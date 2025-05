Amber Heard, madre de dos niños gemelos: "A pesar de mis problemas de fertilidad, ha sido una experiencia muy humilde"

Felicísima noticia la que se ha conocido en la tarde de este domingo, 11 de mayo. Amber Heard ha sido madre de dos gemelos, a quienes ha llamado Agnes y Ocean. Así, la actriz forma una familia numerosa, pues ya dio la bienvenida en 2021 a su primogénita, Oonagh Paige.

La propia actriz ha compartido la buena nueva a través de un emotivo post en su perfil de Instagram con motivo del Día de la Madre. "El Día de la Madre de 2025 será inolvidable. Este año estoy eufórica al celebrar la finalización de la familia que me he esforzado por construir durante años", comienza la publicación. A continuación, la actriz de Aquaman revela la mejor de las noticias: "Hoy les comparto oficialmente la noticia de que les di la bienvenida a mis gemelos a la familia Heard. Mi hija Agnes y mi hijo Ocean me llenan las manos (y el corazón)".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.