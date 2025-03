La 'pesadilla' de Georgina, la novia de Adrien Brody: las presiones y abusos sexuales de su ex, Harvey Wenstein

La última ceremonia de los Oscar, celebrada el pasado domingo 5 de marzo, resucitó de las cenizas a una mujer que ha sido una gran desconocida en nuestro país. La mujer en cuestión es Georgina Chapman (48 años), la novia de Adrien Brody (51). Podría decirse que ese 'resurgir' empezó cuando el actor habló de su familia en el discurso que ofreció tras ganar la estatuilla por The Brutalist.

En su speech, -el más largo de la historia de los premios de la Academia con sus 5 minutos y 40 segundos de duración-, el intérprete mencionó a los hijos de su chica. "Ya sé que ha sido una montaña rusa, pero gracias por aceptarme en vuestras vidas. Popsy vuelve a casa como un ganador", dijo. Al dirigirse a Dash e India, de 14 y 11 años respectivamente, Brody puso el foco en su compañera y en los jóvenes que ha arropado como si fueran suyos.

Se da la circunstancia de que los chicos que le han dado "la bienvenida" en su vida no son otros que los hijos del exmarido de Georgina Chapman, Harvey Weinstein (72). El productor es uno de los hombres más repudiados de Hollywood desde 2017, año en el que docenas de mujeres lo acusaron de acoso sexual, agresión sexual o violación. Con el tiempo, más de 80 mujeres aseguraron haber sido víctimas de los abusos del exmagnate del cine, quien padece leucemia crónica y cumple una condena de 16 años de prisión en la cárcel de Rikers Island, en Nueva York.

Adrien Brody, con Georgina Chapman en la 97ª edición de los Premios Oscar. GTRES

Con su mensaje 'post estatuillas', Brody recordó -sin querer- que los jóvenes a los que dedicaba parte de sus palabras son hijos de la persona non grata en la meca del cine. El depredador sexual que desencadenó el movimiento #MeToo. Y el que fue marido de su actual novia.

Georgina Chapman, por cierto, no lo pasó bien junto a Weinstein. Se conocieron en 2003, cuando él estaba casado con su primera mujer, Eve Chilton. Un año más tarde, en 2004, ella fundó la firma de moda Marchesa con su amiga Karen Craig. La pareja contrajo matrimonio en 2007. Estuvieron juntos más de una década.

Pero su historia se rompió de la noche a la mañana. Apenas cinco días después de que estallaran en la prensa las acusaciones de acoso y violación contra su marido, ella se separó de él y le pidió el divorcio."Cuidar de mis hijos pequeños es mi prioridad y pido privacidad a los medios en este momento", anunció la británica en un comunicado.

El papeleo no tardó demasiado y enero de 2018 el matrimonio firmó el acuerdo de divorcio. Según la prensa, este se resolvió con la custodia de sus dos hijos en común a favor de Chapman y una nada desdeñable cantidad de dinero: 20 millones de dólares.

Adrien Brody y Georgina Champan están juntos desde el año 2020. GTRES

Hasta ahora, la trayectoria de Georgina Chapman habían pasado muy de refilón a la opinión pública. Todo ello a pesar de haber compartido más de diez años de su vida al lado de alguien con una personalidad insegura y compleja, aficionado a la manipulación, los abusos de poder, el chantaje, así como los desplantes y desprecios a quienes estaban a su alrededor.

Curiosamente, uno de los extraños comportamientos de Weinstein con las actrices con las que trabajaba consistía en presionarlas para que lucieran la ropa que diseñaba su esposa. Sin que ella lo supiera, Weinstein chantajeaba, o directamente obligaba, a numerosas intérpretes a lucir modelos de Champan para ayudarla a afianzar su empresa en Estados Unidos.

"Perdí cinco kilos en cinco días"

Georgina Chapman ha procurado mantenerse al margen del 'caso Weinstein'. Nacida en Richmond, a las afueras de Londres, proviene de una familia acomodada. Su padre era empresario y fundador de un negocio del sector del café. Su madre era periodista de la revista Reader's Digest. Así pues, conoce bien los entresijos de la prensa. Y ha sabido muy bien cómo pasar de puntillas, a pesar de estar al lado de alguien cuyo nombre se asocia a todo tipo de monstruosidades.

En alguna ocasión ha roto su habitual discreción para compartir cómo ha vivido su particular pesadilla. "Perdí cinco kilos en cinco días. La cabeza me daba vueltas", confesó en Vogue. Era su primera etrevista tras estallar el escándalo. "Los primeros artículos hacían referencia a historias que ocurrieron antes de que yo le conociera, pero luego me di cuenta de que no era un incidente aislado. Y supe que tenía que irme, sacar a los niños de allí", dijo.

Georgina Chapman estuvo casada con Harvey Weinstein. GTRES

También llegó a confesar que había sufrido altibajos. "Tengo momentos de ira, momentos de confusión, momentos de incredulidad. Y tengo momentos en los que solo lloro por mis hijos", ha recordado, en referencia a las víctimas de su marido. "¿Cómo serán sus vidas? ¿Qué les va a decir la gente? Quieren a su padre. Me resulta muy difícil de soportar por ellos".

La historia de amor entre ellos se hizo pública en 2020, pero llevaban saliendo desde abril de 2019. Lo cierto es que se conocían desde antes. Cuentan los medios estadounidenses que se reencontraron en Puertol Rico, en la presentación de una colección de ropa de baño de Helena Christensen (56). Puede que las cálidas brisas del Caribe o la piña colada, -la bebida típica de la isla-, ayudasen a que saltasen las chispas. Sea como fuere, no se han separado desde entonces. En 2021, hicieron su primera aparición pública como pareja en la alfombra roja del Festival de Cine de Tribeca.

Brody es 'Popsy' para sus hijastros

En estos tres años, el actor y la diseñadora han logrado formar una familia. Una familia no convencional, pero una familia al fin y al cabo. Los hijos de su mujer lo han acogido como a un verdadero padre. Y aunque no lo llaman papá, se refieren a él bajo el apelativo cariñoso de 'Popsy'.

Ambos se han dado estabilidad el uno al otro. Y él está locamente enamorado de su chica. "No estaría aquí ante ti si no fuera por ti. Hubo un tiempo, no hace mucho, en que sentí que este momento quizás nunca se me volvería a presentar, así que gracias", le dijo el pasado mes de enero, tras recoger el Globo de Oro.

Ella, por cierto, no ha necesitado más ayuda que la de su propio esfuerzo para seguir triunfando en el mundo de la moda. A día de hoy, su firma cuenta con más de 4 millones de seguidores en Instagram. Y tiene una facturación igual de millonaria. Aunque para millones, los que valen las románticas dedicatorias de Adrien Brody: "Tu generosidad de espíritu, tu propia resiliencia, tu inmensa creatividad son un recordatorio diario de cómo ser". La película que ambos protagonizan sí termina con final feliz.