La mujer de Gene Hackman murió al menos un día después de lo que se pensaba: la extraña llamada que hizo a su médico

Betsy Arakawa, la mujer del actor Gene Hackman, perdió la vida al menos un día después de lo que se había creído inicialmente. Así lo indican los últimos informes de las autoridades de Nuevo México que investigan el fallecimiento de ambos. Cabe recordar que fueron hallados muertos el pasado 26 de febrero en habitaciones separadas de su casa de Santa Fe.

Las autoridades de Nuevo México creyeron que Arakawa probablemente había fallecido a causa de una rara infección viral el pasado 11 de febrero, ya que fue el último día que fue vista públicamente. En esa misma fecha también dejó de responder a los correos electrónicos, según apunta The New York Times.

Sin embargo, tras analizar su móvil, los investigadores han descubierto que la pianista había realizado tres llamadas telefónicas en la mañana del 12 de febrero. Denise Womack-Avila, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe, ha aportado este último detalle este lunes, 17 de marzo, tal y como indica el citado medio. En esta misma línea, ha añadido que las llamadas se hicieron a Cloudberry Health, un servicio médico de la zona.

Gene Hackman en el rodaje de una película en 1983. Gtres

The New York Times relata que el doctor Josiah Child, médico principal del centro, ha explicado en una entrevista que la clínica volvió a llamar a Arakawa esa mañana y le programó una cita para la misma tarde, aunque no acudió a ella. Ha comentado que la esposa del reconocido actor había informado que se sentía congestionada, pero que no presentaba signos de dificultad respiratoria.

Betsy Arakawa y Gene Hackman fueron encontrados muertos en su aislada casa a las afueras de Santa Fe a finales del mes pasado. El médico forense estatal concluyó que Arakawa, de 65 años, falleció a causa del hantavirus, que se contrae por exposición a excrementos de roedores. El virus puede causar síntomas parecidos a los de la gripe antes de progresar como una enfermedad respiratoria, así como con insuficiencia cardíaca y pulmonar, recuerda el rotativo.

Gene Hackman, en una imagen de archivo. Getty Images

Gene Hackman, quien padecía Alzheimer, pasó una semana más en la casa con el cuerpo de su esposa y falleció el 18 de febrero por una enfermedad cardíaca.

La cronología de la muerte de la pareja, cuyos cuerpos fueron descubiertos dos semanas después del fallecimiento por un guardia de seguridad del vecindario, ha cambiado a medida que los investigadores han recuperado nueva información sobre sus últimas salidas y comunicaciones. No obstante, un tribunal del estado de Nuevo México ha bloqueado la publicación de informes de autopsia e imágenes de los cadáveres de ambos.

El juez Matthew Wilson ha emitido una orden de restricción temporal que impide a la Oficina del Investigador Médico de la Universidad de Nuevo México y a la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe publicar cualquier fotografía o imagen en vídeo con el cuerpo de Hackman y de Arakawa, así como el interior de su vivienda.