Adriana Abascal consolida su relación con Manuel Filiberto de Saboya (y también su marca): debut 'royal' y reclamo de 'celebs'

Adriana Abascal (54 años) afronta uno de los años más especiales de su vida. A finales del pasado 2024, empezó una historia de amor con Manuel Filiberto de Saboya (53), aunque las alarmas sobre su romance comenzaron a resonar en enero, cuando acudieron juntos al desfile de Rocío Peralta en Sevilla.

La discreción ha sido llevada por bandera en sus primeros meses como pareja. No obstante, lo cierto es que la modelo y el heredero de la extinta Corona italiana parecen haber tomado un nuevo rumbo en su relación. Así, numerosos son los posts que Abascal comparte ahora con Manuel Filiberto de Saboya en su perfil de Instagram.

Las publicaciones que la mexicana saca a relucir en redes sociales son la férrea prueba del buenísimo trance que atraviesan como pareja. Además, no es asunto baladí mencionar que Adriana Abascal ya ha debutado en un acto royal. Un acontecimiento de renombre que sella fuertemente la historia de amor entre la modelo y el hijo del malogrado Víctor Manuel de Saboya

El pasado 13 de julio, los grandes duques de Rusia, Jorge Mijáilovich y Victoria Romanovna, bautizaron a su segunda hija, Kira Leónida, en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú. La pequeña, segunda hija de los grandes duques, tendrá como padrinos al príncipe Manuel Filiberto de Saboya y al archiduque Maximiliano de Habsburgo.

Un evento importantísimo en el que el heredero de la extinta Corona italiana no estuvo solo. De hecho, la presencia de Adriana Abascal se llevó todas y cada una de las miradas. La modelo debutaba en un acto real tan solo siete meses después de hacer pública su historia de amor con Manuel Filiberto de Saboya.

Ha consolidado la mexicana su relación con el Príncipe. Al mismo tiempo que su historia de amor con Filiberto de Saboya ha tomado un nuevo rumbo, su firma de ropa también atraviesa un impecable momento.

Adriana Abascal se encuentra al frente de Maison Skorpios desde hace un tiempo, una marca de botas y complementos de lujo silencioso que, al igual que la relación de la modelo y el italiano, se ha visto consolidada recientemente.

Las últimas publicaciones que Abascal ha sacado a la luz en su feed de Instagram se muestra de lo más cómplice con Filiberto de Saboya. En todas ellas -y con permiso de la afamada pareja- el protagonismo recae sobre el calzado y los accesorios de la modelo. Una serie de piezas que pertenecen en su mayoría a su propia marca.

Una de las últimas instantáneas que ha compartido la modelo junto al italiano aparece subida en el modelo Valentina en color burdeos. Se trata de unas sandalias de tacón inspiradas en un modelo atemporal de Maison Skorpios. Un modelo que ofrece altura a toda aquella que lo porte sin sacrificar la estabilidad. Destacan, entre otros aspectos, por su sofisticación y artesanía.

Modelo Valentina en burdeos de Maison Skorpios.

El perfil de Instagram de la firma de Adriana tiene cuenta con casi 40.000 seguidores a día de hoy. Incluye así en su descripción un enlace a la página web de Maison Skorpios. Aunque lo más destacable es sin lugar a dudas la cantidad de celebridades que han lucido calzado de la lujosa marca.

Entre las más destacadas se encuentran Lily Collins (36), quien usó las icónicas botas Adriana en la segunda temporada de la serie Emily en París, y la modelo Nieves Álvarez (51, que optó por los botines Gabriella durante la celebración de sus 30 años en la moda.

Figura Adriana como fundadora y directora creativa de su firma de moda. No obstante, cuenta con el férreo apoyo de Jimena (18), su hija pequeña fruto de su relación con el empresario Juan Villalonga. "Desde el principio, siempre le pedí a mi mamá si podía ir, acompañarla y estar con ella. He aprendido un montón, he conocido a las personas que trabajan en la marca", apuntó cuatro años atrás Villalonga Abascal en una entrevista para la revista ¡HOLA!.

Adriana Abascal, en un evento celebrado en Madrid, en octubre de 2024. GTRES

Qué duda cabe que en mitad de este arduo trance Adriana Abascal ha encontrado en Filiberto una nueva razón para sonreír. Una historia de amor que no fue prácticamente confirmada por el propio protagonista hasta el pasado mes de marzo, tras meses envueltos en rumores.

En conversaciones con la revista Corriere della Sera, el jefe de la extinta Casa Real italiana se rindió a lo evidente. El medio, cabe recordar, le preguntó a Filiberto si se podía definir a Adriana Abascal como su nueva pareja. "Puedes escribir que estoy muy feliz", relató entonces al periodista. Seis palabras que sirvieron para confirmar el felicísimo trance que atraviesa.

Manuel Filiberto de Saboya y Adriana Abascal, en una fotografía tomada en Sevilla en abril de 2025. Gtres

El terreno prefesional sonríe también a Manuel Filiberto de Saboya. El italiano se ha convertido en un empresario de renombre y cuenta con su propia cadena de restaurantes, Prince of Venice.