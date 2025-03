La emotiva carta que Rumer, hija de Demi Moore, escribió a su madre antes de que se le escapara el Oscar a Mejor Actriz

Este pasado domingo, 2 de marzo, se ha celebrado la 97 edición de los Premios Oscar, una gala que ha estado marcada por las anécdotas de los nominados y premiados, además de por la presencia de Karla Sofía Gascón (52 años). Sin embargo, lo más destacable fue el Oscar a Mejor Actriz Protagonista, uno de los galardones más esperados de la noche.

El nombre de la actriz Demi Moore (62) sonaba con especial fuerza para alzarse con la estatuilla. No en vano, los académicos han valorado muy mucho su gran interpretación en La Sustancia. Sin embargo, no ha podido ser, y la distinción ha recaído este 2025 en Mikey Madison (25), la actriz que encarna a una prostituta en el film Anora.

Minutos antes de que Demi Moore pisase la alfombra roja de los famosos premios, su hija Rumer Willis (36) -fruto de su relación con Bruce Willis (69)- compartía en su perfil de Instagram una emotiva carta de orgullo hacia su madre, en la que relató sus sentimientos hacia ella: "Eres mi heroína".

Para Rumer Willis, su madre es su inspiración, no solo por su trabajo, sino por lo que le enseña en su día a día. Rumer ha dejado claro que su progenitora es un gran referente y que no importaba ganar o no: "Mi mamá. Mi heroína. Mi ganadora para siempre, Demi Moore", ha comenzado diciendo en la emotiva misiva.

"Viéndote hoy, de pie en tu poder, en tu brillantez, en la culminación de décadas de trabajo duro, resistencia y talento innegable, nunca he estado más orgullosa. Has dedicado tu vida al arte, vertiendo cada pizca de ti misma en las historias que cuentas, los personajes a los que das vida, y las barreras que continúas rompiendo. Y esta noche, el mundo será testigo de lo que siempre he sabido: eres fuerza", ha agregado, emocionada.

Demi Moore ha ganado su primer Oscar a los 62 años. GTRES

Willis ha querido dejar claro que, desde que tuvo "edad suficiente para entender lo que haces, he visto con asombro -no solo como tu hija, sino como una actriz- aprendiendo de la forma en que navegas esta industria con fuerza, gracia y una dedicación inquebrantable a tu arte".

Además, ha querido dejar claro que su madre es una profesional incansable: "Nunca has tomado el camino fácil. Has superado los límites, desafiado las expectativas, y una y otra vez, allanado el camino para que tantas mujeres entren en su poder".

"Todavía liderando, todavía inspirando, todavía demostrando que la grandeza no es solo talento, sino que hay perseverancia, pasión y creencia inquebrantable en ti misma", ha revelado.

Aunque finalmente Demi Moore no ha conseguido el premio Oscar a Mejor Actriz Protagonista, para su hija ya es la ganadora: "No importa lo que pase esta noche, ya eres victoriosa ante mis ojos. Porque tu legado no está solo en los premios o galardones, está en la forma en que has redefinido lo que es posible, para ti y para cada mujer que se atreve a soñar", escribe orgullosa.

Demi Moore, en el Festival de Cine de Cannes de 2024. Gtres

Para concluir, Rumer Willis ha querido animar a su madre antes de pisar la alfombra de los Oscar 2025 y lo hacía con unas palabras de lo más bonitas: "Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Ahora ve a brillar, mamá", ha terminado el post, orgullosa de ser hija de la actriz de La Sustancia.

La decepción de Demi

Mientras su hija escribía orgullosa esta emotiva carta en su perfil de redes sociales, la actriz paseaba por una larga alfombra roja, donde posaba como una de las favoritas de la noche. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Tras ser coreada por miles de personas y valorada por los académicos para estar entre las mejores, decidieron que no era el mejor momento para convertirla en ganadora del codiciado premio.

No obstante, Moore ha confesado que está muy orgullosa de su personaje y que la nominación ha sido un regalo caído del cielo.