demostrando que nunca es tarde para aprender.

Jackie Bezos no fue solo la madre del hombre más rico del mundo. Fue una mujer que desafió el sistema, que apostó por el futuro cuando nadie más lo hacía, y que convirtió el amor en su mayor inversión.