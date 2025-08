Justin Timberlake revela que padece la enfermedad de Lyme: "Vivir con esto es agotador y debilitante de forma constante"

Justin Timberlake (44 años) ha querido ser honesto con sus seguidores y, a través de una publicación en Instagram, ha contado que padece la enfermedad de Lyme. El cantante estadounidense, que está inmerso en plena gira Forget Tomorrow Tour, ha confesado que esta dolencia provocada por la picadura de una garrapata ha supuesto un desafío físico y mental para él.

"He estado batallando con algunos problemas de salud y fui diagnosticado con la enfermedad de Lyme", ha explicado, reconociendo que compartirlo públicamente no ha sido fácil.

Timberlake ha querido aclarar que no busca compasión, sino comprensión. "No lo cuento para que os sintáis mal por mí, sino para arrojar algo de luz sobre lo que he estado enfrentando detrás de cámaras”, ha escrito en sus redes.

Según relata, convivir con esta afección puede ser "agotador y debilitante de forma constante", tanto en lo físico como en lo emocional. A pesar de las dificultades, decidió no cancelar su gira: "La ilusión por el tour compensaba el estrés que mi cuerpo estaba sintiendo".

Esta decisión no fue sencilla para el cantante. El artista admite que se planteó parar en más de una ocasión, pero terminó por apostar por seguir adelante, apoyado en su fortaleza mental y en el cariño del público. "No solo me demostré tenacidad mental, sino que ahora guardo muchos momentos especiales con todos vosotros que jamás olvidaré", escribe, dejando claro que cada actuación ha valido la pena.

Eso sí, Timberlake no tiene claro qué le depara el futuro en lo que respecta a su carrera musical. Asegura que ha sido educado para mantener este tipo de situaciones en la parcela de lo personal, pero que ha optado por ser más transparente, quizás para evitar especulaciones o malentendidos. "Estoy intentando ser más abierto sobre mis problemas para que así no se malinterpreten", añade.

La enfermedad de Lyme es una infección compleja que puede afectar a varios órganos si no se trata a tiempo. En los casos más graves puede derivar en complicaciones neurológicas, artritis o incluso problemas cardíacos. Otras celebridades como Justin Bieber (31), Avril Lavigne (40) o la modelo Romina Belluscio (46).

La presentadora argentina relató su dramática historia tras darse cuenta de que había contraído la enfermedad. "Las bacterias se alojaron en mi cerebro, en mi corazón y en mi estómago, dejando mi sistema inmunológico a cero y creándome muchas coinfecciones", confesó en una entrevista para ¡HOLA!, tras desvelar que había días que tardaba mucho en levantarse de la cama.

Justin Timberlake.

Más allá del problema de salud de Timberlake, ha sido noticia en los últimos tiempos por un episodio que dio mucho que hablar. El pasado verano fue arrestado en Sag Harbor, una pequeña localidad de Nueva York, por conducir bajo los efectos del alcohol.

En septiembre, el cantante se declaró culpable ante un tribunal de Long Island, evitando así una pena de cárcel. Como parte del acuerdo que hizo con la fiscalía, Timberlake tendrá que pagar una multa de 500 dólares, cumplir 25 horas de servicios comunitarios y grabar un anuncio de concienciación pública.

La anécdota que rodeó su detención se volvió viral, especialmente porque el agente que lo arrestó no sabía quién era. Cuando el artista, preocupado, dijo: "Esto me va a arruinar la gira", el policía le respondió con un sorprendente: "¿Qué gira?", a lo que Timberlake contestó: "¡Mi gira mundial!".

Ahora, con una enfermedad crónica y una gira aún en marcha, Justin Timberlake demuestra que, a pesar de todo, sigue comprometido con su música, con su público y con su deseo de mostrar una imagen más real y humana de sí mismo.