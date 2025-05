El actor y humorista Russell Brand, exmarido de Katy Perry y acusado de violación y agresión sexual, en libertad condicional

El actor y comediante británico Russell Brand (49 años), acusado de delitos de violación y agresión sexual por cuatro mujeres en el Reino Unido, estará en libertad condicional hasta su próxima comparecencia ante una corte de Londres el 30 de mayo, según determinó este viernes un tribunal.



Brand confirmó personalmente su identidad, fecha de nacimiento y su dirección de Ferry Lane, en la localidad inglesa de Hambleden (condado de Buckinghamshire), en una breve audiencia preliminar en la Corte de Magistrados de Westminster, en el centro de la capital.



Tras repasarse en alto los cargos contra Brand, intérprete en películas como Get him to the Greek (2010) y exesposo de la cantante estadounidense Katy Perry (40), el magistrado determinó dejarlo en libertad condicional hasta una próxima comparecencia ante la Corte penal de Old Bailey (Londres) el próximo día 30.

Entre las condiciones impuestas, el equipo legal de Brand deberá proporcionar las direcciones de este, tanto en Estados Unidos (donde reside parcialmente) y en el Reino Unido, antes de que termine la jornada de hoy so pena de ser detenido de lo contrario.

Además, Brand está obligado a comparecer en persona en la próxima audiencia pues, de no hacerlo, "estaría cometiendo un delito y podría ir a la cárcel", según recordó el juez.

Además, se le acusa de violar oralmente y agredir sexualmente a una mujer en 2004 también en Westminster y, en esa misma área, agredir sexualmente a otra entre 2004 y 2005.



La Policía comenzó la investigación en septiembre de 2023, tras recibir varias denuncias a raíz de las revelaciones difundidas en el programa Dispatches de Channel 4 y el periódico 'The Sunday Times'.

Se trata de un caso que tiene un gran impacto en el Reino Unido por la influencia que llegó a tener Brand cuando estaba en la cima de su éxito en este país.



El presentador, que tuvo programas de radio en la BBC, ha sostenido siempre que todas sus relaciones sexuales fueron "absolutamente consentidas" y, en sus primeros comentarios al salir a la luz las acusaciones criticó la "corrupción mediática y la censura".