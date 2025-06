Los intensos 50 años de Angelina Jolie: la joven gótica que sufrió bullying en el cole y sólo halló desdicha en el amor

Cuando en mayo de 2006 nació Shiloh Nouvel Jolie-Pitt (19 años) en Namibia, primera hija biológica de Angelina Jolie (50) con Brad Pitt (61), la actriz hizo fotos de la recién nacida para evitar que los paparazzi hicieran negocio. El motivo fue benéfico. Las vendió a la revista People por 4,1 millones de dólares que donó a diferentes entidades benéficas. Al llegar a la mayoría de edad el año pasado, la joven se quitó oficialmente el apellido paterno a raíz de todo lo ocurrido durante el divorcio.

De casta le viene al galgo porque la protagonista de Maléfica también modificó el suyo por las continuas desavenencias con su progenitor, Jon Voight (86), ganador de un Oscar por El regreso. Angelina Jolie llega este 4 de junio a los 50 años.

Nació en el Cedars-Sinai Hospital, el lugar donde paren las grandes estrellas del cine y sus padrinos de bautismo son los intérpretes Maximilian Schell -fallecido en 2014- y Jacqueline Bisset (80). Aunque su debut en la gran pantalla lo hizo con siete años junto a sus progenitores -su madre era Marcheline Bertrand- en Intento de fuga (1982), Angelina protagonizó su propio filme de bajo presupuesto en 1993 llamado Cyborg.

Angelina Jolie junto a su padre. Getty Images

Durante el rodaje de Piratas informáticos (1995) conoció a Jonny Lee Miller (52) con quien se casó en 1996. Fue una novia atípica ya que lució un pantalón negro y una camiseta blanca con el nombre de su pareja escrito con su sangre. Ese fue un pequeño reflejo de lo irreverente y desdichada que había sido su adolescencia.

En el instituto de secundaria Beverly Hills High School los alumnos adinerados le hacían bullying porque su madre era de origen humilde. Se burlaban constantemente de ella por su extremada delgadez y por llevar gafotas y ortodoncia, por lo que empezó a maltratarse a sí misma. “Por alguna razón, el ritual de haberme cortado y sentir el dolor tal vez me hacía vivir la sensación de algún tipo de liberación; es de alguna manera terapéutica para mí”, declaró en una entrevista en 2005.

También empezó a vestir de manera gótica y se teñía el pelo de morado, dejó de estudiar, quiso ser directora de funerales, tenía un novio con el que se corría un sinfín de juergas. Empezó a tomar drogas, tuvo desórdenes alimenticios e importantes episodios de insomnio. Después retomaría sus clases de arte dramático.

La actriz se divorció de Miller en 1997. Como suele ocurrir en estos casos, alegó que su apretada agenda les mantendría separados durante mucho tiempo. A pesar de la ruptura, Jonny y Angelina tienen una sólida amistad desde entonces.

Poco a poco empezó a demostrar sus aptitudes. Con Gia (1998), basada en la vida autodestructiva de la modelo Gia Carangi que falleció de sida, la crítica la ensalzó como una de las mejores intérpretes en ciernes. No se confundían ya que un año después ganó su primer Oscar a la mejor actriz protagonista por Inocencia interrumpida.

La actriz sufrió bullying durante su adolescencia. Getty Images

También durante un rodaje en este caso de Jóvenes incomprendidas (1996) conoció a la modelo y actriz Jenny Shimizu (57), con quien empezó una relación paralela a la de su matrimonio abierto. Estuvieron juntas hasta el año 2000.

Sobre su bisexualidad, la diva hollywoodiense declaró a Rolling Stone que "nunca se me cruzó por la cabeza que algún día iba a besar a una mujer, no era algo que estuviera buscando, simplemente me enamoré de ella”. Su vida privada dio un giro de ciento ochenta grados cuando se casó el 5 de mayo de 2000 con el actor Billy Bob Thornton (69).

Ninguno de los dos pensaban en unirse civilmente, ya que ella había empezado a salir con Timothy Hutton (64) y él estaba comprometido con Laura Dern (58). El nuevo matrimonio hizo las delicias de esta peculiar pareja con sus excentricidades, pues en el primer aniversario de bodas la actriz le regaló una cláusula en su propio testamento donde indicaba la compra de dos nichos contiguos-

Él le regaló varios cuadros pintados con su sangre, la pareja solía presentarse en los eventos sociales con viales que contenían la sangre del otro colgados del cuello e incluso llegaron a adoptar una rata llamada Harry.

Todo parecía ir sobre ruedas cuando tomaron la decisión de adoptar a un niño camboyano. Angelina estaba rodando en el país la primera película de Lara Croft: Tomb Raider. (2001), cuyo papel le convirtió en una estrella internacional. Ambos anunciaron que el proceso había tenido éxito, pero fue el nombre de la actriz el único que aparecía en los documentos oficiales.

De la noche a la mañana, la pareja optó por divorciarse. Los motivos nunca estuvieron realmente claros. Pero la adopción siguió su curso y Angelina adoptó a Maddox (23), el primero de los cuatro.

En 2001, Angelina trabajó con Antonio Banderas (64) en Pecado original que no tuvo ningún éxito en taquilla, luego llegaron El espantatiburones (2004), Alejandro Magno (2004) y El Sr. y la Sra. Smith (2005), en cuyo rodaje floreció el romance entre ella y Brad Pitt (61), que por aquel entonces estaba casado con Jennifer Aniston (56), la pareja más hermosa de la industria del cine y la televisión.

La química entre Jolie y Pitt fue de tal calibre que empezaron una relación que mientras duró acaparó decenas de miles de páginas en la prensa rosa.

Quince años después, el protagonista de la recién estrenada F1 relató a la revista Parade las causas por las que fue infiel a la protagonista de Friends: "Me quedó muy claro que tenía la intención de tratar de encontrar una película sobre una vida interesante, pero yo no estaba viviendo una vida interesante. Creo que mi matrimonio tuvo algo que ver con eso. Intentar fingir el matrimonio era algo que no era”.

Ganó su primer Oscar a la mejor actriz protagonista por Inocencia interrumpida. Getty Images

Y añadió: “Me pasé los 90 tratando de esconderme, tratando de esquivar la cacofonía de la fama. Comencé a cansarme de mí mismo sentado en un sofá, escondiéndome. Comencé a sentirme patético (…) "Estoy satisfecho de tomar verdaderas decisiones y encontrar a la mujer que amo, Angie, y formar una familia que amo tanto. Una familia es una aventura arriesgada, porque cuanto mayor es el amor, mayor es la pérdida. Ese es el negocio, de acuerdo, Pero lo tomaré todo”. Tiempo después, Pitt pidió perdón a Aniston al considerar que la prensa lo había mal interpretado.

En compañía de Pitt, la actriz se trasladó a Etiopía para adoptar en 2005 a Zahara Marley (20). Al año siguiente, ella presentó una petición en el juzgado para que el intérprete pudiera adoptar legalmente a sus hijos. Así es como Maddox y Zahara pasaron a apellidarse Jolie-Pitt. En 2006 nació su primer hijo biológico, una niña llamada Shiloh Nouvel nacida en Namibia, en 2007 adoptaron en Vietnam a Pax Thien y en 2008, la pareja de actores tuvo a los mellizos Knox Léon y Vivienne Marcheline en Niza.

Estos momentos de gran felicidad estuvieron empañados por el fallecimiento en 2007 de Marcheline, madre de la actriz, a causa de un cáncer de mama con tan solo 56 años. No fue hasta el 2013 que Angelina Jolie decidió someterse a una mastectomía preventiva y una reconstrucción posterior porque los doctores le habían dicho que tenía un riesgo del 87% de desarrollar el cáncer de mama debido a un gen defectuoso. En 2015 se extirpó los ovarios para reducir el riesgo de cáncer.

Angelina y Brad Pitt se casaron en 2014. Getty Images

Conocidos por la prensa con el híbrido Brangelina, la pareja se casó en 2014 en una ceremonia privada en Château Miraval, la vasta propiedad vitivinícola que el matrimonio había comprado en la Provenza desde donde comercializan un rosado exquisito. Ambos firmaron un acuerdo prenupcial por el que cada uno conservaba las propiedades que ya tenían de solteros y dividirían a partes iguales lo cosechado durante el matrimonio.

En una entrevista a Parade concedida en 2018, Jolie declaró que ni ella ni su marido aceptan proyectos al mismo tiempo porque quieren cuidar personalmente de sus hijos. “Él lleva a los niños a la escuela; me visita con los niños en el set. Estoy en casa para cenar o estoy allí para desayunar. Estamos juntos todo el tiempo. Planeamos”, alegó.

Poco después de su segundo aniversario de boda, la protagonista de María (2024) solicitó el divorcio alegando "diferencias irreconciliables", solicitó la custodia física de sus seis hijos, un régimen de visitas para el actor y no solicitó ninguna manutención. Todo estalló a raíz del incidente ocurrido en 2016 durante un trayecto en avión privado junto a toda la familia. Se especuló mucho sobre lo ocurrido, eran temas altamente sensibles, pero la revista People obtuvo los documentos de la investigación del FBI.

Según lo redactado, Pitt presuntamente agarró y sacudió a Jolie durante un vuelo privado de Francia a Los Ángeles, la empujó contra una pared y golpeó el techo de la aeronave. También afirmó que Pitt le echó cerveza encima en un momento determinado. Cuando dijo que parecía que iba a atacar a uno de sus hijos por llamarlo ‘imbécil’ durante la discusión, Jolie relató haberle agarrado por el cuello a Pitt con los brazos, estrangulándolo”.

La actriz posando con sus cinco hijos. Getty Images

Jolie dijo que Pitt se estaba "convirtiendo en un monstruo" mientras "despotricaba" e "imitaba el comportamiento de un monstruo y les gritaba". Al parecer, el actor estaba borracho. Añadió que ella y los niños estaban "conmocionados" y dijo que estaba "paralizada, asustada y sin saber qué hacer". Jolie también afirmó que sus acciones le hicieron sentir "como una rehén" en el avión.

Después de que el Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado de Los Ángeles terminara su investigación, Pitt fue absuelto de las acusaciones de abuso infantil.

En declaraciones a People, Pitt dijo estar muy triste por lo ocurrido, “pero lo que más me importa ahora es el bienestar de nuestros hijos. Pido amablemente a la prensa que les dé el espacio que merecen durante este momento difícil”. En The Guardian, la intérprete admitió que “no soy de las que toman decisiones como las que tuve que tomar a la ligera. Me costó mucho llegar a sentir que tenía que separarme del padre de mis hijos”.

Si bien en 2019 consiguió que se les declarase legalmente separados, los problemas judiciales relativos al patrimonio común, la custodia de la prole y las desavenencias por la venta de Château Miraval continuaron hasta 2024, que es cuando consiguieron oficialmente el divorcio.

Recientemente, Pitt rompió su silencio durante la promoción del filme F1 con la revista GQ cuando el entrevistador incidió en si hubo un cierto alivio. Él contestó de una forma un tanto rara: "No, no creo que fuera algo tan importante. Solo algo que se estaba materializando. Legalmente”.

A raíz de todo este jaleo, los hijos del matrimonio decidieron quitarse oficialmente el apellido Pitt. Hace unos días, Shilloh desveló que se hace llamar artísticamente Shi, siente una gran pasión por el baile y debutó en un evento de moda con una coreografía.