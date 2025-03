Harper Seven, la pequeña de los Beckham, se consolida como icono de moda y sucesora de Victoria con apenas 13 años

Harper Seven y Victoria Beckham, en una imagen compartida en las redes sociales.

Los Beckham casi al completo viajaron a París hace unos días con motivo de la Fashion Week. Victoria (50 años) presentó su colección Otoño/invierno 2025-2026 arropada por su marido, David (49), y tres de sus hijos, Romeo (22), Cruz (20) y Harper Seven (13). Esta última, protagonista involuntaria del fashion row.

La pequeña de la saga ha acaparado el foco por sus estilismos, consiguiendo titulares en todo el mundo. Solo tiene 13 años y ya se ha consolidado como icono de moda y sucesora de su madre.

Para el desfile, Harper Seven eligió un vestido de satén en tono marrón -el color del 2025-, firmado, como no podía ser de otra manera, por su madre. Lo completó con un bolso de mano a juego y unas sandalias blancas con las que dio el punto arriesgado al outfit. Como accesorios, un delicado collar y varias pulseras. En cuanto al peinado, se decantó por la melena suelta y al natural.

La pequeña de los Beckham, como suele hacer Victoria, utilizó la regla del 70/30: 70% de básicos y 30% de piezas que elevan el look. Un gesto claro que confirma que Harper Seven sigue las tendencias y los pasos de la diseñadora. Al desfile, cabe puntualizar, asistió escoltada por su padre, David.

Horas antes, el exfutbolista y su hija adolescente también eran captados por los reporteros gráficos y algunos fans mientras disfrutaban de un paseo por las calles parisinas. Aquellas imágenes, sin embargo, trascendieron después del desfile y volvieron a posicionar a Harper Seven como referente de la industria de la moda.

En las últimas horas han sido muchos los medios que han compartido las instantáneas, poniendo toda la atención en la sudadera que llevaba Harper. Una hoodie básica y unisex con el logo de Scuffers, la firma española que arrasa entre las jóvenes de su edad. Así, involuntariamente, daba gran visibilidad a una marca nacida en Madrid. La pequeña de los Beckham sumaba a su look unos vaqueros básicos y zapatillas blancas.

Cabe recordar que no es la primera vez en la que Harper es noticia por sus estilismos. Hace cuatro meses, el pasado noviembre, acompañaba a su madre a una gala en la que se le premiaba como Mujer del año. Lo hacía con un vestido de satén en color azul bebé y firmado por Victoria Beckham, con el que incluso robaba protagonismo a la diseñadora. No era una pieza nueva. Solo un mes antes elegía la misma prenda, pero en rosa pastel.

Harper Seven junto a su padre, David Beckham, luciendo una sudadera de firma española. Gtres

En abril de 2024, la prensa también se hacía eco del outfit que elegía la adolescente en la celebración del 50 cumpleaños de la ex Spice Girl: un look total white y con aires noventeros, formado por un vestido satinado de Victoria, blazer, clutch y sandalias.

Con la elección de todos estilismos, Harper Seven no solo confirma que sigue la estela de su madre como icono de moda. También se consolida como principal embajadora de la firma de Victoria Beckham. Tanto en moda como en belleza.

Si bien son sus looks los que acaparan el foco mediático, cabe puntualizar que Harper Seven también promociona Victoria Beckham Beauty, la línea de maquillaje de la ex Spice Girls. La joven ha aparecido en las redes de su progenitora, desvelando cómo aplica algunos de sus productos.

Un gesto que puede responder a una estrategia o no, pero que sin lugar a dudas ayuda a Victoria Beckham a conquistar a un público mucho más joven y especialmente preocupado por la belleza. Harper Seven, así es más que un icono. A sus 13 años ya tiene influencia y poder publicitario.