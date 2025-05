La discreta vida de Chayanne, el eterno 'sex symbol' que vuelve a Madrid: 33 años casado, una hija cantante y tío de Lele Pons

Tras más de una década, Chayanne (56 años) ha regresado a España. Lo hace con Bailemos tour, una gira con la que ya ha recorrido Bilbao, La Coruña, Valencia, Murcia y Fuengirola. Este jueves, 29 de mayo, continúa en Madrid.

Elmer Figueroa -su nombre real- se subirá al escenario del Movistar Arena, que cuelga el cartel de sold out como la mayoría de sus anteriores shows. Un gesto que confirma que el puertorriqueño, después de 40 años de trayectoria, sigue siendo uno de los artistas latinos más aclamados. También un eterno sex symbol.

Chayanne parece tener el secreto de la eterna juventud. El próximo 28 de junio cumplirá 57 años y lo cierto es que tiene una figura similar a la de su hijo mayor, Lorenzo, de 27. Cabe recordar que hace casi una década se viralizó una imagen de ambos en la que aparecían sin camiseta, presumiendo de impresionante musculatura. Aquella foto parece tener vigencia. Sobre todo para el cantante, quien envejece poco.

No hay truco en su cuerpo musculado. Chayanne sigue una rutina saludable, en la que combina buena alimentación con deporte. "Siempre he creído en cuidarme, en hacer ejercicio a diario, en comer sano sin privarme de lo que me gusta; sólo hay que tener un buen equilibrio", aseguró él mismo en una entrevista con People, tras aparecer en la lista de los 50 más bellos.

Chayanne, además, lleva a cabo intensas coreografías sobre el escenario que se han convertido en su seña de identidad. Son pocos -o ninguno- los que bailan al ritmo del artista puertorriqueño. El baile es una de sus grandes pasiones, pero también una forma de mantenerse activo constantemente.

Chayanne, en una imagen de redes sociales. Instagram

Así suele mostrarse en sus redes sociales, donde tiene más de 10 millones de seguidores. Un perfil discreto, dedicado casi en su totalidad a su vida profesional. Chayanne apenas muestra su vida personal, pero bien se conoce que su día a día -cuando no hay giras de por medio- transcurre en Miami, donde vive con su mujer, Marilisa Maronesse (55).

Chayanne y su esposa se conocieron en 1988 en el concurso de belleza Miss Venezuela. Ella era una de las participantes y él, uno de los artistas invitados. Lo suyo fue un flechazo y tras el show salieron juntos por primera vez. Desde entonces no se han separado.

Al comienzo vivieron una relación secreta y a distancia. Mientras Marilisa estudiaba Derecho en Caracas, Chayanne recorría el mundo con su música. Se casaron en 1992, también en secreto, y cinco años más tarde se convirtieron en padres con el nacimiento de Lorenzo. Tres años después, coincidiendo con la llegada del nuevo milenio, dieron la bienvenida a la benjamina de la familia, Isadora (24).

"Toda relación es un noviazgo hasta que tienes un hijo. Luego el hijo también tiene su vida y tú tienes que tratar de mantener ese noviazgo", comentó Chayanne en una conversación con People, dejando al descubierto uno de los secretos de su exitoso matrimonio.

Sus hijos ya son independientes, pero cada vez que pueden pasan tiempo juntos. Lorenzo ha incursionado en el mundo de la moda, con una marca de streetwear llamada Stamos Bien. Isadora, por su parte, ha seguido los pasos de Chayanne. Es cantante y hace poco más de un año se hizo viral por aparecer en el vídeo Soltera de Shakira (48).

En Miami, el intérprete de Torero también suele compartir momentos con Lele Pons (28), su sobrina. Chayanne, de hecho, fue uno de los artistas invitados a su boda con Guaynaa (32), celebrada en marzo de 2023. Recientemente, junto a su mujer y sus dos hijos, acudió a la revelación del sexo del bebé que espera la pareja.

Chayanne, concretamente, es tío político de Lele Pons, pues su mujer, Marilisa Maronesse, es hermana de la madre de la conocida influencer.