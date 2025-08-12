Katy Perry, obligada a pagar 6.001 euros de multa por grabar un videoclip en un espacio protegido de Formentera

En plena actualidad por rumores que la relacionan con el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau (53 años), Katy Perry (40) vuelve a ser noticia por un asunto polémico que trasciende el mundo del espectáculo y está directamente relacionado con nuestro país.

La cantante ha tenido que pagar una multa de 6.001 euros en Formentera por filmar sin autorización oficial varias escenas de su videoclip Lifetimes en s’Espalmador, un islote de altísimo valor ecológico ubicado dentro del Parque Natural de ses Salines.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha confirmado que la productora responsable del rodaje, WeOwnTheCity, no solicitó el permiso necesario. Una acción que se considera una falta "grave", aunque sin agravantes, pues "no hubo daños ambientales" tras la grabación del videoclip.

La grabación de Lifetimes tuvo lugar en julio de 2024 y, aunque desde la discográfica -Capito Records- se alegó contar con una "aprobación verbal" por parte de la productora local, la investigación de las autoridades constató que no existía ningún permiso concedido para acceder a unas dunas protegidas.

El videoclip se rodó en las islas de Ibiza y Formentera, con escenas en las que Katy Perry aparece bailando y saltando en distintos emplazamientos, desde zonas urbanas hasta una concurrida discoteca.

Pero lo que hizo saltar las alarmas es que la cantante también aparece en parajes naturales, como el interior del sistema dunar de s’Espalmador, dentro de una zona delimitada por palos y cuerdas que indican que está prohibido el paso, y en la que también habría estado su equipo de grabación.

Las dunas de s’Espalmador y la playa de Ses Illetes forman parte de uno de los sistemas dunares mejor conservados de Baleares, un espacio protegido desde 1980 y considerado una joya natural que alberga altos valores ecológicos. Tiene aproximadamente 2,9 kilómetros de longitud y 800 metros de anchura -137 hectáreas-.

¿Romance con Trudeau?

A la vez que es noticia por poner fin a esta polémica medioambiental, pagando la multa establecida, los focos del gossip internacional centran todo el interés en la vida privada de la famosa artista. Tras su reciente ruptura con el actor Orlando Bloom (48), se han desatado rumores en torno a una incipiente relación con el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

En el marco de su tour mundial, Katy Perry viajó hasta Montreal, donde aparecieron las primeras imágenes de la posible pareja. Pasaron un jornada juntos y mantuvieron una cita en un conocido restaurante. Días más tarde, también trascendieron vídeos del político canadiense disfrutando de un concierto de la estadounidense junto a su hija Ella.

Según People, tras consultar con una fuente cercana "existe una atracción mutua". Pero de momento no hay confirmación alguna. Ni Katy Perry ni Justin Trudeau se han hecho eco de un posible affaire.