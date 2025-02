La villa suiza en la que vivió Audrey Hepburn, en venta: una finca de ensueño, el 'misterio' de su precio y un requisito

En Tolochenaz, un pueblo suizo del cantón de Vaud, se ha puesto en venta una histórica villa. Se trata de La Paisible, la residencia en la que vivió la actriz Audrey Hepburn durante 30 años.

La casa ya no pertenece a la familia, ya que en 2001 la adquirieron Katharina Beaujolin y su marido, Jean-Marc Beaujolin, antiguo presidente de la empresa de importación y exportación Europ Continents Services SA. Sin embargo, uno de los atractivos que destaca la inmobiliaria es que fue éste el refugio de la intérprete de Desayuno con Diamantes.

La casa está completamente renovada y cuenta con aproximadamente mil metros cuadrados, construidos sobre una parcela de 16.000 metros cuadrados. Un enclave apartado de la ciudad y en medio de una finca rodeada de naturaleza que a Audrey Hepburn le sirvió de refugio.

La casa está rodeada de un gran jardín. Knight Frank

Llama la atención su fachada, con ventanas de estilo francés en color azul. Combina elegancia y simplicidad, como el resto de la villa. La vivienda principal se distribuye en tres plantas. Entre una y otra se puede subir y bajar por escaleras o ascensor.

En total, la casa tiene tiene 12 dormitorios -entre ellos una suite- y ocho baños. En la primera planta se encuentran las áreas comunes: una cocina equipada, moderna y con isla central. Además, varios salones, una biblioteca y despachos. Todos ellos completamente amueblados y decorados con un estilo clásico. De las estancias, además, destaca la entrada de luz gracias a sus amplios ventanales.

La villa tiene cinco entradas. Una de ellas, además, con acceso a un apartamento de servicio que incluye dos habitaciones y la cocina integrada en la vivienda principal. En la siguiente planta se ubican los dormitorios y en la última, un desván que funciona como almacenaje.

Lo más atractivo de la casa es su espacio exterior, con piscina incluida. La vivienda está rodeada de un amplio jardín con altísimos árboles que le da privacidad a la villa. No en vano, Audrey Hepburn la eligió como refugio en sus últimos 30 años de vida. Allí estuvo con su segundo marido, Andrea Dotti, tras abandonar Italia. Fue la actriz, de hecho, quien la denominó La Paisible, que en español se traduce como lugar de paz.

Diferentes estancias de la casa en la que vivió Audrey Hepburn. Knight Frank

Cuentan las crónicas que a la afamada artista le gustaba cultivar sus propios alimentos, obteniéndolos del huerto y árboles frutales. Así, el refugio suizo también se convertía en un espacio perfecto para practicar uno de sus hobbies.

"La casa de Suiza es para nosotros nuestro verdadero hogar, incluso más que nuestro apartamento en Roma, porque tiene jardín y árboles. Además, hay algo de la sociedad y de la vida en la ciudad que me oprime, un proceso de obliteración. El aire está contaminado, el tubo de escape de los coches me recuerda a las armas y el ruido es tan fuerte que no se puede oír ni ver bien", comentó la propia Audrey Hepburn en un reportaje sobre su villa que llevó a cabo con la revista Vogue.

El desván de la casa. Knight Frank

La intérprete vivió en esta villa de ensueño hasta el fin de sus días. Sus restos, incluso, descansan en el pueblo, a pocos metros de la casa que hoy busca nuevo comprador.

El precio parece ser un 'misterio'. Hace unos días, algún medio especializado la situaba en poco más de 20 millones euros. Sin embargo, la inmobiliaria que gestiona la transacción especifica que para conocer la cifra exacta hay que contactar con la empresa.

Por otro lado, para adquirir la histórica vivienda en la que Audrey Hepburn pasó sus últimas tres décadas, es importante cumplir con un requisito. "Está sujeta a los requisitos de permiso de residencia suizo", indican desde la plataforma.