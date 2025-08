La princesa Josefa von Hohenzollern da a luz a su primer hijo, un mes después de la muerte de su marido

A finales del pasado junio, Harald von Hohenzollern, miembro de una de las dinastías más antiguas de Alemania y empresario del sector de los diamantes, murió de manera repentina a los 63 años. Una desgarradora noticia que confirmó su mujer, la princesa Josefa von Hohenzollern (51), entonces embarazada de su primer hijo. Un niño llamado Leopold que acaba de nacer.

Fue el pasado 31 de julio cuando Josefa von Hohenzollern comunicó el nacimiento de su hijo, un mes después de la inesperada muerte de su marido.

"Estamos llenos de alegría, agradecidos y simplemente abrumados por este pequeño rayo de sol. Una personita tan pequeña, y sin embargo, ya es la luz más brillante de mi vida. Estamos bien. Bienvenido, pequeño Leopold", anunció la Princesa junto a una foto de los pies del recién nacido.

Una alegría para la política tras afrontar los días más duros de su vida. Josefa von Hohenzollern perdió a su marido en la recta final de su embarazo. Harald von Hohenzollern falleció en Windhoek, Namibia, donde trabajaba en el comercio de piedras preciosas.

"Queridos conciudadanos de Leonberg, os escribo con gran pesar. Mi amado esposo, Harald von Hohenzollern, falleció de forma totalmente inesperada debido a una muerte súbita cardíaca. Esta pérdida me afecta profundamente", comunicó Josefa en sus redes sociales.

"Necesito tiempo para el duelo, para despedirme y para estar presente junto a nuestro hijo que aún no ha nacido", expresó entonces, rota de dolor, junto a un collage de fotos con su fallecido marido, el príncipe Harald von Hohenzollern.

Una dolorosa situación para la política, que la obligó a ausentarse temporalmente de su carrera. "Por lo tanto, me retiraré de la campaña electoral y de las redes sociales en los próximos días. Espero que comprendáis este tiempo de inactividad y os agradezco de corazón vuestra compasión y apoyo", explicó en la misma publicación.

Ahora, ya con su hijo en brazos, Josefa von Hohenzollern asegura cierta presencia en sus funciones políticas. Aunque estará centrada en su bebé, la maternidad la ha motivado a llevar a cabo ciertas acciones relacionadas con la sanidad.

"Esta experiencia me conmovió no solo como madre, sino que también me fortaleció como política local: la salud no puede ser casualidad. Requiere estructuras confiables, buenas condiciones laborales y una postura clara sobre los servicios públicos, especialmente a nivel local", ha expresado la Princesa en una de sus últimas publicaciones, en la que posa con el recién nacido en brazos y el equipo médico que la atendió durante el parto.

"En los próximos días me concentraré por completo en Leopold. Pero la vida, la ciudad y la responsabilidad no descansan. La próxima semana, mi equipo publicará artículos sobre la atención médica en Leonberg y sus alrededores que preparamos juntos. Estaré presente, con la perspectiva de una madre, el corazón de una ciudadana y la responsabilidad de una candidata", ha añadido en el mencionado post.

Josefa von Hohenzollern es una figura muy conocida en la región de Baviera y dirigió durante dos mandatos el municipio de Kollnburg. Conoció a Harald von Hohenzollern en 2022, durante una feria comercial celebrada en Stuttgart. Lo suyo, prácticamente, fue amor a primera vista. La distancia -ella en Alemania y él, en Namibia- no fue un impedimento.

En septiembre de 2024 se dieron el 'sí, quiero' en la iglesia de San Ulrich. Estaban a punto de convertirse en padres de su primer hijo cuando él perdió la vida de manera repentina.

Línea aristocrática

Harald von Hohenzollern era miembro de la línea Hohenzollern-Emden, una rama menor del célebre linaje que gobernó Prusia y el Imperio Alemán hasta 1918. Nunca ostentó funciones políticas ni representativas. De hecho, siempre se mantuvo en un discreto segundo plano. Pese a sus orígenes aristocráticos, su mujer ha sido mucho más conocida por su trabajo público. Una línea que pretende continuar, tal y como anunció en su perfil de Instagram.

"Mi difunto esposo era legalmente un príncipe noble de la Casa de Hohenzollern. Por consiguiente, mi nombre oficial como su esposa superviviente, según la ley alemana de nombres y estado civil, así como los derechos domésticos de los Hohenzollern, es: Josefa, princesa de Hohenzollern-Emden", comunicó.

"Sin embargo, como política local, deliberadamente uso solo el nombre Josefa von Hohenzollern. Es importante para mí demostrar un enfoque cívico y con los pies en la tierra. La noble familia Hohenzollern es generalmente conocida como parte de la nobleza europea, según la cual, tradicionalmente, solo los príncipes y príncipes pueden llevar este nombre", aclaró entonces.

"Legalmente, la pertenencia a la nobleza europea no es solo una cuestión de nacimiento. El matrimonio también te convierte en parte de la familia y sus tradiciones. Esta es una realidad vivida en todas las casas reales europeas. Muchos de los que originalmente eran plebeyos ahora se incluyen de forma natural a través del matrimonio", explicó.

Para aclarar su decisión, Josefa von Hohenzollern añadió: "La nobleza es, sin duda, cuestión de origen, responsabilidad y actitud. Pero yo vivo en el presente y siento una obligación igual hacia los ciudadanos de nuestra ciudad".