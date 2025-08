Jessie J reaparece tras ser ingresada en el hospital por un problema respiratorio: "Espero que solo sea un maldito virus"

Un nuevo golpe para Jessie J (37 años). La artista ha sido ingresada de urgencia en el hospital tras sufrir problemas respiratorios, seis semanas después de someterse a una cirugía, a causa del cáncer de mama que padece, que ella misma ha descrito como "el comienzo del verdadero reto físico".

Jessie ha abierto su corazón ante sus millones de seguidores y ha compartido un nuevo episodio de lo que está significando para ella la lucha contra el cáncer de mama, tras ser diagnosticada con la enfermedad en abril de 2025.

"Así pasé las últimas 24 horas. Seis semanas después de la operación, y he vuelto a la misma planta del hospital. No lo esperaba ni lo tenía planeado", ha explicado en sus redes sociales. Aunque el testimonio ha generado gran preocupación, este lunes, 4 de agosto, la artista ha reaparecido con un nuevo vídeo para aclarar que las imágenes no eran recientes y ofrecer una actualización sobre su estado.

Jessie J en el comunicado que ha hecho en sus redes sociales. Instagram

La artista llevaba varios días preocupada y con síntomas que podrían haber indicado la presencia de un coágulo pulmonar. Sin embargo, los análisis han determinado que no se trata de eso, sino de una infección, aunque aún no han logrado identificar de qué tipo. "¡No es un coágulo de sangre, gracias a Dios!", continúa en sus redes.

"Me cuesta respirar, pero decidí darme de alta -detesto estar en el hospital- y seguiré las pruebas como paciente ambulatoria", ha explicado en su perfil de Instagram, tras desvelar que había presencia de líquido en los pulmones, lo que la tenía especialmente preocupada. Estas declaraciones de Jessie J la convierten en una persona aún más admirada, sobre todo por la visibilidad que le da a la enfermedad durante esta etapa.

En la mañana de este lunes, 4 de agosto, la cantante ha compartido un vídeo en el que advertía a sus seguidores que las palabras que mostraba no correspondían a un momento actual ni consciente, sino que simplemente había estado "tratando de descansar" y ahora las compartía en su perfil. "Creo que la gente piensa que estoy como colgando de un hilo, lo cual, en algunos momentos, sí ha parecido", ha explicado, mientras aclaraba que el vídeo era de hace unos días.

La artista ha manifestado que todavía siente dolor en el pecho al respirar, aunque no es tan intenso. "Espero que solo sea un maldito virus", ha confesado. "Esto es lo que me gusta compartir, porque sé que otras personas están haciendo un gran esfuerzo. Pero yo no", ha sentenciado.

Jessie J en una imagen que compartió en sus redes desde el hospital. Instagram

Hace unas semanas, tras salir del hospital, la cantante expresaba que los médicos le habían dicho que estaba todo controlado, ya que el cáncer se encontraba en una fase muy temprana y habría sido extirpado con éxito y sin complicaciones. "La recuperación física está lejos de ser rápida o fácil, y mentalmente ha sido el momento más desafiante para mí", reconoció tras su primera intervención.

Aunque tras esta noticia la mayor preocupación de la cantante no solo es la enfermedad, sino que la maternidad es un reto añadido que le hace reflexionar mucho más. Es madre de un pequeño de poco más de un año junto a su pareja, el jugador de baloncesto Chanan Colman (41): "Ser mamá con un bebé pequeño y no poder ser la madre que suelo ser ha sido especialmente duro", ha confesado.

Desde que hizo pública su enfermedad, se le ha reconocido gratamente por ser honesta y sincera con su comunidad, especialmente en lo que respecta a su vida privada. "Cambiar los planes para mi carrera este año ha sido frustrante, después de trabajar tanto para estar lista y emocionada por volver a los escenarios. Pero así es la vida, lo sé", ha escrito en sus redes.

Y, además, añadió que no se trata de "una recuperación rápida, y no debería serlo", con el objetivo de superar esta etapa de la mejor manera posible. Unas palabras con las que Jessie J se ha convertido en todo un símbolo de honestidad ante sus seguidores.