Phil Collins habla de su lesión de columna y sus graves problemas de movilidad: "He estado muy enfermo"

Tras casi 18 años padeciendo problemas de columna, Phil Collins (76 años) parece estar dispuesto a tirar la toalla. Tal y como ha revelado en la revista MOJO, se encuentra tan mal que ya ni siquiera se plantea hacer música.

“Sigo pensando que debería bajar al estudio y ver qué pasa”, ha confesado en su entrevista con Mark Blake. “Pero ya no tengo ganas. El problema es que he estado enfermo, muy enfermo”. Así, el que fuera miembro de la banda Genesis, ha dejado claro que sus actuales problemas de salud no solo han afectado a su capacidad de hacer música, sino también su deseo de hacerlo.

Cabe recordar que Phil Collins padece varias dolencias. Sufre de diabetes tipo 2 y complicaciones por una lesión en la columna que empezó a manifestarse en 2007 y que poco después lo obligaría a apartarse de los escenarios. En 2015 se sometió a una cirugía y anunció que estaba recuperado. Pero lo cierto es que las intervenciones a las que se ha sometido han afectado negativamente a sus nervios y lleva casi dos décadas haciendo frente a todo tipo de dificultades físicas.

Phil Collins, con su hija Lilly Collins. Redes sociales

Todos ello le ha ocasionado un notable deterioro de su movilidad en los últimos años. Algo que en el espectáculo de despedida de Genesis, en 2022, quedó evidente. Tuvo que cantar sentado mientras su hijo Nic tocaba la batería, el instrumento que domina y que lo encumbró a la fama mundial. A pesar de sus dificultades para caminar -a veces necesita ir en silla de ruedas- quiso estar en los conciertos porque fue "parte de la creación" del grupo, así que quería estar allí”.

En aquellos conciertos no participó Peter Gabriel, exmiembro de la formación. Pero valoró el esfuerzo que había realizado para poder cantar en público: “No estaba en tan buena forma como antes, pero hicieron un gran trabajo”.

"Estoy discapacitado"

No es la primera vez que Phil Collins habla abiertamente de su enfermedad. Lo ha hecho en otras ocasiones. "Estoy físicamente discapacitado", admitió hace cuatro años en la BBC. "Es muy frustrante porque me encantaría poder estar tocando ahí con mi hijo. Pero apenas puedo coger las baquetas con una de los dos manos".

"Mis vértebras me han estado aplastando la médula espinal debido a la posición en la que toco la batería. Es el resultado de años de tocar", confesó en una entrevista al Daily Mail en 2009. "Ni siquiera puedo sostener bien los palos sin que me duela, incluso solía pegarlos a mis manos con cinta adhesiva para poder hacerlo".

Phil Collins y su expareja, Orianna Cevey en mayo de 2016.

El pasado año se lanzó el documental Phil Collins: Drummer First, en el que abordó cómo sus problemas de salud han provocado un fuerte impacto en su pasión por la batería. “Si no puedo hacer lo que hacía tan bien como lo hacía, prefiero relajarme y no hacer nada”, sentenció. “Si un día me despierto y puedo sostener un par de baquetas, entonces lo intentaré. Pero simplemente siento que he agotado mis millas aéreas. Todavía lo estoy asimilando un poco… He pasado toda mi vida tocando la batería. De repente no poder hacer eso es un shock".

Collins empezó a tocar la batería con solo tres años. En 1979, con 19 años, entró en Genesis, reemplazando a John Mayhew en la batería. Más tarde se convirtió en el líder del grupo después de que Peter Gabriel lo abandonara para comenzar su carrera en solitario, en agosto de 1975. Él también dejaría la agrupación en 1996 para iniciar también su propio camino como solista. A lo largo de su carrera ha vendido más de 33.5 millones álbumes solo en Estados Unidos.

A lo largo de su extensa carrera ha recibido numerosos premios: seis premios Brit, cuatro premios Billboard Music Awards, tres premios American Music Awards, dos Globos de Oro y un Oscar a la Mejor Canción Original por You’ll Be in My Heart de la banda sonora de Tarzán. Asimismo, ha ganado ocho premios Grammy y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll con Genesis en el año 2010.