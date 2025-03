Harrison Ford no podrá presentar la gala de los Premios Oscar 2025 por un problema de salud: todos los detalles

Harrison Ford (82 años) causará baja este domingo, 2 de marzo, en la 97 edición de los Premios Oscar, que se celebrarán, como ya marca la tradición, en el Teatro Dolby en Hollywood, California. La leyenda del cine iba a ser uno de los presentadores de la gala, pero un contratiempo de salud lo ha impedido.

Al afamado intérprete de cintas como Indiana Jones, La llamada de lo salvaje o Blade Runner 2049 le han diagnosticado un herpes zóster. Después de contraer la infección viral, que provoca una dolorosa erupción cutánea, el medio Daily Mail sostiene que el actor, de 82 años, "está bien y descansando".

La noticia de su diagnóstico la avanzó Entertainment Weekly. Este revés de salud acontece después de que el pasado miércoles, 26 de febrero, Ford fuera anunciado como uno de los presentadores, junto a Robert Downey Jr. (59), Gal Gadot (39), Emma Stone (36), Andrew Garfield (41), Margaret Qualley (30), Rachel Zegler (23) y Zoe Saldaña (46).

Harrison Ford en una fotografía reciente. Gtres

Hace unos días, el pasado fin de semana, el cinco veces ganador del Globo de Oro, que actualmente protagoniza los programas de televisión 1923 y Shrinking, asistió a los Premios SAG 2025. Ford también desmintió recientemente cualquier rumor de retiro cuando declaró que dejará de actuar cuando la gente "olvide" su nombre.

En su último acto público, Ford demostró que aún está en plena forma. Ese día, un periodista lo alabó manifestándole que está "arrasando" y que su nombre está "en todas partes". En ese momento, Ford respondió: "Un poco demasiado en todas partes para mi sensibilidad".

El afamado actor en una imagen tomada este pasado mes de febrero. Gtres

En 2023 ya desmintió su jubilación. Mientras se preparaba para el estreno mundial en cines de Indiana Jones y el dial del destino, el actor habló de su futuro más próximo y reconoció que no estaba entre sus planes dejar el mundo de la interpretación.

"No me sienta bien no estar trabajando", expresó Ford en una entrevista con Chris Wallace para CNN. "Me encanta trabajar y me encanta sentirme útil. Quiero ser útil". Wallace siguió insistiendo en el tema y le preguntó qué es lo que le gusta tanto de interpretar.

"Son las personas con las que trabajas. La intensidad y la intimidad de colaborar... Es la ambición combinada, de alguna manera forjada a partir de las palabras escritas en una página. No planeo lo que quiero hacer en una escena y no me siento obligado a hacer nada, pero me afectan las cosas en las que trabajo, como es natural".

Su lado más personal

El amor hoy también le sonríe, aunque tuvo dos matrimonios fallidos. El primero fue con Mary Marquardt, con la que tuvo a Benjamin y Willaram. Fallecida a causa de una esclerosis mútliple, el actor se hizo cargo del tratamiento y de los gastos médicos hasta el día de su muerte. Con su segunda mujer, Melisaa Mathison, también fallecida, tuvo otros dos hijos, Malcoml y Georgia.

El divorcio fue uno de los más costosos de Hollywood. Llegó a pagar 65 millones de euros a su exesposa. En 2010, llegó la estabilidad emocional y sentimental del actor, quien se casó con la también actriz Calista Flockhart (60), tras ocho años de relación. Con ella tiene un hijo adoptado, Liam, al que quiere como si fuera su propio hijo.

La pareja se conoció en la entrega de los Globos de Oro de 2002, y después de la petición de matrimonio por parte de él en San Valentín y un anillo de compromiso, se dieron el 'sí, quiero' en Nuevo México, donde el actor estaba grabando Cowboys and Aliens. La boda se celebró en la mansión del Gobernador situada en lo alto de una colina en Santa Fe. Forman una de las parejas más estables de Hollywood.