Varapalo para Justin Baldoni en su guerra contra Blake Lively: un juez desestima la demanda multimillonaria del actor

Varapalo inesperado para Justin Baldoni (41 años). Un juez estadounidense ha desestimado este pasado lunes, 9 de junio, la demanda multimillonaria que el director y actor de la película Romper el círculo interpuso contra la actriz Blake Lively (37).

Una resolución que los abogados de Lively han recibido como una "victoria" dentro de su batalla legal. Baldoni había demandado a Lively por difamación y otros cargos, a raíz de que ésta lo acusara de acoso sexual durante el rodaje de la mencionada cinta.

No sólo demandó Baldoni a la actriz; también al marido de ésta, el actor Ryan Reynolds (48); a sus publicistas, e incluso al diario The New York Times, que cubría su disputa.

Blake Lively ha demandado al director y coprotagonista junto a ella de la película 'Romper el círculo', Justin Baldoni, por acoso sexual. GTRES

El juez Lewis Liman ha fallado este pasado día 9 a favor de Lively, quien había respondido con una moción para que se desestimara dicha demanda, en la que Baldoni reclamaba una compensación económica de 400 millones de dólares.

El magistrado también ha desechado la denuncia contra el diario, al que le exigía 250 millones. Los abogados de Lively consideraron el fallo de Liman "una victoria" para la actriz y para los demás a quienes Baldoni "arrastró a su demanda de represalia".

Aseguran los letrados, además, que ya se preparan para la "siguiente ronda": reclamar gastos y daños contra él y su productora, Wayfarer, por su "abusivo litigio", según recoge Variety.

Además, la revista People ha informado que la actriz recibió esta noticia entre lágrimas, ya que representa un logro en un caso que tantos dolores de cabeza le ha causado. Sin embargo, hace tan solo una semana, Lively decidió retirar las acusaciones de "agravio emocional" contra quien fuese su compañero de reparto.

Lively demandó en diciembre de 2024 a Baldoni por acoso sexual durante el rodaje de Romper el círculo y por atacarla posteriormente con una campaña de desprestigio, ya que, durante la promoción de la película, él no dudó en hablar mal de su compañera de reparto.

El juez Liman ha señalado que las acusaciones iniciales de Lively fueron realizadas en un tribunal civil de California y están protegidas de contrademandas por "inmunidad" judicial. Además, ha añadido que el trabajo del New York Times (diario que se hizo eco del caso) está amparado por los derechos a la libre información, por lo que Baldoni podría tener pocas opciones legales tras esta demanda.

El juez también ha indicado que las declaraciones del marido y de la publicista de Lively sobre el presunto acoso por parte de Baldoni no constituyen difamación, ya que se basaban en la versión de los hechos presentada por la actriz.

Por su parte, Baldoni ha negado todas las acusaciones de acoso sexual y represalias presentadas por Lively, cuya demanda llegará a juicio el próximo 9 de marzo de 2026. Desde entonces, sus apariciones públicas han sido escasas, ya que ha optado por mantener un perfil bajo.

Blake Lively ha hecho su última aparición pública en la noche de este pasado lunes, durante el Festival de Tribeca, en una cena organizada por la firma Chanel, que ha reunido a numerosos rostros conocidos de Hollywood. Un evento que ha constituido la reaparición de la actriz, acompañada por su sobrina Kate Johnson (20) y el actor Joe Jonas (35).