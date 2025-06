Descubrimos el hotel 'boutique' de Chiara Ferragni en Lisboa: un edificio histórico con pastelería y por 800 euros la noche

Chiara Ferragni (38 años) se encuentra en Lisboa por primera vez. Un viaje con motivo del Icon Influencing the World, donde coincidirá con otras destacadas figuras de las redes sociales.

La italiana aterrizó en la capital portuguesa este pasado miércoles, 4 de junio, y su estancia se prolongará hasta este viernes, día 6, como ella misma ha relatado en sus stories. Un total de dos noches en las que dormirá en un exclusivo hotel boutique de la ciudad.

Según ha descubierto EL ESPAÑOL, la empresaria se hospeda en Bairro Alto Hotel, ubicado en Barrio Alto y Chiado, dos de los barrios más emblemáticos de la ciudad. Allí fue recibida con un bonito ramo de flores, como compartió en su perfil de Instagram.

Se trata de un alojamiento cinco estrellas, que abrió sus puertas en 2005 en el edificio que albergó hasta 1980 el Grand Hôtel de L'Europe, un referente de la hostelería de Portugal, según recuerdan en su página web. El conjunto de edificios que lo componen datan del siglo XVIII.

El hotel es miembro de The Leading Hotels of the World, pionero en el concepto de hoteles boutique de cinco estrellas en Portugal. Un espacio reformado, cuya obra ha estado a cargo de Eduardo Souto de Moura, ganador del Premio Pritzker, considerado Premio Nobel de Arquitectura. En su interior, sin embargo, conserva su patrimonio. La piedra natural, la madera y los azulejos artesanales dan el toque decorativo a sus estancias.

Chiara Ferragni ha elegido un hotel que combina lo clásico con lo contemporáneo. Un espacio elegante con un toque bohemio e íntimo, donde sus huéspedes encuentran todas las comodidades necesarias durante un viaje.

La influencer italiana apenas se ha mostrado en redes dentro del hotel. No obstante, por uno de los post que ha publicado en sus stories de Instagram, se intuye que se hospeda en una habitación de la última planta.

Las habitaciones de Bairro Alto Hotel "reflejan la ciudad de Lisboa a través de sus texturas, colores y materiales", indican desde su plataforma online. El precio por noche depende del tipo de dormitorio, pero en esta temporada, la cifra mínima es de 790 euros.

Del hotel también destaca su oferta gastronómica. Dos de sus restaurantes están ubicados en la terraza, con vistas al río Tajo y los tejados de Lisboa. Dentro del alojamiento también se encuentra una pastelería con dulces portugueses que ya ha probado Chiara Ferragni. En uno de los vídeos que ha posteado en sus stories se le ve degustando un pastel de Belém -también llamado Pastel de nata-. "Buenísimo", expresó la empresaria tras comerlo.

Como servicios, el hotel que ha elegido Chiara Ferragni también cuenta con spa -y sus diferentes tratamientos-, gimnasio y salas de reuniones.

Pero al margen de sus espacios, uno de sus mayores atractivos es su ubicación. Se encuentra en pleno centro histórico de Lisboa. En una zona emblemática donde se sitúan algunos de los rincones más turísticos de la ciudad. Desde la entrada del hotel, de hecho, se puede ver la Plaza Luis de Camoes, que le separa del Barrio Chiado.

Diferentes estancias del hotel de Lisboa en el que se aloja Chiara Ferragni. Bairro Hotel

Cerca está el Bairro Alto, con sus calles empinadas, y junto al mirador de San Pedro de Alcántara. La zona, además, destaca por su variedad de restaurantes y bares. Asimismo, tiendas alternativas, librerías tradicionales y galerías de arte.

El motivo del viaje

Chiara Ferragni disfruta de su primer viaje a Lisboa con motivo del Icon Influencing the World, tres días en los que iconos y líderes de diversos sectores se reunirán para compartir su experiencia y trayectoria. Es el punto de encuentro entre marcas e influencers de actualidad.

La italiana, quien ya ha tenido una ponencia, coincidirá con conocidas figuras internacionales, como Simon Cowell (65), productor de televisión y referente en la industria del entretenimiento. A la lista de invitados se suman Dulceida (35) o Maria Cerqueira (42), la periodista portuguesa que recientemente rompió su relación sentimental con el torero Cayetano Rivera (48).