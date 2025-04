El abogado de Virginia Giuffre exige una disculpa del príncipe Andrés mientras se investiga si ella realmente se suicidó

La muerte de Virginia Giuffre ha dejado un gran vacío en su familia. En medio de las informaciones sobre el divorcio y la separación de sus hijos, impuesta por su exmarido y que la sumió en un duro trance anímico, ahora se ha conocido que el abogado de Giuffre señala al príncipe Andrés de York (65) y le pide una disculpa pública por el escándalo de los abusos.

"Me gustaría que dijera 'lo siento'", ha declarado el letrado. Esta noticia se ha conocido este lunes, 28 de abril. David Boies ha declarado al medio Piers Morgan Uncensored que el Príncipe debería asumir responsabilidades. De hecho, ha llegado a pedir al rey Carlos III (76) que intervenga para que esto ocurriera.

"Me gustaría que fuera más directo al respecto", sostiene el letrado en referencia a la presunta vinculación de Andrés de York con el pedófilo Jeffrey Epstein. Esta noticia llega tras la triste pérdida de Virginia Giuffre, y el letrado de la fallecida está exigiendo disculpas públicas, alegando que de esta manera el legado de Giuffre podrá descansar en paz.

Andrés de York y Virginia Giuffre junto a Ghislaine Maxwell.

El Príncipe, de momento, no se ha pronunciado. Boies abunda: "Me gustaría que, incluso si no recuerda lo que pasó, reconociera que claramente tuvo relaciones sexuales con chicas jóvenes a través de Jeffrey Epstein. O sea, puede que no recuerde que fue Virginia, pero no puede olvidar el suceso. Y necesita confesar".

Según contó Virginia, Jeffrey Epstein y su exnovia Ghislaine Maxwell la trataban como una esclava sexual, llevándola en avión por todo el mundo para que mantuviera relaciones con socios poderosos de empresas en las que trabajaban. Un acontecimiento que traumatizó profundamente a la británica.

En esa línea, el duque de York habría agredido sexualmente a Virginia cuando tenía 17 años. Estos hechos llevaron al príncipe Andrés a retirarse de la vida pública en 2019, cuando la noticia salió a la luz. Siempre ha negado con rotundidad cualquier tipo de irregularidad. Posteriormente, Giuffre decidió presentar una demanda contra él, alegando que la obligó a mantener relaciones sexuales.

En 2022, el miembro de la Casa Real alcanzó un acuerdo extrajudicial estimado entre tres y doce millones de libras esterlinas, a pesar de negar que había abusado sexualmente de ella. Un acuerdo que puso en jaque a la realeza del Reino Unido, que nunca se ha pronunciado oficialmente.

Virginia Giuffre fue encontrada muerta en su granja de Perth, Australia, el pasado viernes 25 de abril, y se sospecha que podría tratarse de un suicidio. Tras su fallecimiento, a los 41 años, el abogado ha declarado que "solo es cuestión de asumir la responsabilidad y aceptar lo sucedido", unas palabras dirigidas al príncipe Andrés.

Virginia Giuffre, la mujer que acusó al príncipe Andrés y a Epstein.

"Quizás tenga una versión de lo ocurrido, pero no puede negar que estuvo con ella", ha afirmado. "O sea, tienes la fotografía, tienes el testimonio de otras personas. Sigue negando que la conocía, que nunca la conoció, que no tuvo nada que ver con ella. Eso no es productivo. Tampoco está bien. Creo que debe asumir la responsabilidad de lo que hizo. Virginia siempre estuvo más interesada en combatir el pecado que en atacar al pecador, y creo que habría aceptado que el príncipe Andrés asumiera su responsabilidad y lo reconociera", ha relatado.

Eso sí, ha recalcado que "nunca es demasiado tarde" para pedir perdón y asumir responsabilidades. Sin embargo, desafortunadamente para el abogado de la víctima -y, en este caso, para la propia Virginia Giuffre-, el Príncipe nunca hizo esas declaraciones ni lo ha confirmado.

Además, aunque la muerte de Virginia apunta a un posible suicidio, la abogada Karrie Louden ha expresado en una entrevista con The Sun que, al parecer, la fallecida no había dado señales aparentes de querer acabar con su vida. "Tenemos grandes interrogantes al respecto. Hay suicidios y luego accidentes", indicó, dejando en el aire la causa de la muerte.

Tras conocerse la triste noticia, se están investigando las circunstancias que llevaron a Virginia a quitarse la vida. El forense de Perth ha confirmado que está llevando a cabo su propia investigación, la cual podría demorarse aproximadamente dos años. No obstante, antes de morir, su familia había expresado su preocupación por su salud mental e incluso compartió imágenes desde el hospital, confirmando que le quedaban "cuatro días de vida".