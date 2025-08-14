Leonardo DiCaprio, cacheado por la Guardia Civil en Ibiza antes de entrar en una fiesta privada del actor Arón Piper

Ibiza, mes de agosto. Las celebridades se deslizan entre fiestas privadas y cenas. Los paparazzi están ojo avizor para hacerse con la foto más codiciada del famoso de turno.

No obstante, también están presentes, en ese ambiente de bullicio de verano, fiestas y desfases, los altercados y encontronazos. Leonardo DiCaprio (50 años) acaba de protagonizar uno con la Guardia Civil.

El artista ha sido registrado por la Guardia Civil antes de entrar a una fiesta organizada por Arón Piper (28). La escena, captada por las cámaras y difundida por Daily Mail, muestra a DiCaprio en plena calle, sin su clásica gorra ni gafas de sol, mientras los agentes inspeccionan sus bolsillos.

A su lado, su novia, Vittoria Ceretti, comenta: "Me están registrando a fondo ahora mismo". El actor, lejos de perder la compostura, se mostró amable, incluso bromeó con los agentes.

"Las estrellas son como nosotros", llega a opinar un testigo. "Leo generó dudas en la puerta. Lo miraron dos veces antes de dejarlo entrar", agrega esta persona.

Entre los asistentes a dicha fiesta también estaban Kendall Jenner (29), Tobey Maguire (50) -amigo íntimo de DiCaprio-, y Joel Edgerton (50) con su pareja, Christine Centenera (43).

El rapero Travis Scott (34), en cambio, fue rechazado en la entrada. Pero Leo, con su uniforme de camiseta negra y gorra de béisbol, logra pasar casi desapercibido. Huelga decir que Leonardo colaboró con los oficiales y les entregó su documentación.

Tras recibir el visto bueno por parte de la Guardia Civil, el actor subió a la villa caminando y al acabarse la fiesta retornó a pie hasta el sitio donde había quedado aparcado su coche.

Este episodio no es más que una anécdota en un verano de película. DiCaprio ha pasado las últimas semanas navegando por las Baleares a bordo del megayate Koru, propiedad de su gran amigo Jeff Bezos (61).

Junto a su pareja Vittoria Ceretti, el actor ha compartido cenas en restaurantes como Amalur y Casa Jondal, y noches de fiesta con Lauren Sánchez (55) y el propio Bezos.

La amistad entre el magnate y el actor viene de lejos, y este verano ha sido testigo de su complicidad: abrazos en cubierta, charlas en la popa y hasta bailes discretos en discotecas ibicencas. Tobey Maguire, otro habitual del Mediterráneo, se sumó al grupo en varias ocasiones, completando el reparto de esta historia digna de Cannes.

El amor por Vittoria

La relación entre DiCaprio y Ceretti comenzó en 2023 y ha ido consolidándose entre viajes, escapadas y cenas discretas. Aunque ambos intentan mantener un perfil bajo, su presencia en la boda de Bezos en Venecia y ahora en Ibiza confirma que su vínculo va más allá del verano.

Leonardo DiCaprio ha demostrado que ni la fama ni el glamour lo eximen de los cacheos policiales. Pero también que, incluso en esos momentos, se puede mantener la elegancia.