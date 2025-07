Robbie Williams se sincera como nunca: "Mi madre tiene demencia y ya no sabe quién soy. Mi padre tiene párkinson"

"No estoy preparado", así comenzaba Robbie Williams (51 años) la presentación de su último concierto en Alemania. El cantante se sinceró sobre la complicada situación que atraviesa su familia: su madre, su padre y su suegra están enfermos, algo con lo que lucha día a día y que le impide encontrarse bien.

"Es un lugar extraño en el que estar, tener 51 años. Es muy extraño ser el adulto", continuó diciendo, mientras se confesaba ante el público. Aunque no es la primera vez que habla de su familia en público, sí ha llamado la atención la forma tan vulnerable y abierta en que lo ha hecho esta vez.

"Mi madre tiene demencia y ya no sabe quién soy. Ya no sabe ni dónde está. Mi padre tiene párkinson y no puede salir de casa", relató. Sus palabras conmocionaron a los asistentes, que lo vieron visiblemente emocionado mientras abordaba este tema que perturba su día a día.

Robbie Williams en uno de sus actos en España. Gtres

Durante esta misma presentación también reveló que la madre de su esposa, la actriz Ayda Field (46), atraviesa graves problemas de salud: "Mi suegra, a quien adoro y venero con todo mi corazón, padece tres enfermedades. Tiene lupus, párkinson y cáncer. Es una mujer muy valiente y está luchando, luchando y luchando sin cesar", confesó ante miles de asistentes.

El momento sirvió como un auténtico desahogo para el artista, que también recordó con nostalgia cuando su padre subía al escenario con él, antes de enfermar: "Solía cantar conmigo todas las noches sobre el escenario, salía a robarme el show", expresó, consciente de que aquellos días quedaron atrás.

El cantante ya había hablado en otras ocasiones sobre la enfermedad de sus padres. En una entrevista con Vanity Fair Italia se refirió a cómo lidia con estos problemas familiares: "Realmente no sé cómo hacerlo, es increíblemente complicado. Pero prefiero no entrar en detalles… Ya sabes, si digo algo, podrían leerlo y entonces tendría que responder a un montón de preguntas. Digámoslo así: todos somos seres humanos, con nuestras dificultades, y yo estoy intentando lidiar con las mías", confesó entonces.

Robbie Williams y Ayda Field en la boda de la princesa Eugenia. GTRES

Williams también ha pasado por momentos muy complicados en su propia vida. Cuando entró en Take That, comenzó a experimentar la fama, algo que le sobrepasó: cayó en una profunda depresión y desarrolló adicciones al alcohol y las drogas.

Sin embargo, gracias a su mujer, con quien se casó en 2010 y con la que ha tenido cuatro hijos, logró reinventarse. Cuando conoció a Ayda todavía era adicto, lo que trajo muchos problemas a su relación. Tanto fue así que decidieron romper, y fue entonces cuando Robbie ingresó en un centro de rehabilitación. Tras su recuperación, retomaron la relación.

Hoy, con 51 años recién cumplidos, Robbie habla de su historia familiar desde un lugar más vulnerable y cercano, compartiendo su día a día con su público. Desde que logró superar sus adicciones, le gusta mostrarse abierto y honesto ante quienes lo siguen.