La brutal historia de superación de Demi Moore: una violación consentida, drogas y el intento de suicidio de su madre

"Y el Oscar es para..." Esta célebre frase es la que espera escuchar la afamada actriz Demi Moore (62 años) el próximo domingo, 2 marzo. Será esa noche -la madrugada del lunes, día 3, en España- cuando tendrá lugar la 97º edición de los Premios Oscar en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles.

Demi Moore se perfila como la favorita a ganar la estatuilla a Mejor actriz protagonista por su papel en La Sustancia. Y es que, desde que se estrenó la película en mayo de 2024, la lista de reconocimientos ha aumentado: un Critics Choice Award, un Globo de Oro, un Satellite Award y un SAG. Esta es la primera vez que la intérprete está nominada a un Oscar y, de conseguirlo, sería un tirunfo histórico en su carrera.

Aunque lleva más de cuatro décadas en la industria, es ahora, con 62 años, cuando vive su gran momento profesional. Ella misma lo reconoció el pasado enero tras ganar el Globo de Oro. "La verdad, no me lo esperaba. Estoy en shock. Llevo mucho tiempo haciendo esto, más de 45 años, y es la primera vez que gano algo como actriz", pronunció emocionada.

"Hace 30 años, un productor me dijo que era una 'actriz palomitera'. En aquel entonces, significaba que no me estaba permitido conseguir algo así. Podía hacer películas que triunfaban y recaudaban mucho en taquilla, pero yo no sería reconocida. Y yo lo acepté. Me lo creí", confesó Moore. "Aquello acabó corroyéndome, hasta el punto de que hace unos años pensé que tal vez esto había sido todo. Quizá ya estaba completa. Tal vez ya había hecho todo lo que debía hacer", reconoció.

Su última película habría sido su 'salvación'. "Mientras tocaba fondo, me llegó un guion mágico, audaz, valiente, fuera de lo común y absolutamente disparatado llamado La Sustancia. Y el universo me dijo: 'Aún no has terminado", relató tras recoger el galardón. "En esos momentos en los que no creemos ser lo suficientemente listas, guapas, delgadas o exitosas, o que básicamente no nos sentimos suficientes… Una mujer me dijo 'que sepas que nunca serás suficiente. Pero puedes saber lo que vales si dejas de medirte'", añadió.

Demi Moore ponía el foco en los traspiés de su carrera como actriz. Pero lo cierto es que su vida personal también ha sido un cóctel de dolorosos episodios. Lo suyo ha sido una historia de superación en todos los sentidos.

Tuvo que madurar a una edad temprana y por obligación. Siendo una niña se movió de ciudad en ciudad por los problemas económicos de sus padres, Virginia y Danny. Ambos arrastraban deudas y protagonizaban duros episodios de infidelidad y adicciones. La propia actriz lo contó en sus memorias, Inside Out, publicadas en septiembre de 2019.

Demi Moore, en un evento de moda en Suecia. Gtres

A los 12 años, Demi Moore también fue testigo de la negativa de su madre a seguir viviendo. Su progenitora intentó suicidarse con pastillas y fue su la artista quien logró salvarla. A los 15, la actriz vivió otro desgarrador momento. Uno de los recuerdos más horribles que plasmó en sus memorias: "Llego a casa una noche y me encuentro a un hombre mayor al que conocía con las llaves del apartamento. Fue una violación, y una traición devastadora".

Demi Moore fue violada con el consentimiento de su progenitora. "¿Cómo te sientes al ser prostituida por tu madre por tan solo 500 dólares?", le preguntó el acosador. Según la actriz, su progenitora no intentó intercambiarla por dinero de forma directa, pero sí estuvo involucrada. En aquella época, Virginia y Danny pusieron fin a su relación y, dos años después, él se quitó la vida. Ella, por su parte, siguió vinculada a la intérprete hasta que falleció con 56 años debido a un cáncer y un tumor cerebral.

En su aterradora adolescencia, la afamada estrella encontró refugio en las drogas y el alcohol. Tenía 20 años cuando acudió a rehabilitación por primera vez, a causa de los excesos.

Tiempo después, la intérprete de Ghost acabó en el hospital por una sobredosis. La causa de su recaída no fue otra que la separación de Ashton Kutcher (47). Tras la ruptura, Demi Moore cayó en una profunda depresión y de nuevo, en las drogas. "Me estaba desmoronando. Ya no tenía carrera. Ni una relación. Lo siguiente que recuerdo es que todo se volvió borroso y me podía ver a mí misma desde fuera. Estaba flotando fuera de mi cuerpo en colores que se arremolinaban y parecía que quizás era mi oportunidad: sentí que podía dejar atrás el dolor y la vergüenza de mi vida", confesó.

Ashton Kutcher y Demi Moore, en una imagen de archivo. Gtres

Su relación con Ashton Kutcher fue convulsa. El actor la obligó a practicar tríos sexuales. "Fue un error y fue la excusa perfecta que utilizó Kutcher para mantener relaciones sexuales con otras mujeres", contó ella en sus memorias.

Ashton Kutcher no fue su primer marido. Demi contrajo matrimonio por primera vez a sus 18 años con el músico de rock Freddy Moore, de quien adoptó su apellido. "Podía enfrentarme al hecho de que me iba a casar solo para quitarme de la cabeza el duelo por la muerte de mi padre", aseguró en sus memorias. Se divorciaron en 1985 y dos años más tarde, la actriz conoció a su Bruce Willis (69), su segundo marido.

Fruto de su matrimonio nacieron sus tres hijas, Rumer (36), Scout (33) y Tallulah (31). Aunque la historia de amor acabó en divorcio, Demi y Bruce siguen manteniendo buena relación. Ella, de hecho, ha estado al lado del actor tras ser diagnosticado de demencia frontotemporal.

A día de hoy, la relación con sus tres hijas es cariñosa y cercana. Sin embargo, en su época oscura, marcada por sus adicciones, las tres fueron víctimas de las malas actitudes de la actriz. Estuvieron alejadas durante tres años , mientras la intérprete también se mantenía en el ostracismo profesional.

Una dura situación que nada tiene que ver con su época actual. Demi Moore ha vivido un renacer. Está en la cima de su carrera y así lo festeja públicamente. "Celebro este premio como un símbolo de que por fin soy yo misma y que estoy donde me merezco", expresó en los Globo de Oro. El próximo domingo, 2 de marzo, espera volver a celebrar un nuevo e histórico galardón.